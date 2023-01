Akcje w regionie Azji i Pacyfiku są przeważnie wyższe po ochłodzeniu druku inflacji

Niewielki spadek cen konsumpcyjnych w grudniu nie zmieni ścieżki Rezerwy Federalnej, która podniesie stopy procentowe 31 stycznia i 1 lutego.

CPI spadł o 0,01% zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów i wzrósł o 6,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Bazowy CPI wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 0,03%.

„Podczas gdy rynki zostały odepchnięte przez scenariusz Złotowłosej z raportu o zatrudnieniu, Fed podwoił swoje zobowiązanie do utrzymania inflacji na właściwym torze, ponieważ nie postrzega tego jako maratonu” – powiedziała Diane Swank, główna ekonomistka w KPMG. .

Kontrakty terminowe na akcje były wyższe po publikacji raportu, podczas gdy rentowności obligacji skarbowych spadły. Rentowność porusza się przeciwnie do ceny.

„To było w porządku. Wszyscy podnieśli wczoraj S&P 500 o 50 punktów na podstawie słabych danych. To zgodnie z oczekiwaniami. Niczego to nie zmienia” – powiedział Peter Bookwar, dyrektor ds. inwestycji w Bleakley Financial. „Prawie skończyli podnosić stopy procentowe. Na to ludzie powinni zwracać uwagę w dłuższej perspektywie”.

Swank i inni ekonomiści Pep. Spodziewaj się podwyżki stóp procentowych o pół punktu procentowego pierwszego dnia. Jednak rynek kontraktów terminowych wycenia w ćwierć punktu.

–Bar Dom