NFL Roundup: New York Jets szokuje Buffalo Bills pomimo wpadki z kamerą | NFL

Obrona Jets zamknęła Josha Allena, Zach Wilson rzucił przyziemienie, a Greg Zuerlin kopnął bramkę z 28 jardów na 1:43 przed końcem, by w niedzielę podnieść Nowy Jork do szokującego zwycięstwa 20-17 nad Buffalo Bills. .

Gdy mecz zakończył się remisem na 17, Jets zdobyli piłkę na własnej linii czterech jardów na 7:53 przed końcem i pobiegli w dół boiska. Po tym, jak Billowie pomaszerowali w dół boiska do 18 na osiem meczów z rzędu przeciwko zmęczonej obronie Buffalo, Wilson połączył się z Denzelem Mimsem na 12 jardów na trzecim i piątym. Ale napęd utknął w martwym punkcie, gdy Wilson został zwolniony przez Tamar Hamlin na trzecim miejscu, a Jets zadowolili się bramką z pola Zuerlina.

Allen dostał piłkę z szansą na remis lub wygraną, ale nie mógł wiele poradzić sobie z Jets (6-3). Wstrzymanie rozmowy z Dionem Dawkinsem zrujnowało długi layup dla Stefona Diggsa. Dwie sztuki później Price Huff dostał worek z Allenem i Buffalo odzyskanymi w wieku 14 lat. Po nieudanym meczu z Diggsem, Allen wykonał głębokie podanie z desperacją do Gabe’a Davisa, ale debiutant Chaz Gardner wybił piłkę, by przypieczętować zwycięstwo. Dysze. To również zakończyło zwycięską passę czterech meczów Billa.

Nowy Jork rozpoczyna swoją dwutygodniową przerwę, wyprzedzając prowadzącego AFC Buffalo (6:2) o połowę meczu. W drugiej połowie Jetsowi udało się niewielkie opóźnienie spowodowane awarią kamery. „To zdarza się tylko Jets” – powiedział uśmiechnięty trener Robert Saleh.

Pracownicy naprawiają zdalną kamerę po zejściu na pole podczas gry Bills-Jets. Zdjęcie: Noah K. Murray/AP

Ofensywa Jets spadła, gdy kamera SkyCam wymknęła się spod kontroli i zakręciła nisko w środku pola, opóźniając grę o 12 minut. Zdalnie sterowana kamera, używana do ujęć z góry, nachylała się w górę iw dół pola, dopóki nie przymocował jej operator kamery.

Miami Delfiny 35-32 Chicago Bears

Tua Tagovailoa rzucił za trzy przyłożenia, Tyreek Hill otrzymał 143 jardy otrzymania, a Miami Dolphins pobili rekord Justina Fieldsa.

W grze, w której żadna z drużyn nie zrobiła wiele, aby powstrzymać drugą, Delfiny (6-3) nie miały problemu z przemieszczeniem piłki przeciwko mocnej obronie i wykonały wystarczająco dużo zagrań, aby zdobyć trzecie zwycięstwo.

Pola biegły przez 178 jardów, maksymalnie jeden NFL rozgrywający w meczu sezonu regularnego. Rzucił na przyłożenie 61 jardów i trzy punkty. Został pierwszym graczem od co najmniej 1950 roku z co najmniej 150 jardami biegu i trzema podaniami TD w grze. Jego występ zapewnił Niedźwiedziom spóźnioną szansę (3-6). Dostali piłkę na Miami 28 na mniej niż trzy minuty przed końcem. Ale w czwartej i dziesiątej na 42. Fields rzucił niekompletne podanie do Equanimiusa St. Browna, przypieczętowując piątą stratę Chicago w sześciu meczach.

Los Angeles Rams 13–16 Buccaneers Tampa Bay

Tom Brady rzucił podanie na jeden jard do Kate Otten na dziewięć sekund przed końcem, dając drużynie Tampa Bay Buccaneers zwycięstwo w niechlujnym pojedynku dwóch ostatnich zwycięzców Super Bowl. Brady przejął prowadzenie na 44 sekundy przed końcem i pokonał 5 na 6 na 60 jardów w zwycięskiej jeździe, 55. w jego karierze. Siedmiokrotny mistrz Super Bowl uniknął swojej pierwszej serii przegranych czterech meczów od 20 lat i pokonał Barany po raz pierwszy od czterech prób od dołączenia do Bucks (4-5) w 2020 roku.

Green Bay Packers 9-15 Detroit Lions

Aaron Rodgers osiągnął sukces w karierze trzema przechwytami iw ostatniej minucie rzucił niekompletne podanie z Detroit 17, co pozwoliło Lions utrzymać zwycięstwo nad Green Bay Packers.

The Lions (2-6) przerwały serię pięciu przegranych.

Packers (3-6) przegrali pięć razy z rzędu po raz pierwszy od 2008 roku, kiedy Rodgers był ich czterokrotnym debiutantem w NFL MVP w pierwszym roku.

Detroit próbowało przypieczętować zwycięstwo pod koniec czwartego meczu, kiedy trener Dan Campbell wygrał z Green Bay 43. Przepustka Goffa była niekompletna. Rodgers nie skorzystał. Wyszedł poza boisko na Detroit 17 i przerobił czwarte i drugie miejsce w Samori Toure. Dwukrotny panujący w NFL MVP Rodgers zakończył słabą grą, gdy rzucił cztery niekompletne podania z rzędu. . Był 23 z 42 na 291 jardów z TD i trzema przechwytami po raz piąty w swojej karierze.

