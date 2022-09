Aktualizacje dotyczące huraganu Ian: Ulepszenie burzy do kategorii 1; Floryda w Południowej Karolinie widzi zgony i szkody, gdy osuwiska się odpierają

ST PETERSBURG, Floryda — Ekipy ratownicze obsadziły łodzie i przedzierały się przez zalane ulice w czwartek, aby uratować tysiące Floridian uwięzionych pośród zalanych domów i zniszczonych budynków, gdy huragan Ian przedzierał się przez Ocean Atlantycki w kierunku Karoliny Południowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć radar na żywo i najnowszą prognozę na ścieżce Iona. Kilka godzin po osłabieniu przez tropikalną burzę, gdy przemierzał półwysep Florydy, Ian odzyskał siły huraganu nad Atlantykiem w czwartek wieczorem. National Hurricane Center prognozuje, że huragan kategorii 1 uderzy w Karolinę Południową w piątek. Zniszczenia na Florydzie nastąpiły dzień po tym, jak niszczycielski huragan kategorii 4, jeden z najsilniejszych, jaki nawiedził Stany Zjednoczone, zalał domy na obu wybrzeżach stanu i odciął jedyny dostęp drogowy na wyspie barierowej. Zniszczyło historyczne molo na nabrzeżu i odcięło zasilanie w 2,67 miliona domów i firm na Florydzie – prawie jednej czwartej odbiorców mediów. OBEJRZYJ: Joe Torres donosi o niszczycielskiej ścieżce huraganu Ian Co najmniej dziewięć zgonów zostało potwierdzonych na Florydzie, a trzy kolejne osoby zostały zabite na Kubie po tym, jak we wtorek huragan uderzył w wyspę. W rejonie Fort Myers domy zostały wyrwane z pali i umieszczone wśród rozdrobnionych gruzów. Obiekty handlowe w pobliżu plaży zostały całkowicie zniszczone, pozostawiając poskręcane gruzy. Zepsute doki unosiły się pod dziwnymi kątami obok uszkodzonych łodzi, a pożary płonęły tam, gdzie kiedyś stały domy. „Nie wiem, jak ktokolwiek tam przeżył” – powiedział William Goodison wśród ruin parku przyczep kempingowych w Fort Myers Beach, gdzie mieszkał przez 11 lat. Zdjęcia: Zdjęcia lotnicze pokazują następstwa huraganu Ian w Fort Myers na wyspie Sanibel. Uszkodzone domy i gruz są pokazane po huraganie Ian na plaży w Fort Myers na Florydzie, czwartek, 29 września 2022 r. AP Zdjęcie/Wilfred Lee Tornado rozdarło park obejmujący około 60 domów, z których wiele zostało zniszczonych lub uszkodzonych nie do naprawienia, w tym dom jednorodzinny Goodisona. Brodząc w głębokiej do pasa wodzie, Goodison i jego syn wozili na kółkach dwa kosze na śmieci — mały klimatyzator, kilka narzędzi i kij bejsbolowy. Droga do Fort Myers była zaśmiecona połamanymi drzewami, przyczepami do łodzi i innymi gruzami. Samochody zostały porzucone na drodze, zatrzymane, gdy sztorm zalał ich silniki. Gubernator Florydy Ron DeSantis powiedział, że do tej pory przeprowadzono co najmniej 700 akcji ratunkowych, głównie drogą powietrzną, z udziałem Straży Wybrzeża USA, Gwardii Narodowej oraz miejskich zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. Po opuszczeniu Florydy jako burzy tropikalnej w czwartek i wejściu do Oceanu Atlantyckiego na północ od Przylądka Canaveral, Ian ponownie nasilił się w huragan z prędkością 75 mil na godzinę (120 km/h). Ostrzeżenie przed huraganem zostało wydane dla wybrzeża Karoliny Południowej i rozszerzone na Cape Fear na południowo-wschodnim wybrzeżu Karoliny Północnej. Przy tropikalnych wiatrach sztormowych osiągających około 415 mil (665 kilometrów) od jego centrum, Ian miał przepchnąć falę sztormową o długości 5 stóp (1,5 metra) na obszary przybrzeżne w Georgii i Karolinie. Aż 20 centymetrów deszczu groziło powodzią od Karoliny Południowej do Wirginii. Oddziały Gwardii Narodowej zostały rozmieszczone w Karolinie Południowej, aby pomóc w następstwach, w tym we wszelkich ratownictwie wodnym. W czwartek po południu stały strumień pojazdów opuścił 350-letnie miasto Charleston. Szeryfowie na południowo-zachodniej Florydzie twierdzą, że 911 ośrodków jest zalewanych tysiącami odizolowanych rozmówców, a niektórzy z nich w nagłych przypadkach zagrażających życiu. Według DeSantis, przed świtem amerykańska straż przybrzeżna rozpoczęła akcję ratunkową na wyspach barierowych w pobliżu miejsca, w którym uderzył Ian. W okolicy znajdowało się