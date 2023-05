Emocjonalny Johnny Depp stał i bił brawo w Cannes przez kilka minut

CNN

—



Johnny Depp miał łzy w oczach Jego film został ciepło przyjęty we wtorek na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Wideo Udostępniono w mediach społecznościowych Według Variety, Depp otrzymał pięciominutową owację na stojąco za swój film „Jean du Barry”, w którym zagrał Ludwika XV, byłego króla Francji.

To pierwszy projekt filmowy aktora od czasu pozwu o zniesławienie z byłą żoną Amber Heard zeszłego lata. A Ława przysięgłych uznała ich obu za odpowiedzialnych za zniesławienie w swoich procesach sądowych. Ale Deppowi przyznano znacznie większe odszkodowanie.

Na konferencji prasowej poświęconej filmowi w Cannes Depp mówił o „krótkich szeptach” i dodał: „Większość tego, co czytałeś przez ostatnie cztery czy pięć lat… to, co czytałeś o mnie i moim życiu, to fantastyczna, strasznie napisana fikcja”.

„Najpierw musisz skupić się na fakcie, że zrobienie filmu, który kochasz, to cud”. powiedział. „Tam wygrywasz”.

Raporty o różnorodności Depp dodał: „Nie czuję się zaniedbany przez Hollywood, ponieważ nie myślę o Hollywood”.

„Jeanne du Barry” opowiada historię Jeanne Pegu, Comtesse du Barry, znanej również jako Madame du Barry i kochanki króla Ludwika XV.

W kwietniu prezes Cannes, Thierry Fremaux, rozmawiał z Deadline o decyzji otwarcia festiwalu filmem Deppa, nazywając go „pięknym filmem”.

„Oryginalny film powinien w tym samym czasie trafić do kin francuskich; Nie umieściliśmy obrazów platformy w tym miejscu, ponieważ chcieliśmy, aby Francja uczestniczyła w festiwalu” – powiedział Fremaux. „Film był hitem, Johnny Depp [as Louis XV] To wspaniale.”