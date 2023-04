Aktualizacje na żywo mistrzów | Koepka ma 2 strzały przewagi nad Rahmem

Augusta, Ga. (AP) – Relacja na żywo z sobotniej drugiej i trzeciej rundy The Masters (cały czas lokalnie):

11:15 rano

Gwiazda LIV, Brooks Koepka, ma 12-strzałową przewagę nad Janem Rahmem na Masters.

Pomimo stałego deszczu trzecia runda rozpocznie się o 11:30, a gracze z przodu i z tyłu dziewięciu będą grać w trzyosobowych zespołach, ponieważ organizatorzy turnieju chcą wycisnąć jak najwięcej golfa przy bardzo złej pogodzie w prognozie.

Amator Sam Bennett ma cztery strzały do ​​tyłu przy 8 poniżej. Współprowadzący Victor Hovland miał siedem strzałów do tyłu po 73 w pierwszej rundzie, co dało mu piąte miejsce z Colinem Morikawą.

Rahm wszedł na pole przez dziewięć dołków o 9 rano w sobotę i dwukrotnie zebrał się, by zbliżyć się do prowadzenia, ale bogey na 18 w ulewnym deszczu pozostawił go dwa strzały za Koepką. Koepka zakończył w piątek drugą rundę i będzie debiutantem w trzeciej rundzie.

Tiger Woods ustanowił rekord 23. rok z rzędu w turnieju. Dla tych fanów, którzy liczyli na kolejny cud Woodsa i szósty tytuł Masters, największy powrót na 36 dołków w historii Masters nastąpił od Jacka Burke’a Jr., który przezwyciężył deficyt ośmiu strzałów i pokonał amatora Kena Venturiego w 1956 roku. 15 uderzeń.

Lało, gdy druga runda dobiegała końca, a pole było mocno nasycone po nocnym deszczu, co jeszcze bardziej utrudniało grę.

„Jeśli dziś po południu uda ci się złamać 70 punktów, będzie to dobry wynik” – powiedział Shane Lowry.

12 z 18 golfistów LIV wygrało. ___

10:35 rano

Tiger Woods przeszedł do historii w Masters.

Zimny, deszczowy poranek w lesie Pomimo ukończenia opóźnionej przez pogodę drugiej rundy z bogeyami jeden po drugim, zaliczył 23. z rzędu cięcie na Masters.

Zrównał wyczyn Gary’ego Playera i Freda Jody’ego. Woods nie przegapił cięć Masters, odkąd przeszedł na zawodowstwo.

Woods zakończył rundę z wynikiem 1-over 73 i jednym strzałem powyżej przewidywanej linii cięcia 2-over 146. Ale linia wzrosła do 3, gdy Justin Thomas straszył 17.

Thomasowi nie udało się zrobić birdie na 18. miejscu, potwierdzając miejsce Woodsa w ostatnich dwóch rundach.

Thomas przegapił cięcie, kiedy 18-go zrobił kolejny straszak.

___

10 rano

Tigerowi Woodsowi grozi, że po raz pierwszy w swojej karierze nie zagra w Masters.

Woods zakończył swoją opóźnioną przez pogodę drugą rundę z wynikiem 1-ponad 73 z bogeyami jeden po drugim. To pozostawiło mu 3-over 147 w połowie turnieju.

Obecnie znajduje się poniżej przewidywanej linii 2 over cut. Ale jeśli Justin Thomas lub Sungjae Im rzucą kolejny strzał, Woods ma szansę rozegrać dwie ostatnie rundy.

Jeśli tak, linia cięcia 50 najlepszych przesunie się na 3 powyżej.

Woods dokonał 22 kolejnych cięć w Masters odkąd został zawodowcem. Jest o krok od wyrównania rekordu ustanowionego przez Gary’ego Playera i Freda.

___

08:30

Wygląda na to, że para Fredów zagra w weekend na Masters.

Mistrz z 1992 roku zakończył drugą rundę bogeyem, zostawiając go z przewagą 1 do mistrzostwa i tuż za zaplanowaną linią cięcia. Bernhard Langer wygra o około 3,5 miesiąca podczas turnieju 2020, co czyni 63-letnią parę najstarszymi graczami Augusta National.

Była to 31. kariera poniżej par dla par, ustępując jedynie rekordowi Jacka Nicklausa wynoszącemu 37.

W pewnym momencie pary wykonały 23 proste cięcia, remisując z Gary Playerem w najdłuższej passie w Masters. Pięciokrotny mistrz Tiger Woods mógłby do nich dołączyć, robiąc cięcie w sobotę. Zostało mu sześć dołków w chłodną, ​​deszczową pogodę i był dokładnie na zaplanowanej linii cięcia 2 powyżej. Woods nigdy nie przegapił cięcia jako profesjonalista.

W drugiej rundzie, która została zawieszona w piątek z powodu pogody, gracze próbują zakończyć grę przed rozpoczęciem trzeciej rundy w sobotę. Temperatury sięgają 40 stopni z chłodną mżawką, a deszcz ma padać przez cały dzień z możliwością burz.

___

8 rano

Druga runda Masters została wznowiona po tym, jak burze powaliły trzy sosny Poprzedni dzień i gry terenowe zostały zawieszone. Brooks Koepka prowadzi klub mając 12 lat poniżej z Jonem Rahmem wśród ścigających.

W piątkowej drugiej rundzie były dwa przystanki, pierwsze 21 minut i drugi dnia. Drugie zawieszenie nastąpiło kilka minut po tym, jak trzy duże sosny spadły w pobliżu 17. tee. Nikt w ich pobliżu nie został ranny.

Prognoza na weekend przewiduje ulewne deszcze i wysokie temperatury w latach 50.

W drugiej rundzie Rahm prowadził trzema strzałami nad Koepką Obronna dziewiątka wciąż gra. Również Victor Hovland, który nie ukończył jeszcze drugiej rundy, prowadził w pierwszej rundzie z wynikiem 6 poniżej, oraz Cameron Young z wynikiem 5 poniżej.

Tiger Woods ubrany w czapkę z daszkiem i bufiasty garnitur rozgrzewa się w świetle reflektorów przed wschodem słońca na strzelnicy treningowej w sobotę. On ma ponad 2 lata Pozostało siedem dołków do rozegrania wewnątrz linii cięcia. Pięciokrotny mistrz Masters próbuje wygrać swoje 23. miejsce z rzędu w Augusta National, wyrównując rekord należący do Gary’ego Blaira i Freda. Woods nigdy nie zawiódł w Masters jako zawodowiec.

Amatorski mistrz USA, Sam Bennett, zakończył drugą rundę z wynikiem 8 poniżej. Był to drugi najlepszy wynik na 36 dołkach amatora w Masters, za wyczynem Kena Venturiego z 1956 roku.

Louis Oosthuizen nie wrócił, aby zakończyć swoją drugą rundę. 7 międzylądowań, zanim wycofał się z powodu kontuzji.

___

AP Golf: https://apnews.com/hub/golf i https://twitter.com/AP_Sports