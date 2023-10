Netflix podnosi ceny i dodaje subskrybentów pomimo strajków

LOS ANGELES, 18 października (Reuters) – Netflix (NFLX.O) podniósł w środę ceny subskrypcji niektórych programów do transmisji strumieniowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, przekraczając oczekiwania nowych klientów, powodując wzrost jego akcji o 13%.

Według LSEG w trzecim kwartale do serwisu Netflix na całym świecie dołączyło prawie 9 milionów abonentów, przekraczając prognozę analityków z Wall Street na poziomie 6 milionów. Netflix podał, że spodziewa się podobnej liczby dodatków w bieżącym kwartale.

Dobre wyniki pokazały, że Netflix kwitnie pomimo napięć pracowniczych w Hollywood, które wstrzymały większość amerykańskich produkcji. Netflix produkuje wiele swoich programów i filmów za granicą, co odpowiada za większość nowych rezerwacji.

Netflix wskazał światowy sukces „One Piece”, aktorskiej adaptacji szanowanej japońskiej serii mangi, jako przykład ogromnych inwestycji w historie o lokalnym oddźwięku, które podróżują po całym świecie. Ten gigant streamingowy przyciągnął nowych widzów do długo emitowanych programów telewizyjnych, takich jak dramat prawniczy „Suits” na licencji Comcast (CMCSA.O) i serial HBO „Band of Brothers” o II wojnie światowej.

„Jestem podekscytowany, że mamy tak bogatą, dogłębną i szeroką ofertę programową” – powiedział współdyrektor generalny Netflix, Ted Sarandos, po opublikowaniu wyników kwartalnych.

Hollywoodzcy scenarzyści filmowi i telewizyjni zatwierdzili w tym miesiącu nowy kontrakt, ale aktorzy strajkują. Sarandos powiedział, że Netflix jest „całkowicie zaangażowany w zakończenie tego strajku”.

Wzrost liczby klientów w trzecim kwartale oznaczał największy kwartalny wzrost od drugiego kwartału 2020 r., kiedy blokady na początku globalnej pandemii doprowadziły do ​​bezprecedensowego wzrostu liczby subskrypcji transmisji strumieniowych.

Netflix podniósł amerykańską cenę swojego planu premium bez reklam o 3 do 22,99 dolarów miesięcznie. Ceny premium wzrosły o 2 GBP do 17,99 GBP w Wielkiej Brytanii i 2 EUR do 19,99 EUR we Francji.

Inwestorzy z radością przyjęli tę wiadomość, a akcje Netflix wzrosły do ​​390,80 dolarów w rozszerzonym handlu z blisko 346,19 dolarów.

Analityk PP Vision, Paolo Pescador, powiedział, że wzrost Netflix w trzecim kwartale jest dowodem niedawnego ograniczenia przez niego udostępniania haseł i możliwości rozwoju w związku z przejściem na reklamę.

„Pracuje na wszystkich cylindrach, a ostatnie wysiłki idą we właściwym kierunku” – powiedział.

Globalne zyski

Podwyżki cen ogłoszono w raporcie zysków, który pokazał, że na koniec września globalna baza abonentów firmy osiągnęła 247 milionów.

Znaczący wzrost liczby abonentów odnotowano w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, gdzie Netflix pozyskał prawie 4 miliony abonentów. Ponad 70% jej członków mieszka obecnie poza Stanami Zjednoczonymi.

W tym kwartale „Suits” przez 12 tygodni było najczęściej oglądanym tytułem w telewizji kupowanym w serwisie streamingowym w USA, pokonując Original TV i Netflix. Serial, w którym występuje żona księcia Harry’ego, Meghan Markle, był pierwotnie emitowany w amerykańskiej sieci kablowej w latach 2011–2019.

„Wraz z ewolucją otoczenia konkurencyjnego możemy zwiększyć nasze możliwości udzielania licencji na więcej hitowych tytułów” – oznajmił Netflix w swoim kwartalnym liście do akcjonariuszy.

Według szacunków analityków przychody firmy wyniosły 8,54 miliarda dolarów. Zysk na akcję wyniósł 3,73 USD, przewyższając oczekiwane przez Wall Street 3,49 USD.

Prognoza Netflix dotycząca przychodów w czwartym kwartale na poziomie 8,69 miliarda dolarów była nieco niższa od szacunków analityków na poziomie 8,77 miliarda dolarów.

Strajki pisarzy i aktorów skłoniły Netflix do skorygowania wydatków na treści do 13 miliardów dolarów do 2023 roku.

To mniej w porównaniu z planowanymi 17 miliardami dolarów.

Netflix nadal dominował wśród widzów. Programy Netflix stanowią 8% czasu spędzanego przed telewizorem, ustępując jedynie YouTube, twierdzi firma, powołując się na dane Nielsena.

Zgłoszone przez Lisę Rich; Redakcja: Aurora Ellis, Bill Bergrod i Leslie Adler

