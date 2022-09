Film Marvel’s Iron Wars będzie podlegał zmianom w serialu Disney+ Dana Cheadle’a – The Hollywood Reporter

Studio Marvela Otrząsnąć się z niego Wojna pancerna projekt, a to, co było teraz serialem dla Disney+, zostanie przerobione na film.

Ten ruch zasadniczo przesuwa tytuł na dalszy plan rozwoju.

Źródła podają, że studio zobowiązało się do opowiedzenia historii we właściwy sposób i przy okazji zdało sobie sprawę, że pewien aspekt idealnie pasował do projektu.

Don CheadleKto powtarza swoje wieloletnie Marvel Cinematic Universe Postać pułkownika Jamesa „Roddy’ego” Rhodesa, znanego również jako War Machine, jest nadal na pokładzie, aby zagrać. Jasir Lester, Yar Działał jako główny scenarzysta W serialu będzie jego pełnometrażowym pisarzem.

Marvel miał na uwadze rozpoczęcie produkcji serialu w 2023 roku, ale niektórzy z przygotowujących się do tego zostali powiadomieni w czwartek o zmianie kierunku. Żaden dyrektor nie został oficjalnie przydzielony i nie jest jasne, kiedy Wojna pancerna Funkcja pojawia się na osi czasu filmów Marvela i serialu Disney+.

Niewiele wiadomo o logowaniu Wojna pancerna Kiedy Cheadle dołączył do producenta i prezesa Marvel Studios, Kevina Feige’a, na scenie na targach Disney’s D23 na początku tego miesiąca, ujawnił logo tego, co ma być sześcioodcinkową serią wydarzeń. Feige pierwszy ogłoszone plany dla Wojna pancerna Koniec 2020 roku.

tytuł Wojna pancerna Ze słynnej historii opublikowanej w człowiek z żelaza komiksy w 1987 i 1988 roku. Napisany przez Davida Michelini i Boba Laytona, z rysunkami Marka Brighta, porusza ideę, że najbardziej zaawansowana technologia Iron Mana wpada w niepowołane ręce. Seria akcji na żywo była postrzegana jako sposób na zaprezentowanie wielu różnych rodzajów zbroi.

Kolejny wygląd Marvela Cheadle’a pozostaje w serii MCU. Tajna inwazjaW którym Samuel L. Jackson i Ben Mendelsohn również występują w roli głównej i zadebiutują w 2023 roku. Iron Man 2.

To nie pierwszy raz, kiedy Marvel stworzył taki tytuł. Sokole Oko Pomysł został po raz pierwszy rozważony jako funkcja, zanim zespół wykonawczy zdecydował się przekształcić go w serial Disney+. Do tej pory Marvel wypuścił wszystkie swoje filmy w kinach, a plan jest taki sam Wojna pancerna.