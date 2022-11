Apple ostrzega przed niższymi dostawami iPhone’ów, ponieważ Covid ogranicza fabrykę w Chinach

Apple spodziewa się mniejszych dostaw iPhone’a 14 Pro i Pro Max

Apple zmniejszył moce produkcyjne swojej fabryki w Chinach

Dostawca Apple Foxconn zmienia prognozy na IV kwartał

TAIPEI, 7 listopada (Reuters) – Apple Inc (AAPL.O) Chiny spodziewają się niższych dostaw modeli premium iPhone’a 14 po znacznym cięciu produkcji w fabryce, w której zaatakował wirus.

Popyt na wysokiej klasy smartfony montowane w Foxconn (2317.TW) Fabryka w Zhengzhou pomogła Apple pozostać jasnym punktem w sektorze technologicznym dotkniętym cięciami wydatków konsumenckich przy rosnącej inflacji i stopach procentowych.

Ale detalista z siedzibą w Kalifornii padł ofiarą chińskiej polityki zerowej covid-19, w ramach której globalne firmy, w tym Canada Goose Holdings Inc. (GOOS.DO)i Estee Lauder Companies Inc (po) Zamknij lokalne sklepy i zmniejsz prognozy.

„Ten obiekt działa obecnie ze znacznie zmniejszoną przepustowością” – powiedział Apple w niedzielę, nie omawiając zakresu redukcji.

„Nadal obserwujemy duży popyt na modele iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max. Jednak teraz spodziewamy się niższych dostaw iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max niż wcześniej przewidywaliśmy” – napisano w oświadczeniu.

Reuters poinformował w zeszłym miesiącu, że listopadowa produkcja iPhone’a w fabryce Foxconn w Zhengzhou może spaść nawet o 30% z powodu ograniczeń Covid-19.

Fabryka w środkowych Chinach, która zatrudnia około 200 000 osób, była wstrząśnięta niezadowoleniem z powodu rygorystycznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, a wielu pracowników opuszcza zakład.

Badacz rynku TrendForce w zeszłym tygodniu obniżył prognozę dostaw iPhone’a w okresie październik-grudzień z 80 milionów do 2 milionów do 3 milionów sztuk z powodu problemów fabrycznych.

Apple, który rozpoczął sprzedaż swoich iPhone’ów 14 we wrześniu, powiedział, że klienci będą musieli poczekać dłużej.

„Wszystko, co wpływa na produkcję Apple, oczywiście wpływa na cenę ich akcji” – powiedział Quincy Crosby, główny strateg globalny w LPL Financial w Charlotte w Północnej Karolinie.

„Ale jest to część znacznie głębszej historii – niepewność dotycząca przyszłości chińskiej gospodarki… Te nagłówki są częścią ciągłej historii o tym, czy jest jakaś prawda w uporczywych plotkach, o których dyskutują urzędnicy. Środki zostaną zniesione w pierwszym kwartale.”

Chiny w poniedziałek odnotowały najwyższą liczbę nowych infekcji COVID-19 od sześciu miesięcy, zakłócając drugą co do wielkości gospodarkę na świecie od października. W weekend urzędnicy ds. zdrowia powiedzieli, że będą trzymać się surowych ograniczeń dotyczących koronawirusa, mając nadzieję, że ułatwią inwestorom.

Tymczasem Apple spodziewa się w tym roku wyprodukować co najmniej 3 miliony mniej telefonów iPhone 14 niż planowano ze względu na słabszy popyt na modele z niższej półki, podał Bloomberg News w poniedziałek, powołując się na osoby zaznajomione z planem.

Najcenniejsza firma na świecie, z kapitalizacją rynkową 2,2 biliona dolarów, prognozowała w zeszłym miesiącu, że wzrost przychodów od października do grudnia spadnie z 8% w poprzednim kwartale – chociaż obserwatorzy rynku byli pozytywnie nastawieni w słabym sektorze.

