Administracja Bidena uważa, że ​​użycie przez Izrael amerykańskiej broni w Gazie z naruszeniem prawa międzynarodowego jest „rozsądne”.

Administracja Bidena stwierdziła w piątek, że rozsądna jest ocena, że ​​siły izraelskie użyły amerykańskiej broni. Gaza W sposób, który nie jest „sprzeczny” z międzynarodowym prawem humanitarnym, ale powstrzymuje się od oficjalnego twierdzenia, że ​​Izrael naruszył to prawo.

Zgłoś, że tak było Opracowany przez Departament Stanu Zauważył, że dochodzenia w sprawie ewentualnych naruszeń są w toku, ale Stany Zjednoczone nie posiadają „pełnych informacji”, które pozwoliłyby zweryfikować, czy amerykańska broń została „specjalnie użyta” w rzekomych naruszeniach międzynarodowego prawa humanitarnego.

„Biorąc pod uwagę charakter konfliktu w Gazie, gdzie Hamas stara się ukrywać za cywilami i infrastrukturą, aby narazić ich na izraelskie działania wojskowe, a także brak personelu USG w Gazie, trudno jest ocenić lub wyciągnąć wnioski. Wnioski z indywidualnych badań Niemniej jednak, ponieważ Izrael opiera się na wyprodukowanych w USA artykułach dotyczących obronności, zgodnie z NSM-20 „Uzasadniona jest ocena, że ​​izraelskie siły bezpieczeństwa stosowały obowiązujące artykuły bezpieczeństwa niezgodnie ze swoimi zobowiązaniami w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego lub z ustalonymi najlepszymi praktykami od października. 7. szkody dla ludności cywilnej” – czytamy w raporcie.

W raporcie, który obejmuje okres od wybuchu wojny z Hamasem 7 października do końca kwietnia, nie stwierdzono, aby Izrael wstrzymał pomoc humanitarną dla Gazy z naruszeniem prawa USA.

Chociaż w oświadczeniu nie stwierdzono, aby Izrael naruszył żadne postanowienie memorandum, było ono zdecydowanie krytyczne w stosunku do ofiar izraelskiej kampanii wojskowej. Ustalenia raportu wyznaczają kolejny ważny moment w stosunkach amerykańsko-izraelskich w tym samym tygodniu, w którym prezydent Joe Biden Groził ograniczeniem transferu broni Jeśli Izrael przeprowadzi poważny atak na Rafah.

Mimo to ostateczne ustalenie – że zobowiązania Izraela podjęte w ramach memorandum dotyczącego bezpieczeństwa narodowego są „wiarygodne i wiarygodne” – prawdopodobnie wzbudzi dyskusję wśród niektórych prawodawców oraz organizacji praw człowieka i organizacji humanitarnych.

„W każdym konflikcie z udziałem partnerów zagranicznych często trudno jest dokonać szybkiej i ostatecznej oceny lub ustalenia, czy określone artykuły lub usługi związane z obronnością USA zostały wykorzystane w sposób zgodny z prawem międzynarodowym” – czytamy w raporcie.

„Jednak zgłoszono wystarczającą liczbę incydentów, które budzą poważne obawy” – stwierdził.

„Chociaż Izrael posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia do wdrażania najlepszych praktyk w celu ograniczenia szkód wśród ludności cywilnej w swoich operacjach wojskowych, wyniki w terenie, w tym wysoki poziom ofiar wśród ludności cywilnej, rodzą istotne pytania o to, czy IDF skutecznie je wykorzystuje we wszystkich przypadków” – czytamy w raporcie.

Raport dotyczący wysokiej stawki został przesłany do Kapitolu w piątkowe popołudnie. Administracja musiała podjąć decyzję w tych dwóch kwestiach na podstawie lutowej notatki dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, którą Biden opublikował pod naciskiem demokratycznych prawodawców. Po raz pierwszy rząd USA musiał ocenić postępowanie Izraela w ciągu siedmiu miesięcy wojny z Hamasem w Gazie, podsycanej brutalnymi atakami tej grupy terrorystycznej, w których zginęło ponad 34 000 osób. Obszar przybrzeżny zniszczony.

Według wyższego urzędnika Departamentu Stanu pakiet raportów jest dla administracji Bidena użytecznym narzędziem umożliwiającym skontaktowanie się z rządem Izraela w celu uzyskania informacji i wezwania do zmiany zachowania. Urzędnik powiedział, że raport zostanie udostępniony rządowi izraelskiemu.

Ta historia jest aktualna i zostanie zaktualizowana.