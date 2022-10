Tesla prezentuje swojego humanoidalnego robota za „poniżej 20 000 dolarów”

Tesla zaprezentowała dzisiaj swojego humanoidalnego robota Optimus w dniu AI 2022, a Elon Musk wierzy, że Tesla może wprowadzić go na rynek za „mniej niż 20 000 USD”.

Zgodnie z oczekiwaniami, wydarzenie rozpoczęło się, gdy Tesla zaprezentowała działający prototyp swojego humanoidalnego robota – po raz pierwszy ogłoszony podczas Dnia AI Tesli w 2021 roku.

Podczas imprezy zaprezentowano dwa prototypy.

Tesla rozpoczęła od wypuszczenia Pumpil C, pierwszej wersji bota i zbudowanej z „pół-gotowych” siłowników. Służył jako stanowisko testowe dla pierwszego robota Tesli, zbudowanego z własnych komponentów.

Oto zdjęcie Bumble C spacerującego po scenie podczas imprezy:

Nie zrobił niczego ciekawego na scenie, ale zdołał chodzić i kołysać tłumem.

Tesla pokazał kilka filmów robota wykonującego określone zadania w kontrolowanym środowisku.

Producent pokazał robota wykonującego zadanie na prawdziwej stacji roboczej w swojej fabryce w Fremont.

Ale po Bumble Chi Tesla wprowadził na scenę robota Optimus pierwszej generacji.

Powodem, dla którego Tesla nie poprowadził tego i pokazał wcześniejszy i twardszy prototyp, był fakt, że tak naprawdę nie mógł jeszcze stworzyć nowego.

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, powiedział, że nowy robot może chodzić w ciągu najbliższych kilku tygodni, ale chciał go dziś pokazać, ponieważ wygląda tak bardzo jak wersja robota, która wejdzie do produkcji:

Nie mógł wiele zrobić na scenie poza pomachaniem tłumowi i musiał być niesiony przez pracowników Tesli.

Musk zauważył, że ta wersja jest wyposażona w zaprojektowane przez Teslę siłowniki, akumulator i energoelektronikę.

Tesla ujawnił, że pierwszy prototyp miał powstać w lutym 2022 r., co doprowadziło do powstania nowej wersji, która ma się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku dni.

Tesla podzieliła się niektórymi specyfikacjami Optimusa, w tym akumulatorem 2,3 kWh, który według producenta powinien wystarczyć na cały dzień pracy.

Jak ogłosiła Tesla w zeszłym roku, ten sam „komputer samosterujący” jest zainstalowany w pojazdach Tesli:

Po prezentacji na temat specyfikacji i kluczowych funkcji bota, Tesla przeszła do bardziej szczegółowej prezentacji na temat podejścia robotycznego i sztucznej inteligencji do jego budowy.

Ponownie, Dzień AI Tesli dotyczy rekrutacji i pokazania, co robi Tesla, aby przyciągnąć talenty zainteresowane tymi szczegółami.

Na poziomie konsumenckim Musk podkreślił, że chociaż ludzie widzieli już wiele humanoidalnych robotów, wysiłek Tesli jest inny, ponieważ koncentruje się na stworzeniu robota, który może być produkowany masowo. Widziałem to w przeszłości.

Zaletą Tesli, powiedział Musk, jest to, że jej bot będzie zasilany przez sztuczną inteligencję, która jest zbudowana głównie z myślą o technologii autonomicznej jazdy. Ma nadzieję, że Tesla wykorzysta tę pracę do przeniesienia robota do realnego świata i wykonywania przydatnych zadań.

Dyrektor generalny powtórzył wcześniejsze pomysły, w jaki sposób Optimus może doprowadzić do „fundamentalnej zmiany cywilizacyjnej” poprzez „zakończenie ubóstwa” poprzez poprawę wydajności ekonomicznej, gdy jest używany w przemyśle.

Uważa, że ​​budowa robota będzie kosztować „20 000 dolarów”. Nie zaktualizował harmonogramu produkcji, ale wcześniej powiedział, że Tesla planuje wprowadzić go do produkcji już w przyszłym roku.

