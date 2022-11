wyniki wyborów, dane o inflacji; Tesla uderza w nowy niski poziom

Kontrakty terminowe na Dow Jones były wyższe na wtorkowym otwarciu i przed wynikami wyborów w USA. Kluczowe dane inflacyjne, w tym indeks cen towarów i usług konsumenckich, zostaną opublikowane w dalszej części tygodnia.







Republikanie oczywiście Odzyska Izbę Reprezentantów we wtorkowych wyborach w połowie kadencji. Wydaje się, że mają przewagę, aby wygrać Senat, chociaż nie jest to jasne. Demokraci mają obecnie niewielką większość w Izbie, a wiceprezydent Kamala Harris ma decydujący głos w Senacie 50-50.

W czwartek indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych miał w październiku wzrosnąć o 0,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oczekuje się, że inflacja konsumencka wzrośnie o 8% rocznie.

Energia diamentowego grzbietu (KIEŁ), Winda (WYŚLIJ), Mozaika (MOS) oraz Medycyna fali uderzeniowej (Pacnięcie) najważniejsi reporterzy o zarobkach pod koniec poniedziałku.

Akcje FANG były notowane o ułamek niższy w handlu rozszerzonym, podczas gdy akcje Lyft spadły o ponad 16%. Akcje mozaiki poszybowały w górę. A akcje Shockwave straciły ponad 5%.

Giełda dzisiaj

W poniedziałek indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 1,3%, czyli ponad 400 punktów, podczas gdy S&P 500 zyskał 1%. Kompozyt Nasdaq oparty na technologii wzrósł o 0,85%.

pośrodku Fundusze ETFNasdaq 100 tracker Invesco QQQ Trust (QQQ) 1,1% i SPDR S&P 500 (szpiegostwowzrosła o 0,9%.

EV jest gigantyczny Tesla (D.S.L.A) spadła o 5% w poniedziałek. pośrodku Akcje Dow Jones, Jabłko (AAPLHandluj do 0,4% i Microsoft (MSFT) wzrosła o 2,9% Dzisiejsza giełda.

Wśród najlepszych akcji do kupienia i obejrzenia, Albemarle (ALBA), Tabela liderów IBD Udostępnij listę obserwowanych Arista Networks (Na bokach), CF Industries (CF) oraz Nowa Energia Twierdzy (NFE) — jak również nazwiska Dow Jones Merck (MRK) oraz Grupa United Health (UNH) — należą do najlepszych akcji do kupowania i oglądania.

Arista Networks to Tabela liderów IBD Udostępnij listę obserwowanych. Albemarle wyróżniony Kolumna strefy kupna w pobliżu akcji z tego tygodnia, wraz z trzema innymi świetnymi pomysłami na akcje.

4 najlepsze akcje wzrostu do kupowania i oglądaniaRent rajd giełdowy

Dow Jones Futures Today: rentowności obligacji skarbowych, ceny ropy

Kontrakty terminowe Dow Jones niewiele się zmieniły, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq 100 przed dzwonkiem otwierającym we wtorek. dobra cena. Pamiętaj, że to nocna operacja Kontrakty terminowe na Dow Jones Następna rutyna gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła w poniedziałek do 4,21%, przedłużając dobrą passę do czterech sesji i kończąc na najwyższym poziomie od 24 października. Tymczasem ceny ropy w USA spadły o prawie 1%, ponieważ kontrakty terminowe West Texas Intermediate kosztowały prawie 92 dolary za baryłkę. . W zeszłym tygodniu kontrakty terminowe na WTI osiągnęły najwyższy punkt od połowy października.

Zarobki za III kwartał sezon

Sezon wyników za trzeci kwartał W miarę upływu tygodnia nadchodzą kolejne ważne raporty Disney (DIS), Podwójna weryfikacja (telewizja), TR Horton (DHI), Zbieg okoliczności (TLENOWY) oraz Roblox (RBLX)

Raporty o zarobkach powodują wiele dużych ruchów na akcjach i wymagają szczególnej uwagi. Dobre zyski mogą napędzać akcje powyżej nowych punktów kupna i stref kupna, podczas gdy niezbyt imponująca informacja może sprawić, że akcje spadną poniżej kluczowych poziomów wsparcia.

Reakcja giełdy na informacje o zarobkach często mówi więcej niż tylko o zarobkach. Jeśli wyniki wyglądają dobrze, ale akcje spadają, inwestorzy mogą martwić się o trwałość wzrostu, rosnące koszty lub inne potencjalne wady.

