Trener ognia Colts, Frank Reich, został tymczasowym trenerem Jeffa Saturday

Dzień po jednym z najgorszych występów ofensywnych Indianapolis Colts w ostatnich latach, zespół zwolnił piątego roku trenera Franka Reicha.

Colts zatrudnili Jeffa Saturday jako tymczasowego trenera. 47-letnia Shani, sześciokrotna drużyna Pro-Bowl, która grała 13 sezonów dla Colts, a obecnie jest analitykiem ESPN, jest konsultantką zespołu i znajduje się w Ring of Honor. Sobota przez trzy sezony był głównym trenerem Hebron Christian Academy w Daculi w Gruzji.

Colts zaplanowali konferencję prasową, aby omówić zmianę trenera z dyrektorem generalnym Chrisem Ballardem w poniedziałek o 18:00 czasu wschodniego i sobotę.

Rankingi NFL YPG 315,1 27. Jardy na grę 4,8 30. Jardy na pośpiech 3,7 30. RZ TD proc. 44 31. — Statystyki i informacje ESPN

Porażka Colts 26:3 z New England Patriots w niedzielę była ich trzecią porażką z rzędu. To najnowszy przykład ich głębokich wyzwań w ataku Matt Ryan do zrobienia Sam Ellinger I w zeszłym tygodniu zwolnienie koordynatora ofensywy Marcusa Brady’ego.

60-letni Reich zanotował rekord 40-33-1 (0,547) w sezonie zasadniczym i 1-2 w dwóch meczach play-off. Jest to kadencja określona przez nieustanną rotację w rozgrywającym; Ponieważ franczyza starała się znaleźć rozgrywającego, który wypełniłby buty Andrew Luck, który przeszedł na emeryturę przed sezonem 2019, Colts mieli różne startery w dniu otwarcia w każdym z pięciu sezonów passy. Kadencja ostatnich dwóch — Carson Wentz A Ryan — skończył brzydko (Wentz został sprzedany po jednym sezonie, a Ryan został zdegradowany po siedmiu startach).

Colts przeżywają kryzys od końca zeszłego sezonu, kiedy Indianapolis przegrało dwa ostatnie mecze, mimo że potrzebowało zwycięstwa, aby utrzymać miejsce na postsezon. Finały 2021 były przegraną 26-11 z Jaguarami Jacksonville 3-14, szczególnie brzydkim występem, który wywołał gniew właściciela Jima Irsay i skłonił go do naprawienia problemów, które doprowadziły do ​​słabego finiszu.

Ostatecznie rok 2022 nie przyniósł znacząco odmiennych wyników.

Ofensywnie Colts (3-5-1) są najgorsze w swojej kadencji Reicha. Po niedzielnym meczu wieloletni rozgrywający NFL i zdobywca Super Bowl 2017 koordynator ofensywy z Philadelphia Eagles wyrazili frustrację, że Colts byli tak nieskuteczni w jego dziedzinie wiedzy, czyli ofensywie.

„Wspaniały występ, dlatego zostałem tutaj sprowadzony. To moja odpowiedzialność” – powiedział. „Więc mamy zawodników. Mamy wystarczająco dobrych zawodników. Muszę wykonywać lepszą pracę. Zaczyna się ode mnie w ataku. pozycja do wygrywania i uzyskiwania odpowiedzi, gdy mamy kłopoty”.

Ostatnio nie było odpowiedzi.

Colts nie zdołali skonwertować żadnego z 14 podejść na trzecią kolejkę w niedzielę, mając najgorszy wynik w jednym meczu w NFL w ciągu ostatnich 30 lat. Indianapolis wyprodukował 121 jardów totalnej ofensywy, najniższą wydajność zespołu od 1997 roku i 84 jardów mniej niż kadencja Reicha.

Reich zyskał reputację sprowadzania drużyn z krawędzi podczas pobytu w Indianapolis. Colts byli godnymi uwagi słabymi startującymi, ale kontynuowali rajdy w późnych sezonach. Colts rozpoczęli 1-5 w 2018 roku, ale ukończyli 10-6 i awansowali do play-offów. W zeszłym roku zaczęli 1-4 i przeszli 9-6, przegrywając ostatnie dwa mecze w sezonie zasadniczym.

Nie jest jasne, co stanie się z dyrektorem generalnym Chrisem Ballardem, który zebrał zespół i zatrudnił Reicha.