Akcje Azji i Pacyfiku były mieszane przed wyborami śródokresowymi w USA

Akcje Azji i Pacyfiku były we wtorek mieszane, gdy inwestorzy przetrawili podsumowanie komentarzy Banku Japonii i wyczekiwali wyborów śródokresowych w USA.

The Nikki 225 Japonia zamknęła się o 1,25% do poziomu 27.872,11, podczas gdy Topix zyskał 1,21% do poziomu 1.957,56. The S&P/ASX 200 Australia wzrosła o 0,36%, kończąc sesję na poziomie 6 958,9. W Korei Południowej indeks Kospi zyskał 1,15%, zamykając się na poziomie 2399,04.

Bank Japonii opublikował podsumowanie komentarzy członków panelu Spotkanie w sprawie polityki pieniężnej W październiku, kiedy pozostawił stopy procentowe bez zmian, globalni konkurenci dokonali ogromnej podwyżki stóp. Nintendo Raporty kwartalne pojawią się później w ciągu dnia.

The Hang Seng Indeks Hongkong spadł o 0,5% w godzinach zamknięcia handlu, podczas gdy Chiny kontynentalne Szanghaj Mix W dół 0,43% Składnik Shenzhen 0,578% utracone.