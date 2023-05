Elon Musk mówi, że George Soros „nienawidzi ludzkości” ADL twierdzi, że ataki Muska ośmielą ekstremistów.

Nowy Jork (CNN) Elona Muska George Soros rozpoczął bezpodstawny atak na Twitterze na Sorosa, częsty cel antysemickich teorii spiskowych, oskarżając finansistę o nienawiść do ludzkości zaledwie kilka dni po tym, jak Soros ujawnił niewielki udział w Tesli.

Podczas gdy komentarze Muska nie określały rasy filantropa-miliardera, Musk był krytykowany za niebezpieczną retorykę, która może napędzać dalsze ataki na Sorosa.

A Ćwierkać Później w poniedziałek Musk porównał go do złoczyńcy X-Men Magneto, który podobnie jak Sorus przeżył Holokaust, zgodnie z historią komiksu dla postaci. Podczas gdy jeden z użytkowników Twittera bronił Sorosa, mając dobre intencje, był krytykowany przez tych, którzy nie zgadzali się z jego polityką. Musk odpowiedział„Zakładasz, że to dobre intencje. Nie są. On chce zniszczyć tkankę cywilizacji. Soros nienawidzi ludzkości”.

Jonathan Greenblatt, dyrektor generalny Anti-Defamation League, grupy praw obywatelskich, która monitoruje i zwalcza incydenty antysemickie, skrytykował komentarz Muska, mówiąc, że „ośmieliłoby to ekstremistów”.

„Soros jest często zatrzymywany przez skrajną prawicę, używając antysemickich tropów jako dowodu problemów świata” – Greenblatt Tweetowane. „Widzenie Elona Muska, niezależnie od jego intencji, karmi ten segment – ​​porównując go do żydowskiego nadzorcy i mówiąc, że Soros „nienawidzi ludzkości” – jest nie tylko smutne, ale i niebezpieczne: ośmieli ekstremistów, którzy już uknuli antysemickie spiski. W rezultacie Soros próbował atakować społeczności żydowskie”.

W odpowiedzi na tweet Greenblatta, Musk odpowiedział własnym tweetem. W jednym Musk powiedział: „Hej, przestań mnie obrażać”. Po drugie on powiedział „ADL powinien po prostu opuścić„ A ”.”

W wywiadzie dla CNBC po wtorkowym spotkaniu akcjonariuszy Tesli Musk bronił swoich tweetów na temat Sorosa, w tym twierdzenia, że ​​Soros nienawidzi ludzkości. Jego opinia. — powiedział Musk Pomimo tego, że jest największym źródłem dochodów Twittera, ma prawo tweetować swoje opinie. Powiedział, że nie obchodzi go, czy jego kontrowersyjne tweety wywołają gniew klientów Tesli lub reklamodawców na Twitterze.

„Powiem, co chcę powiedzieć, a jeśli spowoduje to utratę pieniędzy, niech tak będzie” – powiedział Musk w wywiadzie.

Musk często tweetował, w tym komentarze wspierające teorie spiskowe.

Twitter odnotował gwałtowny spadek przychodów z reklam, odkąd Musk przejął firmę w zeszłym roku. W zeszłym tygodniu Musk ogłosił, że szefowa reklamy NBCUniversal, Linda Yaccarino, zastąpi go na stanowisku CEO Twittera.

92-letni Soros, A Długoterminowy cel prawicy Teoretycy spisku i antysemici. Jest głównym współpracownikiem kandydatów Demokratów i spraw liberalnych. Open Secrets, które śledzi datki na cele polityczne, pokazuje, że w listopadzie 2022 roku przekazał 50 milionów dolarów na Demokratyczny PAC II SuperPac i 125 milionów dolarów jesienią 2022 roku.

Jest także założycielem i głównym współtwórcą Fundacji Społeczeństwa Otwartego, których celem jest praca na rzecz sprawiedliwości, demokratycznych rządów i praw człowieka. Wywołało to gniew niektórych autorytarnych reżimów, m.in Wiktora Orbana, premier Węgier, rodzinnego kraju Sorosa. Orbán jest sojusznikiem prezydent Rosji Władimir PutinWinne były jego własne posunięcia dyktatorskie na Węgrzech.

Ataki na Sorosa nasiliły się w ostatnich latach Przypadki ataków antysemickich. ADL powiedział, że incydenty amerykańskiego antysemityzmu osiągnęły swój najwyższy poziom Minął rok, odkąd grupa zaczęła je nagrywać w 1979 roku.

Niektóre Prawicowi influencerzy Ameryka przyjęła zagranicznych dyktatorów, takich jak Orbán, którym sprzeciwiał się Soros. Były prezydent Donald Trump i wielu innych republikanów Prokurator okręgowy Nowego Jorku Alvin Bragg został zaatakowany Bragg szybko zauważył, że otrzymał wsparcie kampanii od Sorosa za postawienie zarzutów karnych przeciwko Trumpowi.

Musk znalazł się pod ostrzałem od czasu przejęcia Twittera za umożliwienie sympatykom nazizmu powrotu na platformę mediów społecznościowych w ramach szerszego zakazu wcześniej zawieszonych kont z powodu polityki wspierania „wolności słowa”. Jeden z tych, którym pozwolono wrócić na Twittera Andrzej AnglinSamozwańczy zwolennik białej supremacji, który założył neonazistowską stronę internetową The Daily Stormer.

Badania przeprowadzone przez ADL i Center Against Digital Hate wykazały, że skala Mowa nienawiści na Twitterze wzrosła dramatycznie pod kierownictwem Muska. Musk nazwał raporty z dwóch grup nadzorujących „absolutnie fałszywe”, że „wrażenia związane z mową nienawiści” lub liczba wyświetleń tweeta zawierającego mowę nienawiści „ciągle spadały”. Mowa nienawiści, mająca na celu sprawdzenie wytrzymałości Muska na scenie, nasiliła się.

Musk, który ma prawie 140 milionów obserwujących na Twitterze, często wzmacnia prawicowe tropy, a nawet więcej. Teorie spiskowe na Twitterze, w tym bezpodstawne twierdzenie dotyczące brutalnego ataku na męża byłej przewodniczącej Nancy Pelosi, Paula Pelosi. (Później Musk usunął swój tweet.) Musk robił też osobiste zdjęcia tym, którzy się z nim nie zgadzali lub krytykowali jego firmy.

Inwestycja Sorosa w Teslę jest skromna w stosunku do jego ogólnego portfela inwestycyjnego. Kupił 89 600 podzielonych akcji w drugim kwartale 2022 r. i trzymał je w trzecim kwartale, zanim kupił dodatkowe 242 000 akcji w ostatnich trzech miesiącach 2022 r., wynika z dokumentów złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Według ostatniego raportu, który złożył w zeszłym tygodniu, w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku.

Musk był faktycznie wyprzedany Tesli (DSLA) Zdradził, jak w ostatnich miesiącach radził sobie z rosnącymi stratami na Twitterze, którego kupił w październiku. Jest bardzo niedawno Sprzedano 22 mln akcji W grudniu. Ale nadal jest największym akcjonariuszem Tesli.

— Alison Morrow i Oliver Darcy z CNN przyczynili się do powstania tego raportu.