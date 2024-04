Akcje Tesli rosną po zatwierdzeniu w Chinach „przełomowego” pojazdu w pełni autonomicznego

Akcje Tesli (TSLA) wzrosły w poniedziałek po doniesieniach, że dyrektor generalny Elon Musk otrzymał chińską zgodę na wykorzystanie w pełni autonomicznego oprogramowania producenta samochodów (FSD) na lądzie.

Jak pierwotnie podano dziennik „Wall StreetOsoby zaznajomione z tą sprawą podają, że podczas 24-godzinnej podróży Muska do Pekinu w weekend urzędnicy powiedzieli Tesli, że tymczasowo zatwierdzili FSD w tym kraju, podają osoby zaznajomione ze sprawą.

Osobno, Bloomberga Tesla ogłosiła wcześniej, że do zasilania FSD wykorzysta dane mapowe z poziomu ulicy pochodzące od chińskiego giganta technologicznego Baidu. Tesla wykorzystywała wcześniej dane mapowe Baidu do nawigacji satelitarnej w swoich samochodach. Z raportów wynika, że ​​współpraca z chińską firmą pomogła w uzyskaniu zgody organów regulacyjnych, ponieważ ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa danych zostało zminimalizowane.

Tesla zamknęła się o 15,3%, osiągając najwyższy poziom od 1 marca. Akcje Tesli zwyżkowały obecnie o 30% w ciągu ostatnich czterech sesji giełdowych.

Chociaż ceny FSD w Chinach nie zostały ujawnione, w USA Tesla pobiera z góry 8000 dolarów za dożywotnie użytkowanie (spadek z 12 000 dolarów) i 99 dolarów miesięcznie za usługi subskrypcyjne.

Dodanie operacji FST w Chinach nie tylko zapewni producentowi samochodów dodatkowe przychody, ale także zapewni Tesli przewagę konkurencyjną nad gigantami technologicznymi, takimi jak NIO, Li Auto, XPeng i Xiaomi. Wejście na rynek automatyki z oprogramowaniem do automatyzacji.

„Tesla musi znajdować się w czołówce innowacji. Muszą to być najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania” – powiedział Yahoo Finance Leland Miller, ekspert ds. Chin w China Page Book. „Mamy rynek krajowy, który jest nasycony trwa wojna cenowa… [Tesla] Być na szczycie drabiny technologicznej.”

Brak FST w samochodach Tesli może zaszkodzić niedawnej sprzedaży w Chinach Priorytetowe są aspekty techniczne. Chińskie Stowarzyszenie Samochodów Osobowych, udział Tesli w rynku chińskim spadł do 6,7% w IV kwartale 2023 r., w porównaniu z 10,5% rok wcześniej. Na całym świecie dostawy Tesli w pierwszym kwartale spadły do ​​387 tys. sztuk z 423 tys. rok temu.

Mimo to wstępna zgoda dla FSD i umowa dotycząca danych z Baidu to dwa duże zwycięstwa Tesli.

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, spotyka się z chińskim premierem Li Qiangiem w Pekinie, niedziela, 28 kwietnia 2024 r. (Przez Wang Ye/Xinhua AP) (powiązana prasa)

„Zdobycie zgody Musk FST na kluczowym rynku chińskim jest naszym zdaniem kluczowym momentem w historii Tesli” – stwierdził analityk Wedbush, Dan Ives w notatce dla inwestorów, dodając, że był to „home run” dla Muska. „Chociaż długoterminowa wycena Tesli kręci się wokół FSD i autonomii, jednym z kluczowych elementów, których brakuje w tej układance, jest dostępność FSD Tesli w Chinach, która jest już ukończona”.

Skupienie się Tesli na pojazdach autonomicznych, a nawet na przyszłości robotaxi, postrzegane jest jako długoterminowe katalizatory dla firmy, w miarę jak jej klasa akcjonariuszy powraca i Handel jest znacznie niższy Tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Historia trwa

Kluczową częścią rozwoju autonomicznego oprogramowania Tesli opartego na sztucznej inteligencji jest gromadzenie ogromnych ilości danych, które można wprowadzić do modelu oprogramowania. Ives zauważył, że Tesla jest zobowiązana do przechowywania swoich danych w Chinach od 2021 r. zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Dalsza zgoda Tesli na przesyłanie tych danych w Chinach na jej serwery w USA „przyspieszy uczenie jej algorytmów w zakresie technologii autonomicznej na całym świecie” – powiedział Ives. Ponadto użytkownicy FSD mieszkający w Chinach mogą być bardziej skłonni do wybierania tej usługi i częstszego korzystania z niej. Rząd promuje autonomiczną jazdę w różnych obszarachDaje to Tesli więcej danych do ulepszenia oprogramowania FSD.

Press Subramanian jest reporterem Yahoo Finance. Możesz go śledzić Świergot I dalej Instagrama.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółową analizę, w tym najnowsze wiadomości giełdowe i wydarzenia związane ze zmianami akcji

Przeczytaj najnowsze wiadomości finansowe i biznesowe z Yahoo Finance