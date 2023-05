Aktualizacje na żywo z Cannes 2023: Michael Douglas przyjmuje honorową Palme d’Or

W przypadku filmu otwierającego organizatorzy w Cannes zdecydowali się zarówno na siłę gwiazd, jak i potencjalne kontrowersje, francuski dramat kostiumowy „Jeanne du Barry”, pierwszy duży film Johnny’ego Deppa, który w zeszłym roku wygrał gorzki proces o zniesławienie.

Wyreżyserowany iz udziałem Maïwenn, film koncentruje się na młodej kobiecie, która od skromnych początków staje się Madame du Barry, ulubienicą króla Francji Ludwika XV, z Deppem w białej peruce i upudrowanej twarzy.

Proces Deppa i jego byłej żony Amber Heard wstrząsnął światem w zeszłym roku, a aktorka wyemitowała zarzuty wykorzystywania fizycznego i seksualnego. Depp zaprzeczył twierdzeniom, potwierdzając, że był prawdziwym agresorem w związku. (Sędzia w Wielkiej Brytanii orzekł we wcześniejszej sprawie, że istnieją dowody na to, że Deb zaatakowała Heard.)

W artykule z 2018 roku w The Washington Post Hart opisał siebie jako „osobę publiczną reprezentującą przemoc domową”, a jury w Wirginii w dużej mierze stanęło po stronie Deppa. Heard początkowo odwołał się od wyroku, ale w zeszłym roku ogłosił, że chce rozstrzygnąć spór.

Ogłoszenie, że „Jeanne du Barry” zostanie wyemitowane po ceremonii otwarcia w Cannes, wywołało podziały w sieci, wśród krytykujących organizatorów festiwalu (z hashtagiem #CannesYouNot rozpowszechniającym przesłanie), podczas gdy oddani fani Deppa świętowali to jako znak. Powrót aktora.

Thierry Fremaux, dyrektor festiwalu, powiedział w oświadczeniu Wywiad W zeszłym miesiącu powiedział Variety, że nie postrzega tego filmu jako rozstania. „Wiemy tylko jedno, a jest to wymiar sprawiedliwości i myślę, że wygrał sprawę sądową” – powiedział w wywiadzie. „Ale ten film nie jest o Johnnym Deppie”.

Na konferencji prasowej w poniedziałek Frémaux powiedział, że nie jest zainteresowany procesem o zniesławienie, zauważając, że „Martwię się o Johnny’ego Deppa jako aktora”. Reporter z Hollywood.

We wtorek francuska gazeta Liberation opublikowała artykuł List otwartyPodpisało się pod nią ponad 100 aktorów, zarzucając festiwalowi i szeroko rozumianej branży filmowej, że nie wydalili z imprezy osób oskarżonych o napaść i nadużycia. Deb nie wymieniła imienia.

„Najwyraźniej nadużycia, nękanie i miejsce na czerwonym dywanie na tym festiwalu dla przestępców nie wzięło się znikąd” – czytamy w liście. „To symptom globalnego systemu”.

Do najbardziej decydujących filmów Deppa należą ekscentryczne postacie, które dominują w filmie (w tym Sweeney Todd i Willy Wonka), drugoplanowa rola Mavena w „Jean du Barry” oraz jego film „Police”, który zdobył Nagrodę Jury. Cannes w 2011 roku. Depp pojawił się w czwartej części „Piratów z Karaibów” w tę samą rocznicę.

Podczas procesu adwokaci Deppa bronili Heard op-ed The Washington Post zrujnował karierę filmową aktora, mówiąc po jego opublikowaniu, że nie może już zarezerwować filmu studyjnego. Strona Heard odparła, że ​​​​zły rozgłos i zachowanie na planie były odpowiedzialne za jakikolwiek spadek jej kariery.

Po procesie Depp szybko wrócił do sfery publicznej, grając koncerty w Europie z Jeffem Beckiem i występując w pokazie mody wspieranym przez Rihannę. Ale to jego pierwszy poważny powrót do przemysłu filmowego.

„Jean du Barry” z pewnością będzie miał znaczną ekspozycję we Francji, otwierając się w kinach we wtorek, a następnie pojawiając się tam na Netflix.

Nie ogłoszono żadnych planów dystrybucji w USA.