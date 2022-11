Pod presją pozwu GOP Filadelfia podjęła kroki w celu spowolnienia liczenia głosów

Pod presją republikańskiego pozwu urzędnicy z Filadelfii postanowili na początku wtorku wznowić czasochłonny proces, aby zapobiec podwójnemu głosowaniu, co ma opóźnić zdolność miasta do przedstawienia ostatecznego wyniku – być może o kilka dni.

Przywódcy Filadelfii we wtorek upierali się, że robią tylko dodatkowy krok, aby spowolnić proces z powodu pozwu republikańskiego.

„W trakcie dzisiejszej rozmowy na temat tego, czy Filadelfia policzyła wszystkie swoje głosy, chcę jasno powiedzieć, że powodem, dla którego niektóre karty do głosowania nie będą liczone, jest to, że republikańscy prawnicy celują w Filadelfię – i samą Filadelfię – próbując nas zmusić. Związany z partią komisarz miasta Seth Bluestein powiedział we wtorek na publicznym zebraniu komisji wyborczej.