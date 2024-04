Lily Gladstone, Eva Green i Omar Sy dołączyły do ​​Grety Gerwig

Ujawniono pełne składy jury konkursu Festiwalu Filmowego w Cannes.

Do prezydent Grety Gerwig, która wręczyła tegoroczną Złotą Palmę, dołączyła nominowana do Oscara „Killers of the Flower Moon” Lily Gladstone; gwiazda „Trzech muszkieterów” Eva Green; frontman zespołu „Lupin” Omar Sy; Ebru Ceylan, współscenarzysta nagrodzonego Złotą Palmą w 2014 roku „Winter Sleep”; reżyserka „Kafarnaum” Nadine Labaki, laureatka Nagrody Jury w Cannes w 2018 roku; reżyser Juan Antonio Bayona, którego najnowszy film „Społeczeństwo śniegu” był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy; Wkrótce włoski aktor Pierfrancesco Favino pojawi się u boku Angeliny Jolie w filmie „Maria” Pabla Laurena; oraz reżyser Koreeda Hirokazu, reżyser nagrodzonego Złotą Palmą 2018 filmu „Shopkeepers”.

„All We Imagine as Light” Payala Kapadii jest jednym z pretendentów do nadchodzącego festiwalu; „Anora” Seana Bakera; film biograficzny o Donaldzie Trumpie z Alim Abbasim „Uczeń”; „Ptak” Andrei Arnold z Barrym Keoghanem i Franzem Rogowskim w rolach głównych; „Złapany przez fale” Jia Zhang-ke; „Emilia Perez” Jacques’a Audiarda z Zoe Saldaną i Seleną Gomez; „Kobieta z igłą” Magnusa von Horne’a; „Grand Tour” Miguela Gomeza, „Kinds of Kindness” Yorgosa Lanthimosa, „Poor Things” z Emmą Stone i Willemem Dafoe; „Bijące serca” Gillesa Lellouche’a; „Limonow: Ballada” Kirilla Serebrennikowa; „Marcello Mio” Christophe'a Honoré; epicki, pełen pasji projekt Francisa Forda Coppoli „Megalopolis” z Adamem Driverem w roli głównej; „Motel Destino” Karima Ainooza; „Oh, Canada” Paula Schradera, prowadzone przez Richarda Gere i Jacoba Elordiego; „Parthenopa” Paolo Sorrentino z Garym Oldmanem; „Całuny” Davida Cronenberga; Horror cielesny Coralie Farget „Temat”; oraz „Dziki diament” Agathy Riedinger.

W zeszłym tygodniu do kategorii konkursowej dołączyły trzy kolejne filmy: „Najcenniejszy z ładunków” Michela Hazanaviciusa, „Trois kilometros jusqu'à la fin du monde” Emanuela Parvu oraz „Nasienie świętej figi” Mohammada Rasoulofa .

Zdobywca Złotej Palmy zostanie ogłoszony 25 maja podczas ceremonii zamknięcia ceremonii.