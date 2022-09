Uber został naruszony przez hakera podczas incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem

„Zgłaszam hakera i ubera doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych” – czytamy w komunikacie.

Nastąpiła fala emotikonów reakcji, w tym dziesiątki czegoś, co wyglądało na symbole syreny. Z powodu włamania niektóre systemy, w tym Slack i narzędzia wewnętrzne, zostały tymczasowo wyłączone.

Wewnętrzne zrzuty ekranu uzyskane przez The Washington Post pokazały, że haker twierdził, że ma szeroki dostęp do sieci korporacyjnych Ubera, a motywacją hakera było traktowanie przez firmę swoich kierowców. Osoba ta powiedziała, że ​​pobrała dane ze zwykłego oprogramowania używanego przez pracowników Ubera do pisania nowych programów.