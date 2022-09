Tua Tagovailoa: rozgrywający Miami Dolphins bierze boisko na noszach podczas meczu z Bengalami

CNN

Rozgrywający Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, został zniesiony z boiska na noszach po kontuzji głowy i szyi podczas czwartkowego meczu z Cincinnati Bengals — niecały tydzień po kontuzji w innym meczu.

Tagowailoa jest przytomny, ma ruchy we wszystkich kończynach i został przewieziony do lokalnego szpitala w celu dalszej oceny, powiedział zespół w aktualizacji. Został zwolniony z University of Cincinnati Medical Center i ma wrócić do Miami z zespołem w czwartek wieczorem.

Główny trener Miami Dolphins, Mike McDaniel, potwierdził porażkę Tagovailoa 27-15. wstrząśnięty – Urazowe uszkodzenie mózgu spowodowane uderzeniem w głowę.

W drugiej kwarcie Tagovailoa został zwolniony przez bengalskiego obrońcę Josha Dubowa i leżał nieruchomo na boisku przez kilka minut.

Całe Delfiny wyszły na boisko, gdy Tagovailoa został umieszczony na tablicy i na noszach.

Fani Bengalu obecni na stadionie Pacor w Cincinnati okazali szacunek dla Tagovailo, gdy został wywieziony z boiska.

„To był przerażający moment” – powiedział McDaniel po meczu. Oceniono go za wstrząśnienie mózgu i jest w protokole wstrząsu… to był emocjonalny moment. To nie jest część kontraktu, który ktokolwiek podpisuje, nawet jeśli wiesz, że jest to możliwe w piłce nożnej.

„Wszyscy jego koledzy z drużyny, ja, wszyscy byliśmy bardzo zmartwieni” – dodał.

W czwartkowym oświadczeniu National Football League Players Association (NFLPA) stwierdziło, że zdrowie i bezpieczeństwo graczy jest „w centrum” ich pracy.

„Naszą troską dziś wieczorem jest Dua i mamy nadzieję na pełne i szybkie wyzdrowienie” – powiedział. „Nasze dochodzenie w sprawie potencjalnego naruszenia zasad etyki jest w toku”.

Incydent miał miejsce kilka dni po tym, jak Tagovailoa doznał kolejnej kontuzji głowy w niedzielnym meczu z Buffalo Bills.

Został wyrzucony z gry w drugiej kwarcie po tym, jak jego kask uderzył o ziemię po trafieniu przez linebackera Matta Milano. Wracając na linię walki, Tagovailova potknęła się i prawie straciła równowagę.

Później został przetestowany pod kątem wstrząsu mózgu i zwolniony, aw trzeciej kwarcie wrócił na boisko.

Później NFLPA powiedział National Football League (NFL) chce przejrzeć sposób postępowania z urazem głowy Tagovailoa.

Delfiny powiedziały później, że Tagovailoa doznał kontuzji pleców, a nie głowy.

Tagovailoa został wymieniony jako wątpliwy przed dzisiejszym meczem z powodu kontuzji pleców.

W czwartek McDaniel bronił decyzji zespołu o grze w Tagowailoa, pomimo wcześniejszej kontuzji, mówiąc, że niezależny lekarz specjalizujący się w „zabawach mózgowych” dopuścił go do gry.

„Dla mnie, dopóki będę tu trenował, nie zamierzam fałszować całej sytuacji – jeśli istnieje jakakolwiek możliwość, że ktoś ma wstrząśnienie mózgu, wchodzi do protokołu wstrząśnienia” – powiedział.

„Nie zadzieramy z tym. Tak długo, jak nigdy nie jestem głównym trenerem, nie musisz się tym martwić.

Zapytany, czy jest coś jeszcze, co zespół może zrobić po kontuzji Tagovailo w niedzielę, McDaniel odpowiedział: „Absolutnie nie”.

Główny Korespondent Medyczny CNN, dr. Sanjay Gupta nazwał incydent z czwartkowego meczu „bardzo przerażającym” i „bardzo niepokojącym” – zwłaszcza gesty rąk, które Tagovailoa wykonywał leżąc na ziemi.

„Patrząc na nagranie z zeszłej nocy, wygląda to na poważną kontuzję. Dua był na ziemi przez długi czas” – powiedział Gupta.

„Ten ruch, który wykonuje rękami… to znaczący znak, coś, na co ludzie powinni naprawdę zwracać uwagę.

„Zasadniczo może to być objaw zakłócenia jakiejś ścieżki między mózgiem a rdzeniem kręgowym, nawet tymczasowo… Jeśli jest poważny, to jest poważny”.

Gupta powiedział, że Tagovailoa cierpiał na „niestabilność motoryczną brutto”, kiedy potknął się na boisku w niedzielnym meczu z Bills. Protokół wstrząsu NFL.

W wywiadzie dla CNN w piątek, były defensor NFL Jack Crawford powiedział, że jego pierwszą obawą, gdy zobaczył incydent, było bezpieczeństwo Tagovailoa.

„Natychmiast pomyślałem sobie: mam nadzieję, że nic mu nie jest, mam nadzieję, że to nie jest zbyt poważne”, powiedział Crawford, który grał w kilku drużynach NFL, Amanda Davis z CNN Sport.

„W zasadzie to część gry. Liga robi wszystko, co w jej mocy, aby monitorować te rzeczy i zapobiegać im, szczerze mówiąc. Myślę, że gra przeszła długą drogę, jeśli chodzi o pomaganie ludziom lub zapobieganie wpadaniu w takie sytuacje .

Crawford powiedział, że podczas gry widział zawodników, którzy po kontuzjach chcieli pozostać na boisku.

„Widziałem facetów, którzy uderzyli w dzwonek i odeszli na uboczu i widać, że są trochę wstrząśnięci, ale nie chcą zwracać uwagi lekarzy, ponieważ chcą pozostać w gra.