Carolina Panthers 21–42 Cincinnati Bengals

Joe Mixon rzucił się na 153 jardy i zdobył pięć przyłożeń, gdy drużyna Cincinnati Bengals objęła prowadzenie 35-0 do przerwy w drodze do zwycięstwa. Mixon, który przez cały rok miał trzy TD, strzelił cztery gole w samej tylko pierwszej połowie, pierwszy w trzech krótkich seriach, a czwarty z 12-jardowego podania do Joe Burrowa, zanim skończył 22 na 28 na 206 jardów. Zajął miejsce na korzyść Brandona Allena pod koniec trzeciej kwarty.

Bengalczycy (5-4) odrobili straty po bolesnej poniedziałkowej porażce z rywalem AFC North, Clevelandem, aby wcześnie przeskoczyć Carolina (2-7) i zdominować obronę. Cincinnati pozwolił PJ Walkerowi zaledwie dziewięć metrów podań i dwukrotnie przechwycił go w pierwszej połowie, goniąc byłego rozgrywającego XFL do ławki na korzyść Bakera Mayfielda.

Seattle Seahawks 31–21 Arizona Cardinals

Geno Smith rzucił na 275 jardów i dwa przyłożenia, debiutant Kenneth Walker III pobiegł na 109 jardów i dwa gole, a Seattle Seahawks wygrali swój czwarty mecz z rzędu. Wiodące w NFC West Seattle (6-3) kontynuuje nieoczekiwany wzrost, podczas gdy Cardinals (3-6) przegrali cztery z pięciu.

Minnesota Vikings 20-17 Washington Commanders

Kirk Cousins ​​rzucił dwa przyłożenia, Harrison Smith uderzył Taylora Heinicke, aby ustawić wynik wiązania, a Minnesota Vikings wrócili, aby pokonać Washington Commanders, aby przedłużyć swoją zwycięską passę do sześciu.

Kuzyni, grający w swoim pierwszym meczu w Waszyngtonie jako widz, odzyskał równowagę po przejęciu pod koniec pierwszej połowy i poprowadził 68-jardową jazdę, która zakończyła się bramką z gry Grega Josepha po jednym z kilku dużych trafień, które pochłonął. .

Przechwyt Smitha w połowie czwartej kwarty dał Wikingom piłkę w czerwonej strefie. Kuzyni związali się z Dalvinem Cookiem na 12 jardowym podaniu TD, które było jednym z najlepszych rzutów w grze i nadrobiło kilka wcześniejszych błędów. Ukończył 22 z 40 na 265 jardów. Po niepotrzebnej, surowej karze na bramce z pola otwierającego, która pozwoliła Minnesocie wyczerpać czas, Joseph kontynuował jazdę z 28 jardów na 12 sekund.

Los Angeles Chargers 20–17 Atlanta Falcons

Trzy dni po podpisaniu kontraktu jako wolny agent, Cameron Dicker wykopał kończącego mecz gola z pola, 37-jardowego, który podniósł Los Angeles Chargers nad Atlanta Falcons.

Dicker również strzelił gola z 31 jardów z 5:27 w lewo, aby zremisować mecz na 17. Nowicjusz z Teksasu podpisał kontrakt z drużyną treningową w czwartek i został aktywowany w niedzielę w miejsce kontuzjowanego Dustina Hopkinsa. To był drugi mecz Dickera w NFL — w piątym tygodniu, zamiast kontuzji, wykonał spóźniony, zielony rzut dla Philadelphia Eagles.

Las Vegas Raiders 20–27 Jacksonville Jaguary

Travis Etienne pobiegł do dwóch przyłożeń, a Jacksonville Jaguary w końcu wygrali wyrównany mecz, pokonując Las Vegas Raiders z 17-punktową stratą.

Był to drugi co do wielkości powrót w historii serii dla Jaguarów (3-6), którzy zebrali się z 21-punktowego dołka, aby pokonać New York Giants w 2014 roku.

Raiders (2-6), którzy zostali odcięci w zeszłym tygodniu w Nowym Orleanie, zdominowali wcześnie. Strzelili gola w czterech z pierwszych pięciu piłek i prowadzili 20-7 tuż przed przerwą. Davante Adams był nie do powstrzymania, gdy w pierwszych 30 minutach zdobył dziewięć podań na 146 przejazdów i dwa gole. Ale Jacksonville w końcu zmierzyło się z pięciokrotnym Pro Bowlerem, który po przerwie miał jedno przyjęcie bez jarda.

Indianapolis Colts 3–26 New England Patriots

Mack Jones miał podanie przy przyziemieniu, Nick Folk dodał cztery gole z pola, a Patriots zakończyli z dziewięcioma zwolniami, aby pomóc Nowej Anglii pokonać Indianapolis Colts.

Zwycięstwo podnosi Patriots (5-4) po raz pierwszy powyżej 0,500. Colts (3-5-1) przegrali trzy razy z rzędu i jeszcze nie wygrali od czasu wycofania rozgrywającego Matta Ryana na korzyść drugorocznego zawodnika Sama Ehlingera.