„Ponieważ Apple poinformowało o pozytywnych wskazówkach dwa tygodnie temu, wskazuje to na możliwość dłuższej i silniejszej blokady” – powiedzieli analitycy Credit Suisse, którzy spodziewają się, że sprzedaż iPhone’a zostanie przesunięta do późniejszych kwartałów, a nie utracona.

Osoba trzyma iPhone'a 14, gdy nowe modele Apple Inc trafią do sprzedaży w Apple Store w Pekinie w Chinach 16 września 2022 r.

Szacują, że przychody Apple wzrosną w bieżącym kwartale o 3%, a sprzedaż iPhone’a wzrośnie o 2% do 73 miliardów dolarów.

Grafika Reutera

Foxconn ogranicza perspektywy

Tajwański Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki kontraktowej i największym producentem iPhone’ów Apple, odpowiedzialnym za 70% globalnych dostaw. Ma zakłady produkcyjne iPhone’a w Indiach i południowych Chinach, ale największy znajduje się w mieście Zhengzhou we wschodniej chińskiej prowincji Henan.

Lokalni urzędnicy niedawno skomentowali liczbę przypadków COVID-19 w zakładzie. Foxconn odmówił podania liczby infekcji lub skomentowania stanu osób dotkniętych chorobą.

W poniedziałek poinformował, że pracuje nad jak najszybszym wznowieniem pełnej produkcji w Zhengzhou. Osoba zaznajomiona z tą sprawą powiedziała Reuterowi, że celem Foxconna będzie druga połowa listopada.

Na prośbę władz lokalnych Foxconn poinformował, że wdraża środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19, w tym ogranicza przepływ pracowników między schroniskiem a terenem fabryki.

Producent rozpoczął także akcję rekrutacyjną, aby zaoferować pracownikom, którzy opuścili fabrykę od 10 października do 5 listopada, jednorazową premię w wysokości 500 juanów (69 dolarów) po powrocie. Reklamował płace w wysokości 30 juanów za godzinę, wyższe niż wynagrodzenie podstawowe od 17 do 23 juanów, jak powiedzieli Reuterowi niektórzy pracownicy.

Strefa ekonomiczna lotniska Zhengzhou, w której znajduje się fabryka iPhone’a, weszła w środę w siedmiodniową blokadę, w tym zakaz wychodzenia z domu i zezwalania na dostęp tylko autoryzowanym pojazdom. Czytaj więcej

Foxconn powiedział, że rząd prowincji „pokazał jasno, jak zawsze, że w pełni poprze Foxconn”.

„Poxcon współpracuje teraz z rządem w celu powstrzymania epidemii i jak najszybszego wznowienia produkcji do pełnej wydajności”.

Foxconn, który wcześniej wyrażał „ostrożny optymizm” w odniesieniu do prognoz zysków za czwarty kwartał, powiedział w poniedziałek, że „zrewiduje” swoje prognozy dotyczące wydarzeń podanych w Zhengzhou.

Czwarty kwartał jest tradycyjnie najgorętszym sezonem dla tajwańskich firm technologicznych, ponieważ oferują one smartfony, tablety i inne urządzenia elektroniczne przed sezonem świątecznych zakupów na koniec roku na rynkach zachodnich. Foxconn informuje o wynikach za trzeci kwartał 10 listopada.

Firma, formalnie Hon Hai Precision Industry Co Ltd, odnotowała spadek kursu akcji o 0,5% w poniedziałkowym handlu, w porównaniu do 1,5% wzrostu indeksu porównawczego. (.TWII).

(1 USD = 7,2135 chińskich juanów renminbi)

Reportaż Bena Blancharda i Sarah Wu w Taipei, Caroline Valetkevich w Nowym Jorku i Jayveera Shekhawata w Bangalore; Dodatkowe raporty Brendy Coe; Napisane przez Myeong Kima; Montaż przez Daniela Wallisa i Christophera Cushinga

