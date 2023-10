Sidney Powell: Były prawnik Trumpa przyznaje się do winy w sprawie o oszustwo wyborcze w Gruzji

CNN

—



Były prawnik Donalda Trumpa Sidney Powell Przyznał się do zbrodni Dzień przed procesem w sprawie fałszowania wyborów w Gruzji.

W ramach przyznania się do winy Powell przyzna się do udziału w manipulowaniu procedurami wyborczymi w styczniu 2021 r. w wiejskim hrabstwie Coffee w stanie Georgia. Z pomocą lokalnych urzędników Partii Republikańskiej grupa zwolenników Trumpa uzyskała dostęp do informacji z okręgowych systemów wyborczych i je skopiowała, mając nadzieję, że w jakiś sposób udowodnią, że wybory zostały sfałszowane przeciwko Trumpowi.

Prokuratorzy hrabstwa Fulton zalecają sześć lat w zawieszeniu. Powell musi zeznawać na przyszłych przesłuchaniach, napisać przeprosiny obywatelom Gruzji, zapłacić prawie 9 000 dolarów tytułem zadośćuczynienia i grzywien oraz oddać dokumenty.

Trump, współoskarżony w sprawie hrabstwa Fulton, nie pojawił się w dokumentach zawierających zarzuty Powella i nie wspomniano o nim podczas czwartkowej krótkiej rozprawy w sprawie ugody.

Po wyborach w 2020 r. Powell zdemaskował teorie spiskowe dotyczące rzekomych oszustw i fałszywych twierdzeń, że miliony głosów zostały przewrócone w ramach globalnego planu przeciwko Trumpowi, w którym uczestniczyła Wenezuela i inne zagraniczne mocarstwa.

Jest teraz drugą osobą, która przyznaje się do winy w ogromnej sprawie o oszustwo. W zeszłym miesiącu poręczyciel Scott Hall przyznał się do winy i zgodził się składać zeznania na przyszłych przesłuchaniach. 17 innych oskarżonych, w tym Trump, nie przyznało się do winy.

Powell przyznał się do podjęcia działań po wyborach w 2020 r. „w celu umyślnego uszkodzenia elektronicznych znaczników głosowania i maszyn indeksujących” oraz „przejęcia i przejęcia w posiadanie aktywów, informacji, danych i oprogramowania Dominion Voting Systems Corporation”. Nowy Zgłoszenie do sądu.

Przyznaje się również, że wynajął firmę zajmującą się analizą danych i wysyłał jej pracowników do hrabstwa Coffee, aby mogli „bezprawnie uzyskać dostęp do komputerów rządowych w celu sprawdzenia danych osobowych wyborców, bez takich uznaniowych uprawnień” – wynika z akt.

Jego prawnicy stanowczo zaprzeczyli twierdzeniom prokuratorów, jakoby to on zaaranżował naruszenie zasad w hrabstwie Coffee. Na rozprawie powiedzieli, że prokuratorzy „nie mieli racji” i że „dowody wykażą, że nie był on siłą napędową incydentu”.

„To poważny przełom dla prokuratorów” – powiedział w „News Central” starszy analityk prawny CNN Eli Honig.

„I naprawdę ważne jest, aby zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak pół-współpraca. Jeśli jesteś prawnikiem, nie zawierasz tej umowy z Sidneyem Powellem, ponieważ A. ona mówi prawdę i B. może wiarygodnie złóż zeznania w swojej obronie. Postaw sprawę przed ławą przysięgłych, a ona nie będzie dzielić włosa na czworo. Uzasadnijmy to” – powiedział Honik, były prawnik rządu centralnego.

W czwartkowych aktach oskarżenia wymieniona jest kolejna oskarżona z Gruzji: Misty Hampton, która była nadzorcą wyborów w hrabstwie Coffey w cyklu wyborczym w 2020 r. Powell przyznaje się do przestępczego spisku z Hamptonem i będzie musiał zeznawać przeciwko niemu, jeśli stanie przed sądem. Hampton nie przyznał się do siedmiu zarzutów.

Sędzia hrabstwa Fulton, McAfee, wielokrotnie odrzucał propozycje Powella dotyczące odrzucenia lub przynajmniej odrzucenia niektórych z poważniejszych zarzutów, w tym naruszenia zasad RICO.

Jego najnowsze orzeczenie zapadło w środę wieczorem, w którym odrzucił argumenty Powella, że ​​akt oskarżenia narusza jego prawa wynikające z Pierwszej Poprawki.

Zarzut złożony w ostatniej sekundzie drastycznie zmienia proces, który miał się rozpocząć w piątek i polegał na wyborze ławy przysięgłych w składzie Powell i współoskarżony Kenneth Chesbro. Obaj domagali się prawa do szybkiego procesu i doszło do pierwszego starcia na sali sądowej w szerszej sprawie, ale teraz wydaje się, że Chesebro będzie działać samodzielnie.

Chesebro przyznał się do siedmiu zarzutów związanych z jego rolą w spisku dotyczącym fałszywych wyborców.

Poza sprawą Gruzji Powell nadal boryka się z prawnymi problemami.

Jest nieoskarżonym współspiskowcem w federalnej sprawie o fałszowanie wyborów wniesionej przeciwko Trumpowi przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha. Dochodzenie to jest nadal w toku w ostatnich miesiącach, a Powell jest w dalszym ciągu analizowany, jak informowała wcześniej CNN. W tej sprawie nie usłyszała zarzutów.

Ponadto Powell stoi w obliczu masowych procesów o zniesławienie ze strony dwóch firm zajmujących się technologią głosowania, które pozwały Trumpa za fałszywe oskarżenie go o sfałszowanie wyborów w 2020 roku. Dominion Voting Systems i Smartmatic złożyły pozwy w 2021 r., a sprawy nadal znajdują się na etapie przedprocesowym.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe Drozwój.