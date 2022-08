Akcje w Japonii, Korei Południowej i Australii spadły o 2% po przemówieniu Powella

The Nikki 225 Japonia spadła o 2,6%, a indeks Topix spadł o 1,11%. Korei Południowej Cosby Spadł o 2,25%, a indeks COST o 2,68%.

W USA w piątek średnia przemysłowa Dow Jones spadła o 1008 punktów, czyli 3,03%, do 32 283,40. S&P 500 spadł o 3,37% do 4057,66, podczas gdy Nasdaq Composite spadł o 3,94% do 12141,71.

„Podczas gdy wyższe stopy procentowe, wolniejszy wzrost i łagodniejsze warunki na rynku pracy osłabią inflację, przyniosą pewien ból gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom” – powiedział Powell. „To są niefortunne koszty obniżenia inflacji. Ale brak przywrócenia stabilności cen może oznaczać znacznie większy ból”.

Powiedział, że wrześniowa decyzja banku centralnego „zależy od kompletności napływających danych i zmieniających się perspektyw”.