Ian został zdegradowany do posttropikalnej burzy po tym, jak uderzył w Karolinę Południową i zabił co najmniej 42 osoby na Florydzie.

Ian Później zdegradowany do posttropikalnego cyklonu Piątkowe popołudnie w Południowej Karolinie Po niszczycielskich wiatrach i groźnej dla życia fali sztormowej, która zabiła co najmniej 42 osoby na Florydzie, katastrofa pozostawiła ślad zniszczenia.

Burza, która wylądowała w pobliżu Georgetown jako huragan kategorii 1, spowodowała wiatr z prędkością 70 mil na godzinę, gdy poruszał się w głąb lądu nad Karoliną.

„Należy podkreślić, że niebezpieczeństwo nie minęło, gdy Ian staje się posttropikalnym huraganem” – ostrzegło National Hurricane Center. „Niebezpieczne fale sztormowe, gwałtowne powodzie i silne wiatry są nadal prognozowane dla tego huraganu”.

Liczba doniesień o zniszczeniu mienia, przerwach w dostawie prądu i wezwaniach ratownictwa wodnego wzrosła, ponieważ urzędnicy w całym stanie nadal wydają mieszkańcom straszne ostrzeżenia, aby pozostali w domach.

Ostrzeżenie przed tornadem wydano od rzeki Savannah na linii stanowej Georgia-South Carolina do Cape Fear w Północnej Karolinie. Możliwe są znaczne powodzie przez wodę morską i deszcz, zwłaszcza w częściach przybrzeżnych Karoliny Południowej Fala sztormowa Możliwe jest 7 stóp i 4 do 12 cali deszczu. Prognozy mówią.

Według Storm Prediction Center, zegarek tornado działa w Karolinie i niektórych częściach Wirginii, w tym Myrtle Beach, Wilmington, Norfolk i Virginia Beach, obejmując około pięciu milionów ludzi do godziny 22:00.

więcej niż W Karolinie Południowej zgłoszono ponad 200 000 przerw w dostawie prądu, a do 15:50 czasu wschodniego ponad 138 000 przerw w dostawie prądu zgłoszono w Karolinie Północnej. PowerOutage.pl. W Wirginii ponad 17 000 klientów straciło prąd, głównie we wschodniej i południowej części stanu.

Dodatkowo dwa mola w Karolinie Południowej — Cherry Grove Pier w North Myrtle Beach i Pawley Island Pier na północ od Charleston — częściowo zawaliły się w piątek z powodu burzy.

„To dość przerażająca scena” – powiedziała burmistrz Myrtle Beach Brenda Bethune o huraganie Ian. „Widzę wiele przejeżdżających samochodów. Nie sądzę, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest przebywanie na zewnątrz w tego typu sytuacjach. Widzieliśmy, jak utknęły samochody wielu ludzi, a personel ratunkowy wychodził i ratował ludzi.

Schroniska w hrabstwie Charleston pozostaną otwarte w sobotę do godziny 16.00, poinformował hrabstwo w komunikacie prasowym. Autobusy zaczną zabierać ludzi ze schronów do ich pierwotnych miejsc odbioru w sobotę rano.

„Wiele modlitw zostało wysłuchanych” – powiedział gubernator Południowej Karoliny Henry McMaster. – Ta burza nie jest tak straszna, jak mogła być, ale nie trać jeszcze czujności. Nie wyszliśmy z lasu, na drogach jest woda, wciąż wieją silne wiatry i nadal jest niebezpiecznie w wielu częściach stanu.

Lotnisko Charleston International Airport zostało zamknięte w piątek z powodu silnych wiatrów powiedział. Mieszkańcy Myrtle Beach są proszeni o pozostanie w środku podczas burzy, powiedziała burmistrz Brenda Bethune CNN.

Plaże w Georgii i Południowej Karolinie mogą ulec znaczącym zmianom, ponieważ potężne fale i fale sztormowe przyniesione przez Iana mogą zalać przybrzeżne wydmy. Służba Geologiczna USA.

Oprócz zalewania społeczności za wydmami, burze mogą zepchnąć piasek i osadzać go w głębi lądu, co może „zredukować wysokość ochronnych wydm, zmienić profil plaży i sprawić, że obszary za wydmami będą bardziej podatne na przyszłe burze” – podała agencja. .

Tymczasem Floryda nadal zmaga się z burzą Ion, która niszczy większość półwyspu po tym, jak w środę i czwartek uderzyła w południowo-zachodnie wybrzeże. Burza kategorii 4 i uprawiane w regionach centralnych i północno-wschodnich.

W stanie zgłoszono co najmniej 42 zgony. Domy wzdłuż wybrzeża zostały wyrzucone do morza, budynki w całym stanie wyburzone, a powodzie zniszczyły domy i firmy, a także unieruchomionych mieszkańców w głębi lądu w miejscach takich jak obszar Orlando.

Setki akcji ratunkowych miały miejsce drogą lądową, powietrzną i morską, a mieszkańcy zostali uwięzieni w domach lub na dachach, a poszukiwacze przeprowadzili liczne kontrole zdrowia, w szczególności Fort Myers A w niektórych częściach Neapolu burze zalewają ulice i domy.

Roger Desjarlais, menedżer hrabstwa Lee, w tym Fort Myers, powiedział CNN w piątek, że huragan Ian zdewastował część tego obszaru i że „powinno być dużo ofiar” nie jest przesadą.

