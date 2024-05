Akcje tracą siły, a Dow oferuje kolejną ofertę na poziomie 40 000

Podpisując duże partnerstwo z OpenAI, firmą zajmującą się sztuczną inteligencją stojącą za ChatGPT, Reddit (RDDT) odniósł duży sukces w swoich planach sprzedaży swojego archiwum unikalnych postów firmom zainteresowanym szkoleniem swoich dużych modeli językowych (LLM).

W piątek akcje tej spółki zajmującej się mediami społecznościowymi wzrosły o ponad 14%, gdy inwestorzy wiwatowali dla transakcji. Dzięki partnerstwu zawartość Reddit będzie dostępna w nowych produktach ChatGPT i OpenAI, a chatbot będzie korzystał z danych Reddita w celu dostarczania w czasie rzeczywistym treści na najnowsze tematy.

Z kolei Reddit otrzyma funkcje oparte na sztucznej inteligencji dla redditorów i moderatorów, podała firma w czwartkowym ogłoszeniu. OpenAI zostanie także partnerem reklamowym na Reddicie, zwiększając główne źródło przychodów firmy.

„Reddit stał się jednym z największych otwartych archiwów w Internecie, zawierających autentyczne, istotne i zawsze aktualne rozmowy międzyludzkie na każdy temat. Dodanie go do ChatGPT wzmacnia naszą wiarę w połączoną sieć, pomagając ludziom znaleźć to, czego szukają i pomaganie nowym odbiorcom w odkrywaniu społeczności na Reddicie” – powiedział Steve Huffman, współzałożyciel i dyrektor generalny Reddit.

Transakcja Reddit następuje w momencie, gdy inne duże firmy medialne zawierają umowy z twórcami sztucznej inteligencji, handlując ich językami cyfrowymi w zamian za gwarantowane przychody.