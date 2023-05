Daniel Cameron, sojusznik Mitcha McConnella, wygrywa prawybory GOP na gubernatora Kentucky

Jego kampania Mr. zaatakował Camerona (ta elektrownia węglowa znajdowała się w Wirginii Zachodniej) i zganił go za to, że nie walczył z dochodzeniem Departamentu Sprawiedliwości w Departamencie Policji w Louisville. W 2020 roku dokonano nalotu na jego rezydencję. on jest panem starał się przedstawiać Camerona jako „naśladowcę”. Rzadkie publiczne studium człowieka, który kierował polityką Kentucky przez prawie 40 lat.

Pan. Cameron otrzymał późne wsparcie od Bluegrass Freedom Action, koalicyjnej grupy działań politycznych, która otrzymała większość funduszy z funduszu Concord, założonego przez aktywistę Leonarda A. Część sieci wpływowych konserwatywnych grup zarządzanych przez Leo. Grupa wydała 2,1 miliona dolarów w ostatnich sześciu tygodniach prawyborów, Mr. Pomógł Cameronowi i zaatakował panią Croft.

Inne wybory

w Pensylwanii

Według The Associated Press specjalne wybory w jednym dystrykcie mogły oddać Izbę Stanową Republikanom.

Wiodący Demokraci prezydenta Bidena I Gubernator Josh Shapiro, wezwał wyborców do zgromadzenia się dla Heather Boyd, trójstronnej kandydatki partii. Postrzegają wybory jako kluczowe dla ochrony praw reprodukcyjnych w Pensylwanii, gdzie Republikanie będą próbowali wykorzystać swoją większość ustawodawczą do obejścia prawa weta gubernatora poprzez wprowadzenie zakazu aborcji na karcie do głosowania.

Była doradca legislacyjny i jednorazowa nauczycielka, p. Boyd pokonał Katie Ford, republikankę z doświadczeniem jako sanitariuszka rezerwy armii amerykańskiej i naukowiec.