Ole Miss vs Kentucky prognoza, podgląd gry, linie, jak oglądać

Prognoza Ole Miss vs Kentucky, podgląd gry, jak oglądać Tydzień 5, sobota, 1 października

Jak oglądać Ole Miss vs Kentucky

Data: sobota 1 października

Czas gry: 12:00 ET

Miejsce: Stadion Watt-Hemingway, Oxford, MS

Jak oglądać: ESPN

Rekord: Ole Miss (4-0), Kentucky (4-0)

Podgląd gry Ole Miss Vs Kentucky

Dlaczego Kentucky wygra

Żbiki odzyskały swojego człowieka.

Udało im się przejść 4-0 bez gry biegowej, ale Will Lewis gra jak wielki rozgrywający, trzymając obronę razem i …

2,4 jarda na prowadzenie w grze naziemnej, która zajmuje 123. miejsce w kraju. To zmieni się z Chrisem Rodriguezem, który opuścił pierwszy miesiąc z powodu problemu poza boiskiem.

Zeszłoroczny 1379 jardów, dziewięć przyziemienia, natychmiastowa piłka przeciwko obronie Ole Miss, która była świetna, ale odbiła się z 262 jardów w 35-27 porażce nad Tulsą.

Daj Rodriguezowi trochę czasu na powrót do formy, ale tylko jeśli będzie mógł NicLevis zniknie.

Dlaczego Ole Miss wygra?

Atak Ole Miss może też trochę pobiec.

Transfer USC QB Jackson Dart był solidny, ale to gra w parterze wystartowała w pierwszym miesiącu z najlepszym w SEC 281 jardów na mecz ze świetną rotacją.

Kentucky jest solidny przeciwko ucieczce i powinien powstrzymać Darta przed startem, ale po raz pierwszy w całym sezonie będzie musiał poradzić sobie z przelotnym atakiem.

Rebelianci zrobią to, co robią na ziemi, ale jeśli Dart nie uderzy 60% i nie podniesie go na trzecim miejscu, wyeliminuje to Anglię z gry.

Pewna presja spada z powodu pośpiechu na przełęcz Wildcata, linia ofensywna Lewisa płonie i…

Co się stanie

Nie, naprawdę, czy Kentucky poradzi sobie z podawaną grą?

Nic przeciwko Anthony’emu Richardsonowi, ale z jego konsekwencją jeszcze nie doszedł – Anglia wymyśliła duże szóstki, których potrzebowali, aby pokonać Florydę.

Nie, naprawdę, czy Ole Miss poradzi sobie z atakiem naziemnym?

Georgia Tech tak naprawdę się nie liczyła, a dzień Tulsy w zeszłym tygodniu był trochę niepokojący.

Obie drużyny będą próbowały kontrolować tempo i obie drużyny zrobią to, co robią, ale…

Obrona Ole Miss — choć ulepszona — nie spóźni się.

Backfield Anglii wyciągnie to.

Ole Miss vs Kentucky Prognozy, Linia

Kentucky 30, Ole Miss 26

Linia: Ole Miss -6,5, wej.: 54,5

Zaufanie ATS o 5:2

Ocena Ole Miss vs Kentucky Must-See (z 5): 4

