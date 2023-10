Akcje azjatyckie tracą wraz z wyprzedażą obligacji, a napięcia na Bliskim Wschodzie rosną

SINGAPUR, 19 października (Reuters) – Akcje azjatyckie spadły w czwartek w związku z rosnącą awersją do ryzyka w obliczu narastających obaw związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie, przy jednoczesnej wzmożonej sprzedaży obligacji. Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Inwestorzy poszukiwali bezpiecznych aktywów, utrzymując ceny złota w pobliżu najwyższych poziomów od dwóch miesięcy i utrzymując stabilny dolar. Najszerszy indeks akcji MSCI z regionu Azji i Pacyfiku poza Japonią (.MIAPJ0000PUS) spadł o 1,42%.

W azjatyckich godzinach kontynuowana była szeroka przecena amerykańskich obligacji skarbowych, gdy rentowność 10-letnich banknotów osiągnęła najwyższy poziom od 16 lat, gdy inwestorzy otrząsnęli się z komunikatem Rezerwy Federalnej, że stopy procentowe pozostaną wysokie przez dłuższy okres. Rentowność rośnie, gdy ceny obligacji spadają.

Ponury nastrój będzie się utrzymywał wraz z przebudzeniem się Europy. Kontrakty terminowe Eurostoxx 50 spadły o 0,61%, niemieckie kontrakty DAX spadły o 0,59%, a kontrakty terminowe na FTSE spadły o 0,35%, ponieważ kontrakty terminowe wskazywały, że rynki akcji w regionie będą miały niższe otwarcie.

Prezydent USA Joe Biden podczas błyskawicznej wizyty w środę obiecał pomoc Izraelowi i Palestyńczykom.

W regionie panuje zamieszanie od czasu eksplozji w szpitalu al-Ahli al-Arabi w Gazie późnym wtorkiem, w wyniku której według palestyńskich urzędników zginęło 471 osób, a winę za to uznano za izraelski nalot. Izrael i Stany Zjednoczone stwierdziły, że wystrzelenie rakiety przez bojowników islamistycznych w Gazie nie powiodło się.

„Obecnie panuje bardzo zagmatwana i niepewna sytuacja” – powiedział Shane Oliver, szef strategii inwestycyjnej i główny ekonomista AMP w Sydney. „Jeśli konflikt ograniczy się do Izraela, będzie straszny, ale podobnie jak wojna na Ukrainie, rynki nauczą się z tym żyć”.

„Gdyby zamiast tego rozszerzono go na głównych producentów ropy, zwłaszcza Iran – gdzie ryzyko jest wysokie – byłby to duży problem” – powiedział Oliver.

Ceny ropy naftowej spadły w czwartek w związku z planem Stanów Zjednoczonych złagodzenia sankcji wobec Wenezueli po tym, jak OPEC nie wykazał żadnych oznak poparcia wezwania Iranu do nałożenia embargo na ropę na Izrael.

Ceny ropy naftowej wzrosły o 2% podczas poprzedniej sesji w wyniku obaw o zakłócenia w globalnych dostawach.

Tymczasem obawy inwestorów dotyczące ryzyka geopolitycznego rzuciły się w cień na chińskie akcje pomimo dobrych wiadomości napływających w środę z szerokich danych, po rozszerzeniu przez Stany Zjednoczone zakazu eksportu chipów.

Obawy dotyczące chińskiego sektora nieruchomości również niepokoją inwestorów.

Obligatariusze Country Garden (2007.HK) wzywają do pilnych rozmów z spółką i jej doradcami, ponieważ deweloper z problemami nie wywiązuje się ze spłaty kuponu w wysokości 15 milionów dolarów, co naraża go na niebezpieczeństwo niewypłacalności, podają trzy źródła Reutersa.

Chiński indeks akcji największych spółek CSI300 (.CSI300) spadł o 1,61%, podczas gdy indeks Hang Seng (.HSI) spadł o 2%. Japoński Nikkei (.N225) spadł o 1,58%.

Czekam na Powella

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell siedział w czwartek na scenie ze swoimi odpowiednikami w amerykańskiej Rezerwie Federalnej w Nowym Jorku, koncentrując się na pozornym porozumieniu w sprawie utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie podczas następnego posiedzenia za dwa tygodnie.

Ankieta przeprowadzona przez ekonomistów Reutersa wykazała, że ​​Rezerwa Federalna pozostawi główną stopę procentową na niezmienionym poziomie do 1 listopada i może poczekać dłużej niż wcześniej sądzono, zanim ją obniży.

Podczas gdy niewielka większość nadal widzi obniżki przed połową 2024 r., znaczna mniejszość, około 45%, nie widzi obecnie żadnych obniżek stóp w drugiej połowie przyszłego roku lub później, w porównaniu z 29% w ostatnim sondażu.

„Myślę, że on (Powell) będzie bronił swoich wyzwań w tym środowisku” – powiedział Oliver z AMP.

Rentowność 10-letnich bonów skarbowych wzrosła o 6,4 punktu bazowego do 4,966%, najwięcej od połowy 2007 roku.

Indeks dolara, który mierzy walutę amerykańską w stosunku do sześciu konkurentów, wzrósł o 0,056%%. Jen japoński był na poziomie 149,80 za dolara.

Amerykańska ropa spadła o 0,16% do 88,18 dolarów za baryłkę, podczas gdy Brent spadła o 0,43% do 91,11 dolarów.

Cena złota na rynku kasowym wynosiła 1948,42 USD za uncję, co stanowi najwyższy poziom od osiągnięcia w tym tygodniu poziomu 1962,39 USD na początku tego tygodnia, 1 sierpnia. W ciągu ostatnich dwóch tygodni cena złota wzrosła o 6 procent.

Sprawozdanie Ankura Banerjee; Montaż: Christopher Cushing i Lincoln Feast.

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.