Zamiast Kevona Looneya wystartuje JaMychal Green; Lakers-Warriors aktualizacje na żywo, składy, raport kontuzji, jak oglądać, telewizja

Jeśli pierwszy mecz serii półfinałów Konferencji Zachodniej pomiędzy drużynami nr 6 Golden State Warriors i nr 7 Los Angeles Lakers jest jakąkolwiek wskazówką, czeka nas pikantna druga runda. Centrum Lakers, Anthony Davis, przejął grę 1 z 30 punktami i 23 zbiórkami, gdy Los Angeles wygrało 117-112 i objęło prowadzenie w serii 1-0.

Jest to wersja AD, na którą czekało wielu fanów Lakersów i jeśli uda mu się kontynuować tę produkcję, droga do finałów NBA może być otwarta. Tymczasem Warriors nadal są obrońcami tytułu i pokonali nowicjusza Sacramento Kings w siedmiu meczach w pierwszej rundzie. Stephen Curry, który zakończył swoją 50-punktową grę 7, potrzebuje innych gwiazd, aby przyspieszyć w tej serii. Kevon Looney to potwór na planszach. Czy uda mu się rozegrać kolejny mecz z ponad 20 zbiórkami?

Napastnik Los Angeles Lakers LeBron James (6) i strażnik Golden State Warriors Stephen Curry (30) stoją razem podczas pierwszej połowy serii półfinałowej Konferencji Zachodniej 2 maja 2023 r. W San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

Jak oglądać Lakers-Wojowników

KTO: Los Angeles Lakers kontra Golden State Warriors

Co: Półfinały Konferencji Zachodniej, mecz 2 (Lakers prowadzą 1:0)

Gdy: 21:00 czasu wschodniego w czwartek

Gdzie: Chase Center, San Francisco

TELEWIZJA: ESPN (Mike Breen, Jeff Van Gundy, Mark Jackson, Lisa Salters)

Śledź aktualizacje na żywo meczu Lakers-Warriors 2