W miarę zwyżek na rynku inwestorzy powinni zwracać uwagę na spółki, które z łatwością pobijają wyniki finansowe i mają silne reakcje zwyżkowe. Jeśli rynek zdoła odrobić straty po ostatnich stratach, akcje te mogą znaleźć się wśród nowych liderów.

Co robić w walczącym rajdzie giełdowym

Teraz jest ważny czas na naukę Kolumna IBD The Big Picture Po zmianie trendu na giełdzie z „potwierdzonego byka” na „byka pod presją”.

W tym momencie inwestorzy powinni zachować ostrożność; Nie zamieniaj dochodowej transakcji w negatywną. Jak powtórzył The Big Picture w zeszłym tygodniu, sensowne jest utrzymywanie ekspozycji na poziomie 20% lub poniżej do czasu wznowienia boomu.

Ale to nie czas na całkowite odejście. Byczy trend jest nadal nienaruszony, więc inwestorzy nadal mogą kupować wybicia, ale powinni skupić się na akcjach o wysokich wskaźnikach fundamentalnych i technicznych.

(Sprawdzać Notowania akcji IBD Jak na przykład IBD 50 I Akcje w pobliżu strefy kupna(dla dodatkowych pomysłów na role.)

Pięć akcji Dow Jones do kupienia i obejrzenia teraz

Akcje Dow Jones do obejrzenia: Merck, UnitedHealth

Członek Dow Jones i Udział IBD 50 Firma Merck jest poza zasięgiem zakupów Podwójne dno93,12 Wskaż, aby kupić. 5% przedział kupna wzrósł do 97,78.

Firma opieki zdrowotnej UnitedHealth nadal śledzi trofeum z uchwytem 553,23. Wskaż, aby kupić, Według IBD MarketSmithPo zeszłotygodniowej próbie ucieczki. Akcje zyskały w poniedziałek 1,3%, zamykając się o 1% poniżej ostatniego wpisu.

Najlepsze akcje do kupowania i oglądania: Albemarle, Arista, CF, New Fortress

Producent litu Albemarle tworzy prawą stronę podstawy kubka z punktem zakupu 308,34. Akcje wzrosły w poniedziałek o 0,5%, przedłużając zwycięską passę do trzech sesji.

Tabela liderów IBD Akcje listy obserwowanych Arista Networks próbuje wybić się powyżej zapadającego się poziomu 132,97. Wskaż, aby kupić. Akcje spadły w poniedziałek o 0,4%.

CF Industries próbuje znaleźć wsparcie w okolicach swojej 50-dniowej średniej kroczącej przy poniedziałkowej 1% stracie. Akcje tworzą bazę kubka z punktem kupna 119,70, Zgodnie z walidacją modelu IBD MarketSmith.

New Fortress Energy szybko zbliża się do 63,16 punktu zakupu za podstawę kubka. Ponieważ akcje są oddalone o 6% od nowych maksimów, rozważ możliwość wcześniejszego wejścia. Lider ds. energii podał wyniki pod koniec poniedziałku, powodując wzrost o 1,5% w ciągu dnia.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują wiodące akcje w bieżącym rajdzie giełdowym na IBD Live

Akcje Tesli

Akcje Tesli W poniedziałek spadł o 5%, osiągając nowe 52-tygodniowe minimum i najniższy poziom od czerwca 2021 r.

Akcje są o ponad 50% powyżej swoich 52-tygodniowych maksimów i poniżej 50- i 200-dniowej średniej kroczącej.

Liderzy Dow Jones: Apple, Microsoft

pośrodku Akcje Dow JonesAkcje Apple wzrosły w poniedziałek o 0,4% Firma ostrzegła, że ​​spadła Produkcja iPhone’a 14 z powodu ograniczeń Covid-19 w Chinach Akcje Apple zakończyły pięciodniową passę, ale nadal są o 24% powyżej 52-tygodniowego maksimum.

Microsoft wzrósł w poniedziałek o 2,9%, kontynuując odbicie z piątkowego 52-tygodniowego minimum. Firma programistyczna jest o 35% niższa od 52-tygodniowego maksimum.

Nie zapomnij śledzić Scotta Lehtonena na Twitterze @Ibd_slehtonen Dowiedz się więcej o akcjach wzrostowych i indeksie Dow Jones Industrial Average.

