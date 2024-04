Trump i DeSantis spotykają się, aby „pochować” główną walkę w 2024 r.: Źródła

Gubernator Florydy Ron DeSantis spotkał się prywatnie z byłym prezydentem Donaldem Trumpem w niedzielę rano w Miami, jak podało ABC News wiele źródeł, zaznaczając najnowszy rozwój trudnych relacji tej pary po zwycięstwie Trumpa nad DeSantisem w kontrowersyjnych prawyborach GOP.

Według źródła zaznajomionego z komunikatami DeSantis poprosił o spotkanie z Trumpem za pośrednictwem wzajemnego kontaktu, mając nadzieję „zakopać topór wojenny”.

Drugie źródło podało, że inwestor nieruchomości Steve Wittkoff zorganizował spotkanie. DeSantis jadł śniadanie z Trumpem, gdy ten grał w golfa.

Biuro DeSantisa odmówiło komentarza; Kampania Trumpa nie odpowiedziała na prośbę ABC News.

„Washington Post”. Po raz pierwszy zgłoszono Wiadomość o spotkaniu.

Mark Wallheiser/Getty Images, PLIK

W wyścigu o nominację Partii Republikańskiej w 2024 r. Trump, sztandar GOP, i DeSantis, wschodząca gwiazda konserwatyzmu, ścierają się ze sobą.

Jednak DeSantis szybko poparł Trumpa, gdy opuścił on wyścig w styczniu po zajęciu drugiego miejsca w klubach w Iowa.

„Miałem swoje różnice z Donaldem Trumpem, takie jak pandemia wirusa koronowego i jego awans. [COVID-19 adviser] Anthony’ego Fauciego Trump jest lepszy od urzędującego Joe Bidena. To jasne” – powiedział DeSantis, na co Trump później odpowiedział: „Doceniam to i nie mogę się doczekać współpracy z Ronem”.

Na początku tego miesiąca DeSantis prywatnie zasygnalizował plany zebrania funduszy na rekolekcje dawców dla byłego prezydenta w 2024 r., jak potwierdziło źródło ABC News.

Lali Ipsa z ABC News przyczyniła się do powstania tego raportu.