również ponad 800 federalnego miejskiego personelu poszukiwawczo-ratowniczego. W rejonie Orlando strażacy z Orange County używali łodzi, aby dotrzeć do ludzi na zalanych obszarach. Pacjenci z domu opieki byli przewożeni autobusami przez powódź na noszach. W Fort Myers rodzina Valerie Bartley spędzała rozpaczliwe godziny, trzymając stół w jadalni przy drzwiach na patio, obawiając się, że burza „rozrywa nasz dom”. „Bałem się” – powiedział Bartley. „Wszystko, co słyszeliśmy, to gonty i gruz ze wszystkiego w sąsiedztwie uderzających w nasz dom”. WIĘCEJ: Ratownicy przeszukują zalaną strefę katastrofy na Florydzie pośród ogromnych przerw w dostawie prądu Burza zerwała ekrany tarasowe i złamała palmę na podwórku, powiedziała Bartley, ale pozostawiła dach nietknięty, a jej rodzina nie została uszkodzona. Długie kolejki utworzyły się na stacjach benzynowych w Fort Myers i otwarto sklep ze sprzętem Home Depot, dopuszczając jednocześnie tylko kilku klientów. Frank Pino był na końcu linii, z około 100 osobami przed nim. „Mam nadzieję, że coś zostawią, bo wszystkiego potrzebuję” – powiedział Pino. 72-letni mężczyzna Deltona zmarł po tym, jak wpadł do kanalizacji podczas korzystania z węża do osuszania basenu podczas ulewnego deszczu, poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Volusia. Według władz 38-letni mężczyzna z Lake County zmarł w środę po tym, jak jego pojazd wjechał na hydroplan w wypadku. Szeryf hrabstwa Lee Carmine Marceno powiedział, że jego biuro ma problemy z odpowiedzią na tysiące telefonów pod numer 911 w okolicy Fort Myers, ale wiele dróg i mostów jest nieprzejezdnych. Ratownicy wyrwali drzewa, aby dotrzeć do ludzi. Przerwy w dostawie prądu i telefonii komórkowej sprawiły, że wiele osób w najbardziej dotkniętych obszarach nie było w stanie wezwać pomocy. Część Sanibel Causeway wpadła do oceanu, odcinając dostęp do wyspy barierowej, na której mieszka 6300 osób. W sąsiednim hrabstwie nie potwierdzono żadnych zgonów ani obrażeń, a wiadukty na wyspach barierowych „mają integralność domów znacznie lepiej niż się spodziewaliśmy”, powiedział Patrick Fuller, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa. Nawet na południe od wyspy Sanibel, historyczne mola na plaży w Neapolu zostały podarte i zniszczone. „W tej chwili nie ma molo” – powiedziała komisarz hrabstwa Collier Penny Taylor. W Port Charlotte szpitalna izba przyjęć została zalana, a silne wiatry zerwały część dachu, wysyłając wodę na oddział intensywnej terapii. Chorzy pacjenci – niektórzy korzystający z respiratorów – tłoczyli się na środkowych dwóch piętrach, gdy personel przygotowywał się na przybycie ofiar burzy, powiedziała dr Birgit Bodin z HCA Florida Fawcett Hospital. Część grobli Sanibel Wpadając do oceanu, odciął dostęp do wyspy barierowej, na której mieszka 6300 osób. Nie jest jasne, ile osób posłuchało nakazów ewakuacji, ale Patrick Fuller, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego hrabstwa Charlotte, wyraził ostrożny optymizm. Dalej: Część Sanibel Causeway wpada do oceanu podczas Ian, odcinając wyspę Floryda, zamieszkaną przez 6,3 tys. ludzi. Uszkodzona grobla prowadząca na wyspę Sanibel jest widoczna po huraganie Ian w pobliżu wyspy Sanibel na Florydzie, czwartek, 29 września 2022 r. AP Zdjęcie/Wilfred Lee Ian uderzył we Florydę z wiatrem o prędkości 150 mil na godzinę (241 km/godz.), czyniąc ją piątym najsilniejszym huraganem, który uderzył w Stany Zjednoczone. Podczas gdy naukowcy na ogół unikają obwiniania zmian klimatycznych za konkretne burze bez szczegółowej analizy, zniszczenie hydrologiczne Iana pasuje do tego, co naukowcy przewidują dla ocieplającego się świata: silniejsze i wilgotniejsze huragany, ale nie za dużo. „Ten biznes z bardzo, bardzo ulewnymi deszczami jest czymś, czego będziemy się spodziewać z powodu zmian klimatycznych” – powiedział Kerry Emanuel, naukowiec zajmujący się atmosferą z MIT. – Zobaczymy burze takie jak Ian. ___ Współpracownicy Associated Press to Terry Spencer i Tim Reynolds z Fort Myers; Cody Jackson w Tampie na Florydzie; Frida Frisaro w Miami; Mike Schneider w Orlando na Florydzie; Seth Borenstein w Waszyngtonie; i Bobby Kaina Galvan w Nowym Jorku.

