Akcje Apple rosną po odbiciu iPhone’a, podstawowe szacunki przewyższają sprzedaż

(Bloomberg) — Apple Inc. Akcje wzrosły w handlu przedsesyjnym po odnotowaniu odbicia w sprzedaży iPhone’ów w ostatnim kwartale, któremu pomogły wyższe szacunki zysków dla najcenniejszej firmy na świecie i przeciwdziałanie spowolnieniu w branży, które wpłynęło na znaczną część jej linii produktów.

Apple powiedział w czwartek, że całkowity przychód za drugi kwartał fiskalny wyniósł 94,8 miliarda dolarów, pokonując prognozę analityków na poziomie 92,6 miliarda dolarów. Chociaż sprzedaż spadła w tym okresie o 2,5%, firma ostrzegła, że ​​inwestorzy mogą spodziewać się około dwukrotnego spadku.

Wyniki sugerują, że Apple zaczyna wychodzić z kryzysu, który dotknął zarówno branżę komputerów osobistych, jak i smartfonów. To była pewna ulga dla inwestorów po tym, jak Qualcomm Inc., kluczowy dostawca, zgłosił nowe obawy dotyczące popytu na telefony na początku tego tygodnia. Sprzedaż Apple w Chinach – słaby punkt dla innych firm technologicznych – była nieco lepsza niż oczekiwano.

Zgodnie z oczekiwaniami Apple ogłosiło plany odkupienia akcji o wartości 90 miliardów dolarów – tyle samo, co w zeszłym roku. Spółka podniosła kwartalną dywidendę o 4% do 24 centów.

Akcje wzrosły o 2,2% w handlu przedsesyjnym w piątek. W czwartek zamknął się w Nowym Jorku na poziomie 165,79 USD, co oznacza wzrost o 28% w ciągu roku.

Chociaż wyniki były lepsze niż oczekiwano, oznaczały dwa kolejne kwartały spadków sprzedaży – pierwszy Apple od początku pandemii. Tymczasem zysk nie zmienił się w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniósł 1,52 USD na akcję. W porównaniu ze średnią wyceną 1,43 USD za akcję.

Podczas telekonferencji z analitykami Apple powiedział, że spodziewa się spadku przychodów w bieżącym kwartale, podobnie jak w poprzednim kwartale zakończonym 1 kwietnia. Oznacza to spadek o około 3%. Firma poinformowała również, że negatywny wpływ kursów walutowych będzie się utrzymywał.

Apple wygenerował 51,3 miliarda dolarów sprzedaży z iPhone’a – swojego flagowego produktu – w drugim kwartale, przekraczając prognozy analityków na poziomie 49 miliardów dolarów. To był wzrost o 1,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale oznaczał rekordowy wynik w marcowym kwartale, powiedział dyrektor generalny Tim Cook. Wzrost nastąpił „pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego” – powiedział w oświadczeniu.

Podobnie jak wielu dyrektorów generalnych branży technologicznej, którzy dostarczają raporty o zarobkach, Cook omawiał sztuczną inteligencję. Powiedział, że ma ogromny potencjał i że Apple będzie go realizować za pomocą „bardzo przemyślanych” produktów.

Z punktu widzenia podaży iPhone 14 prawdopodobnie powróci w drugim kwartale. Urządzenie zostało dotknięte ograniczeniami w poprzednim okresie ze względu na politykę Covid w Chinach.

Przychody z iPada spadły o 13% do 6,67 miliarda dolarów, mniej więcej zgodnie z szacunkami 6,7 miliarda dolarów. Nowe modele, w tym zaktualizowana wersja podstawowa i modele Pro z układami M2, nie przyczyniły się zbytnio do pobudzenia zakupów w tym kwartale.

Podobnie przychody w segmencie komputerów Mac spadły o 31% do 7,17 mld USD. To pobiło prognozy 7,7 miliarda dolarów. Firmy badawcze już ostrzegały przed ponurym kwartałem dla składu, a IDC szacuje, że dostawy komputerów Mac spadły o około 40% w tym kwartale. Apple zaktualizowało MacBooka Pro i Maca Mini, dodając szybsze procesory, ale nie udało im się odbić sprzedaży urządzenia.

Segment artykułów gospodarstwa domowego, urządzeń do noszenia i akcesoriów, który obejmuje AirPods, Apple Watch i dekodery telewizyjne, spadł o mniej niż 1% do 8,76 miliarda dolarów. Zdobył wycenę na 8,5 miliarda dolarów. Firma dodała szybszą aplikację do Apple TV w kwartale świątecznym i odświeżyła swój głośnik HomePod w kwartale marcowym.

Działalność usługowa, która obejmuje iCloud, Apple Music, App Store i usługę przesyłania strumieniowego TV+, zarobiła 20,91 miliarda dolarów, brakuje szacunków na 21,1 miliarda dolarów. To jednak o 5,5% więcej niż rok wcześniej. W zeszłym kwartale Apple obiecał, że przychody z usług — wraz z iPhonem — przyspieszą.

Firma radziła sobie szczególnie dobrze na rynkach wschodzących, powiedział Cook, wskazując na kwartalną sprzedaż odnotowaną w Meksyku, Indonezji, Filipinach, Arabii Saudyjskiej, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powiedział, że jeśli utrzymasz waluty na stabilnym poziomie, ogólna sprzedaż firmy wzrośnie.

W przypadku Apple i innych amerykańskich firm o globalnym zasięgu silny dolar obniżył wartość przychodów generowanych w innych częściach świata.

„Pomimo tych wyzwań nadal radzimy sobie w dłuższej perspektywie” – powiedział Cook.

