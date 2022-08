Zapowiedź US Open: ostatni hurra Sereny Williams w domu, gdy Grand Slam nagłówki fascynują dwa tygodnie tenisa

Teraz, czterdziestoletnia, kariera Williams będzie pełna, ponieważ jej ostatni mecz zostanie rozegrany na US Open 1999, pierwszym z jej 23 zwycięstw w turnieju wielkoszlemowym. Wtedy młoda Williams zrobiła pierwszy krok na swojej drodze do dwóch dekad dominacji, kiedy w finale oszołomiła numer 1 na świecie Martinę Hingis.

„Gdybym mógł wybrać jedną rzecz, którą ma, a która jest niesamowita w porównaniu z innymi graczami i mistrzami, jest to silna determinacja, aby przejść przez trudne czasy i wygrywać rok po roku” – powiedział mistrz US Open 2014, Marin Cilic. , powiedział CNN Sport

„Jestem pewien, że będzie miał fantastyczne US Open, a zwycięstwo to najlepsze pożegnanie. [I’m] Mam nadzieję, że może to zrobić.