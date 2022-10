Akcje zamykają się niżej, ponieważ rosnące stopy kapitalizacji maskują zyski

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA jest najwyższa od lipca 2008 r.

Netflix skacze po odwróceniu strat klientów

Procter & Gamble, pasażerowie odnotowują wysokie przychody

Indeks mieszkaniowy PHLX spada po słabych danych dotyczących mieszkań w USA

Dow spadł o 0,33%, S&P 500 o 0,67%, a Nasdaq o 0,85%.

NOWY JORK, 19 października (Reuters) – Akcje amerykańskie odnotowały w środę drugi dzień z rzędu wzrostów, gdy akcje Abbott Laboratories osłabiły się. (DZIAŁ N) A wzrost w Treasuries zwolnił w porównaniu z bieżącym sezonem zarobków i wyprzedził wzrost Netflix Inc. (NFLX.O) Akcje.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA osiągnęła najwyższy poziom od ponad 14 lat, ponieważ miękkie dane dotyczące nieruchomości nie zmieniły oczekiwań, że Rezerwa Federalna będzie agresywnie podnosić stopy procentowe, próbując złagodzić uporczywie wysoką inflację.

Wzrosty zysku wpływają na nazwy wrażliwe na stopy procentowe, takie jak nieruchomości (.SPLRCR) Akcje spadły o 2,56%, co jest najgorszym sektorem S&P w ciągu dnia, a firmy o wielkich kapitalizacjach, takie jak Microsoft Corp. (MSFT.O) i Amazon.com Inc (AMZN.O). Energia (.SPNY) Był to jedyny sektor S&P, który zakończył sesję na plusie, zyskując 2,94%.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Abbott Laboratories spadły o 6,5% po tym, jak zgłosiły mniej niż oczekiwano wzrost międzynarodowej sprzedaży urządzeń medycznych, dotknięty silniejszym dolarem i problemami z dostawami w Chinach.

Mimo to, akcje Netflix wzrosły o 13,1% jako najlepszy wynik na P500 po przyciągnięciu 2,4 miliona nowych abonentów na całym świecie w trzecim kwartale, co stanowi ponad dwukrotność konsensusu prognozy i przewidywało 4,5 miliona nowych abonentów do końca roku.

„Obligacje mają na tym dużą wagę… szkoda, że ​​dobre zwroty się marnują” – powiedział JJ Kinahan, dyrektor generalny IG North America w Chicago.

„Ostatecznie dochody napędzają akcje, ale trudno jest mieć taką pewność, gdy są one objęte ubezpieczeniem, ale ostatecznie dobre dochody spowodują wzrost akcji, a obraz makroekonomiczny będzie nadal wpływał na te dochody”.

Średnia przemysłowa Dow Jones (.DJI) Indeks S&P 500 spadł o 99,99 punktu, czyli 0,33%, do 30 423,81. (.SPX) Nasdaq Composite stracił 24,82 pkt, czyli 0,67%, do 3 695,16. (.IXIC) Spadł o 91,89 punktu lub 0,85% przy 10 680,51.

Urzędnicy banku centralnego byli w dużej mierze konsekwentni w swoich publicznych komentarzach na temat konieczności agresywnego podnoszenia stóp w celu walki z inflacją. W środę prezes Banku Rezerwy Federalnej w Minneapolis Neil Kashkari powiedział, że popyt na rynku pracy pozostaje silny, a presja inflacyjna nie osiągnęła jeszcze szczytu.

Badanie aktywności gospodarczej przeprowadzone przez bank centralny „Beżowa Księga” wskazało, że presja cenowa była podwyższona, pomimo pewnego złagodzenia w wielu krajach i wykazała oznaki ochłodzenia rynku pracy.

Handlowcy pracują na parkiecie nowojorskiej giełdy (NYSE) w Nowym Jorku, USA, 17 października 2022 r. REUTERS/Brendan McDermid Czytaj więcej

Powszechnie oczekuje się, że Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych podniesie stopy procentowe o 75 punktów bazowych po raz czwarty z rzędu na swoim listopadowym posiedzeniu.

Nadal rośnie wpływ banku centralnego na rynek mieszkaniowy. Liczba rozpoczętych budów, będąca miarą nowego budownictwa mieszkaniowego, spadła we wrześniu o 8,1% w ostatnim sygnale, że gospodarka traci impet.

Ruszają pozwolenia na budowę mieszkań

Kod obudowy PHLX (.HGX) Potknięcie o -4,50%, inny sektor, akcje, nie pomogło odwrócić miesięcznego spadku, a trzy główne amerykańskie indeksy nadal tkwią w bessie.

Dow ma udziały w Procter & Gamble Co 0,93% i Travellers Companies Inc. (TRV.N) Firma wzrosła o 4,44% po odnotowaniu lepszego niż oczekiwano zysku kwartalnego.

Oczekiwania wzrostu zysków spółek z indeksu S&P 500 w trzecim kwartale wzrosły do ​​3% z 2,8% we wtorek, poniżej prognozy wzrostu o 11,1% na początku lipca, jak wynika z danych Refinitiv.

Tesla Inc (TSLA.O) Po ogłoszeniu dzwonka podrożał o 0,84%, koncentrując się na wszelkich słabościach popytu, które zaczęły ciążyć branży motoryzacyjnej. Akcje spadły o 3,94% po tym, jak producent samochodów elektrycznych pominął prognozy zysków za trzeci kwartał.

Wolumen na giełdach amerykańskich wyniósł 11,05 mld akcji, w porównaniu do średniej z całej sesji wynoszącej 11,62 mld w ciągu ostatnich 20 dni sesyjnych.

Spadające kwestie przeważają nad nadchodzącymi kwestiami w stosunku 3,28 do 1 na NYSE; Na Nasdaq stosunek 2,69 do 1 faworyzował spadkobierców.

S&P 500 osiąga 2 nowe 52-tygodniowe maksima i 9 nowych minimów; Nasdaq Composite odnotował 42 nowe maksima i 232 nowe minima.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Reportaż Chucka Mikołajczaka w Nowym Jorku Montaż Matthew Lewisa

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.