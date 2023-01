Akcje Azji i Pacyfiku notują wzrosty, BOJ nie pozostawia zmian w zakresie rentowności

Morgan Stanley szacuje, że chińska giełda okaże się najlepiej radząca sobie w 2023 roku.

Indeks MSCI China osiągnie 80, a indeks Hang Seng wzrośnie do 24 500 do końca roku, powiedziała Laura Wang, główna strateg ds. chińskich rynków kapitałowych w Morgan Stanley. Byłby to wzrost o 15% od miejsca, w którym rynek handluje teraz.

„To faktycznie wskazuje, że chińska giełda będzie przewodzić światowym giełdom do 2023 roku, więc czas wrócić do Chin” – zauważył.

Rekomendacją Wanga jest kupowanie akcji dużych i bardziej płynnych nazw internetowych.

Powiedział, że sektor internetowy „ma bardzo wysoką korelację z ogólnym tempem wzrostu konsumpcji w Chinach”, zwłaszcza w trakcie odbudowy kraju po Covid.

Wielu globalnych inwestorów instytucjonalnych nadal znacznie niedoważa te płynne spółki o dużej kapitalizacji, powiedział Wang.

– Lee Ying Shan