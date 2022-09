Akcje amerykańskie spadają wraz ze wzrostem rentowności, Fed zauważa

Fed wisi nad szerszymi rynkami, dolar rośnie

NOWY JORK, 15 września (Reuters) – Indeksy Wall Street były mocno na minusie podczas czwartkowej sesji po słabym początku, podczas gdy rentowności obligacji wzrosły, gdy inwestorzy przetrawili dane gospodarcze.

Kontrakty terminowe na ropę spadły o ponad 3% w związku z obawami o popyt i wstępną umową mającą na celu uniknięcie strajku na kolei w USA, a także dalszego umacniania się dolara amerykańskiego w związku z oczekiwaniami na dużą podwyżkę stóp procentowych w USA. Czytaj więcej

Jak wynika z danych ekonomicznych, sprzedaż detaliczna w USA nieoczekiwanie odbiła w sierpniu, gdy Amerykanie wykorzystali niższe ceny benzyny, zwiększone zakupy pojazdów silnikowych i zjedli więcej żywności. Jednak dane za lipiec zostały zrewidowane w dół, zamiast pokazywać spadek sprzedaży detalicznej, jak wcześniej informowaliśmy.

Oddzielnie, Departament Pracy stwierdził, że początkowe wnioski o państwowe zasiłki dla bezrobotnych spadły do ​​najniższego poziomu od końca maja w tygodniu kończącym się 10 września. Czytaj więcej

Inwestorzy powszechnie spodziewają się poważnej podwyżki stóp po przyszłotygodniowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), ale nerwowo czekają na wskazówki prezesa Fed Jerome’a ​​Powella dotyczące przyszłych ruchów politycznych, powiedział Quincy Krosby, główny strateg globalny w LPL Financial.

„Rynek pozostaje aktywny, wiedząc, że posiedzenie Fed odbędzie się w przyszłym tygodniu. Chociaż uczestnicy zgadzają się, że podwyżka o 75 punktów bazowych jest prawdopodobna, martwią się o poprzedni komentarz i to, co prezes Powell powiedział na swojej konferencji prasowej” – powiedział Crosby.

Średnia przemysłowa Dow Jones (.DJI) 173,07 punktów lub 0,56% w dół do 30 962,02; S&P 500 (.SPX) Nasdaq Composite stracił 44,69 pkt, czyli 1,13%, do 3901,32. (.IXIC) 167,32 punktów lub 1,43% w dół do 11 552,36.

Miara akcji MSCI na całym świecie (.MIWD00000PUS) Akcje rynków wschodzących spadły w tym okresie o 0,96% (.MSCIEF) 0,57% utracone.

Akcje, obligacje i waluty pokazały rynkowi w czwartek, że „rośnie poczucie, że Fed zamierza bardziej agresywnie podnosić ceny w przyszłym tygodniu”, powiedział Scott Lautner, dyrektor ds. inwestycji w Horizon Investments w Charlotte w Północnej Karolinie.

Zwracając uwagę w szczególności na wciąż silny rynek pracy, Lautner powiedział, że „opublikowane dziś dane ekonomiczne kładą nacisk na sytuację”.

Rentowności obligacji skarbowych osiągnęły nowe rekordy od 15 lat w ciągu dwóch lat, po tym, jak dane o sprzedaży detalicznej i liczbie bezrobotnych pokazały, że gospodarka jest odporna, dając bankowi centralnemu wystarczająco dużo miejsca do agresywnego podnoszenia stóp procentowych.

Spread między rentownościami 2-letnich i 10-letnich obligacji skarbowych rozszerzył się dalej do -41,4 punktu bazowego w porównaniu do -13,0 pb tydzień temu.

Benchmark 10-letnie obligacje wzrosły o 4,5 punktu bazowego do 3,457% z 3,412% pod koniec środy. 30-letnia obligacja spadła w cenie 5/32 z 3,469% do rentowności 3,4779%. Dwuletnia notatka ostatnio spadła w cenie 5/32 do 3,8646% z 3,782%.

„W tym błędnym kole dane będą nadal odporne, co wskazuje na bank centralny, który z pewnością będzie kontynuował i nadal zacieśniał politykę”, powiedział Subatra Rajappa, szef amerykańskiej strategii stóp procentowych w Societe Generale w Nowym Jorku.

Również w czwartek nastroje inwestorów osłabiła ocena Banku Światowego, że świat może zmierzać w kierunku globalnej recesji, ponieważ banki centralne na całym świecie jednocześnie podnoszą stopy procentowe w celu walki ze stagnacją inflacji. Czytaj więcej

Wśród walut dolar był nieco wyższy w stosunku do jena, podczas gdy frank szwajcarski osiągnął najwyższy poziom w stosunku do euro od 2015 roku. Czytaj więcej

Indeks dolara, który mierzy dolara względem koszyka głównych walut, wzrósł o 0,091%, podczas gdy euro wzrosło o 0,18% do 0,9995 USD.

Japoński jen osłabił się o 0,19% w stosunku do dolara 143,44 za dolara, podczas gdy funt szterling ostatnio notowany był na poziomie 1,1469 USD, co oznacza spadek o 0,57% w ciągu dnia.

Obawy przed strajkiem pracowników kolei w USA przed wstępną umową o pracę wsparły ceny ropy w środę w związku z obawami o podaż. Ponadto Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) poinformowała w tym tygodniu, że wzrost popytu na ropę zatrzyma się w czwartym kwartale.

Ropa w USA spadła o 3,82% do 85,10 USD za baryłkę, a Brent o 3,46% do 90,84 USD.

Złoto spadło do najniższego poziomu od kwietnia 2021 r., dotknięte niższymi rentownościami amerykańskich obligacji skarbowych i mocniejszym dolarem, ponieważ zakłady na kolejną ogromną podwyżkę stóp procentowych przez bank centralny osłabiły atrakcyjność kruszcu.

Złoto spot spadło o 1,9% do poziomu 1 664,46 USD za uncję. Kontrakty terminowe na złoto w USA spadły o 2,02% do 1662,30 USD za uncję.

Dodatkowe reportaże Herberta Lasha w Nowym Jorku, Marka Jonesa w Londynie, Stefano Repado w Mediolanie, Toma Westbrooka w Singapurze i Wayne’a Cole’a w Sydney; Montaż przez Kirsten Donovan i Jonathana Otis