„Wyglądało na to, że ktoś zabrał hotele i budynki z nieba i zabrał je. Więc w wielu miejscach nie było nawet gruzu”, powiedział Desjarlais. „Wiemy też, że nie tyle osób zostało ewakuowanych z tych wysp, co my Wiemy, że musi być o wiele więcej ofiar, które trzeba uwzględnić.

Prezydent Joe Biden nadal obiecywał wsparcie federalne w radzeniu sobie ze zniszczeniami spowodowanymi przez burzę na Florydzie, która, jak powiedział, będzie „jedną z najgorszych w historii kraju”.

„Właśnie zaczynamy dostrzegać skalę tego dewastacji” – powiedział Biden, dodając, że największy zespół ekspertów ds. poszukiwania i ratownictwa „w najnowszej historii” został wysłany do stanu. „Odbudowa zajmie miesiące, lata”.

Teraz następstwo burzy przedstawia własne nowe, śmiertelne niebezpieczeństwa. Niektóre stojące wody zostały zelektryfikowane, ostrzegają urzędnicy, a manewrowanie przez zawalone gruzami budynki i ulice – bez wielu sygnałów drogowych – stwarza ryzyko obrażeń. Brak klimatyzacji może prowadzić do chorób cieplnych, a niewłaściwe użytkowanie generatora może spowodować zatrucie tlenkiem węgla.

W North Harbor, między Fort Myers i Sarasota, Rosanna Walker stała w czwartek w domu zniszczonym przez powódź, gdzie właśnie przetrwała burzę. Część sufitu z płyt kartonowo-gipsowych zwisała.

„Nagle woda weszła przez drzwi – od góry, od dołu, przez okna” – powiedział Johnowi Bermanowi z CNN. „Wszystko jest w mojej szafie; Muszę opróżnić moje szafki.

„Wszystko jest zrujnowane”.

Oto, co warto wiedzieć o zniszczeniach na Florydzie:

• Zgony na Florydzie: Na Florydzie zgłoszono co najmniej 42 zgony podejrzane o powiązanie z Ianem. Obejmuje to 16 w hrabstwie Lee, 12 w hrabstwie Charlotte, osiem w hrabstwie Collier, trzy w hrabstwie Volusia, jeden w hrabstwie Polk i dwa w hrabstwie Sarasota bez osobowości prawnej. Przypadki niepotwierdzonych zgonów są rozpatrywane przez lokalnych lekarzy sądowych, którzy decydują, czy są one związane z katastrofą, powiedział stanowy dyrektor ds. Zarządzania Kryzysowego Kevin Guthrie.

• Przerwy w zasilaniu: Floryda miała ponad 1,6 miliona przerw w zasilaniu w piątek po południu PowerOutage.pl. Południowy zachód ma najwięcej hrabstw o ​​najwyższym odsetku mieszkańców bez elektryczności, w tym Lee, Charlotte, DeSoto i Hardy.

• Historyczne powodzie na Florydzie: Rekordowe powodzie odnotowano w środkowej i północnej Florydzie Co najmniej trzy rzeki Ustanowił rekordy wszech czasów powodzi. Urzędnicy w Orlando ostrzegali mieszkańców przed niebezpiecznymi powodziami, które w niektórych rejonach przekraczały stopę.

• Setki akcji ratunkowych i tysiące ewakuacji: Do tej pory na Florydzie odbyło się ponad 700 akcji ratunkowych, powiedział gubernator w czwartek, i zgłoszono tysiące ewakuacji. W hrabstwie Lee system szpitalny musiał ewakuować ponad 1000 pacjentów po odcięciu dopływu wody, podczas gdy doniesiono o innych powszechnych ewakuacjach. Więzienia I Szpital. W Fort Myers komendant straży pożarnej czuł się całkiem swobodnie w piątek rano, gdzie wszyscy potrzebujący pomocy zostali uratowani, powiedział burmistrz Kevin Anderson.

• Znaczna część plaży Fort Myers została zniszczona: A Lot helikopterem Całe wybrzeże Fort Myers pokazuje zniszczenia: puste lub zdewastowane wiele domów i firm oraz łodzie wrzucone do namorzynów. „Mówisz o pozostawieniu żadnego systemu w tyle. …Mówisz o domach wrzuconych do zatoki. To długoterminowe rozwiązanie, które może zmienić życie” – powiedział szeryf hrabstwa Lee Carmine Marceno.

• Coast Guard kontynuuje ratowanie samolotów z Florydy w piątek: Straż Przybrzeżna uratowała w czwartek 95 osób na Florydzie, w tym przetransportowała helikopterem ludzi z zalanych obszarów, i będzie kontynuowała loty ratunkowe w piątek, powiedział wiceadmirał Brendan McPherson. – Znajdziemy każdego, kto potrzebuje pomocy – powiedział.

• Wyspy przybrzeżne odizolowane od lądu: Wyspy Sanibel i Captiva w południowo-zachodniej Florydzie zostały odcięte od lądu po oderwaniu części krytycznej grobli. Co najmniej dwie osoby zginęły w burzy Sanibel, a lokalni urzędnicy powiedzieli, że most musi zostać całkowicie odbudowany. Chip Farrar mieszka na małej wyspie Matlacha. powiedział CNN Niezbędna 50-metrowa droga prowadząca do mostu na kontynencie została zmyta, a drugi most w pobliżu również się zawalił.

• Ubezpieczone straty na Florydzie mogą być ogromne: Według szacunków firmy CoreLogic, Iain mógł spowodować straty ubezpieczeniowe na Florydzie do 47 miliardów dolarów. Druga najkosztowniejsza burza w historii państwa Po uwzględnieniu inflacji po huraganie Andrew w 1992 roku.