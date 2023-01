Rosja twierdzi, że zabrała Solidera, Ukraina temu zaprzecza

KIJÓW, Ukraina (AP) – Rosja poinformowała w piątek, że jej siły zdobyły zaciekle sporne miasto górnictwa soli, co oznacza rzadkie zwycięstwo Kremla po serii niepowodzeń. W wojnie na Ukrainie. Ukraińskie władze nadal walczą o Soledar.

Moskwa przedstawia miasto i pobliskie bitwy Pakmut jako klucz do zdobycia całej wschodniej części Donbasu. – oraz jako sposób na zmiażdżenie przeważających sił ukraińskich i uniemożliwienie im przeprowadzania kontrataków w innych miejscach. Ale to działa w obie strony, a Ukraina twierdzi, że jej ciężka obrona we wschodnich twierdzach pomogła związać siły rosyjskie.

Od czasu inwazji na Ukrainę 24 lutego Moskwa priorytetowo traktuje przejęcie pełnej kontroli nad regionem Donbasu, składającym się z prowincji Donieck i Ługańsk, które wspierają separatystyczną rebelię od 2014 roku. Donieck jest kontrolowany przez Ukrainę.

Wielokrotnie pojawiały się sprzeczne doniesienia o tym, kto kontroluje Solatar, gdzie od miesięcy toczy się krwawa wojna. Associated Press nie mogła niezależnie potwierdzić roszczenia żadnej ze stron.

„Wyzwolenie miasta Soledar zakończyło się wieczorem 12 stycznia” – powiedział rzecznik Ministerstwa Obrony Rosji gen. broni Igor Konaszenkow, dodając, że „rozwój ten jest ważny dla kontynuacji operacji ofensywnych w Doniecku”. region.”

Przejęcie kontroli nad miastem pozwoliłoby siłom rosyjskim „odciąć linie zaopatrzenia sił ukraińskich” w Pakmucie, powiedział Konaszenkow, a następnie „zablokować i otoczyć jednostki ukraińskie”.

Ale Serhij Czerewaty, rzecznik ukraińskiej armii na wschodzie, zaprzeczył twierdzeniom rosyjskiego Ministerstwa Obrony, mówiąc AP, że „w Solader wciąż są jednostki ukraińskie”.

W międzyczasie Institute for the Study of War, think tank w Waszyngtonie, zauważył, że upadek Solidera „nie reprezentuje rozwoju o znaczeniu operacyjnym i jest mało prawdopodobne, aby zapowiadał rychłe rosyjskie okrążenie Bagmut”.

Agencja stwierdziła, że ​​rosyjskie operacje informacyjne „przeceniały znaczenie Soledaru”, argumentując, że krótka osada oraz długa i trudna bitwa przyczyniły się do wyczerpania sił rosyjskich.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby bagatelizował w czwartek znaczenie potencjalnych rosyjskich zdobyczy w regionie.

„Nawet jeśli zarówno Pakmut, jak i Soledar padną ofiarą Rosjan… nie będzie to miało strategicznego wpływu na wojnę” – powiedział Kirby. „Z pewnością nie odstraszy to Ukraińców ani nie spowolni ich wysiłków na rzecz odzyskania terytorium”.

Na kilka godzin przed roszczeniem Rosji Ukraina ogłosiła ciężkie nocne walki, ale nie uznała utraty miasta.

We wczesnym piątku w Telegramie wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała, że ​​Moskwa „wysłała wszystkie (swoje) główne siły”, aby zapewnić sobie zwycięstwo na wschodzie.

„To trudna faza wojny, ale wygramy. Nie ma wątpliwości” – dodał Maliar.

W bitwie o Solidar ukraiński urzędnik powiedział wcześniej AP, że Rosjanie wysłali najpierw żołnierzy, wielu z prywatnego rosyjskiego kontrahenta wojskowego Wagner Group, którzy ponieśli ciężkie straty, ale wyczerpali ukraińskich obrońców. Od tego czasu Rosjanie wysłali kolejną falę świetnie wyszkolonych żołnierzy, spadochroniarzy lub sił specjalnych, powiedział ukraiński urzędnik, który nalegał na anonimowość ze względów bezpieczeństwa.

Konashenkov powiedział, że szturm na Solidar był możliwy dzięki okrążeniu miasta przez masowe ataki powietrzne i artyleryjskie oraz manewry wojsk powietrznodesantowych. Nie wspomniał o grupie Wagnera, która wcześniej przypisywała sobie schwytanie Soledara. Były oznaki napięcia Między armią a grupą Wagnera, na czele której stoi milioner Jewgienij Prigożyn.

Prigożyn oskarżył w piątek Ministerstwo Obrony o „nieustanne próby kradzieży zwycięstwa Wagnera”.

