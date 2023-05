Biden deklaruje, że „Ameryka nie zbankrutuje”, mówi, że jest przekonany o umowie budżetowej z ustawodawcami GOP

WASHINGTON (AP) – prezydent Joe Biden ogłosił w środę, że jest przekonany, że Stany Zjednoczone unikną bezprecedensowego i katastrofalnego kryzysu zadłużenia, mówiąc, że będzie negocjował z republikanami z Kongresu. wyprodukowali Wyjechał na szczyt G-7 do Japonii Planuje jednak wrócić do końca tygodnia w nadziei na ratyfikację ostatecznego porozumienia.

Optymistyczne komentarze Bidena pojawiły się, gdy wybrana grupa negocjatorów zebrała się, aby wypracować ostateczne zarysy umowy dotyczącej wydatków budżetowych. To powinno utorować drogę do podwyższenia limitu kredytowego od 1 czerwca. Wtedy Departament Skarbu twierdzi, że Stany Zjednoczone mogą nie wywiązać się ze swoich zobowiązań i wywołać kryzys finansowy.

„Jestem przekonany, że osiągniemy porozumienie w sprawie budżetu, a Ameryka nie zbankrutuje” – powiedział Biden z pokoju Roosevelta w Białym Domu. Później w środę wieczorem wznowiono negocjacje za zamkniętymi drzwiami w Kapitolu.

Demokrata Biden i republikański przewodniczący Kevin McCarthy od tygodni obwiniają impas w pułapie zadłużenia. Ale Biden powiedział o niedawnym spotkaniu w Białym Domu z przywódcami Kongresu: „Myślę, że wszyscy przybyli na to spotkanie w dobrej wierze”.

McCarthy był również entuzjastyczny, chociaż Biden był kwestionowany. Prezydent powiedział, że rozmowy budżetowe nadal są oddzielone od kwestii pułapu zadłużenia, ale powiedział, że przewodniczący Biden „w końcu wycofał się” z odmowy negocjacji.

„Pracujcie dalej – dziś wieczorem znów będziemy pracować” – powiedział później McCarthy dziennikarzom. „Będziemy pracować, dopóki tego nie zrobimy”.

Biden powiedział, że każdy przywódca – wiceprezydent Kamala Harris, R-Ky., przywódca mniejszości Izby Reprezentantów Hakeem Jeffries, D-NY, przywódca większości w Senacie Chuck Schumer, R-Ky. i przywódca mniejszości w Senacie Mitch McConnell, R-Ky., był obecny na wtorkowym posiedzeniu Gabinetu Owalnego. . – Zgodzili się, że Ameryka nie powinna zawieść swoich zobowiązań.

„Jeśli nie zapłacimy naszych rachunków, będzie to katastrofa dla amerykańskiej gospodarki i narodu amerykańskiego” – powiedział Biden. „Wierzę, że wszyscy w pokoju zgodzili się… że spotkamy się, ponieważ nie ma alternatywy. Musimy zrobić to, co jest dobre dla kraju. Musimy iść naprzód.

Powiedział, że będzie „w kontakcie” z urzędnikami Białego Domu podczas szczytu w Hiroszimie. Odwołuje przystanki w Australii i Papui-Nowej Gwinei, aby w niedzielę wrócić do Waszyngtonu.

Biden i McCarthy wyznaczyli garstkę przedstawicieli, aby szybko spróbowali wypracować ostateczną umowę. Wśród nich są Steve Ricchetti, doradca prezydenta; Dyrektor ds. Legislacyjnych Louisa Terrell i Dyrektor Biura Zarządzania i Budżetu Shalanda Young oraz najbliższy republikański sojusznik McCarthy’ego, Rep. Garrett Graves, R-La.

McCarthy, który powiedział, że będzie osobiście zaangażowany, powiedział, że planuje zakończyć rozmowy po środzie. Powiedział, że był w Waszyngtonie przez weekend, podczas gdy rozmowy były w toku.

Zgoda negocjatorów pozostawiłaby każdą umowę wymagającą zatwierdzenia przez Senat i Republikanów.

Demokraci są zaniepokojeni nowymi wymaganiami dotyczącymi pracy dla niektórych, którzy otrzymują pomoc rządową. Republikanie wolą bardziej rygorystyczne kontrole budżetowe niż poparcie Demokratów.

Pozytywne komentarze Bidena i McCarthy’ego oznaczają, że mają nadzieję, że uda im się zdobyć poparcie prawodawców z ich partii.

McCarthy był wspierany na schodach Kapitolu w środę przez najbardziej konserwatywnych republikanów z Izby Reprezentantów i Senatu.

Dług publiczny wynosi obecnie 31,4 bilionów dolarów. Zwiększenie limitu zadłużenia nie upoważnia do nowych wydatków federalnych; Kongres zezwalał tylko na pożyczanie, które już zatwierdził.

Zarysy porozumienia zaczynają nabierać kształtu, ale szczegóły cięć wydatków i zmian w polityce zadecydują o tym, czy podzielony Kongres może zawrzeć lub zerwać ponadpartyjną umowę z Białym Domem.

W zamian za podniesienie pułapu zadłużenia, aby nadal płacić rachunki, Republikanie w Izbie Reprezentantów w nowej większości starają się uzyskać stromy budżet, który będzie rósł nie więcej niż 1% rocznie przez następną dekadę.

Teraz, gdy rząd zniósł stan wyjątkowy związany z pandemią, negocjatorzy przygotowują się do wycofania około 30 miliardów dolarów niewydanej pomocy na COVID-19. Pracują nad potencjalną umową dotyczącą zmian pozwoleń, które przyspieszyłyby rozwój projektów energetycznych, których chcą Republikanie i Demokraci, choć szczegóły pozostają pobieżne.

Ale Demokraci nie są skłonni zaakceptować 10-letniego limitu wydatków, który Republikanie zatwierdzili w swoim własnym projekcie ustawy Izby Reprezentantów, zamiast tego naciskają na węższe okno na cięcia budżetowe.

Po otwarciu drzwi do zaostrzonych wymagań dotyczących pracy, Biden spotyka się z ostrą reakcją postępowych Demokratów. Ale nalegał w środę, że wszelkie nowe wymagania dotyczące pracy „nie mają znaczenia” i że nie jest przygotowany do wpływania na plany zdrowotne, prawdopodobnie odnosząc się do Medicaid.

Republikanie – za McCarthym – popierają więcej wymagań dotyczących pracy w ramach Medicaid, bonów żywnościowych i programów pomocy pieniężnej.

Republikanie szydzili głośno, gdy nad głowami przelatywały helikoptery z najwyraźniej odlatującym Bidenem.

McCarthy, który liczył na poparcie Donalda Trumpa, aby zostać nowym mówcą, wciąż ma wiele do zrobienia, aby utrzymać swoją niewielką większość dla ostatecznego porozumienia, zwłaszcza wśród konserwatywnych konserwatystów Klubu Niepodległości, którzy prawie zablokowali jego wybory na początku tego roku. .

Były prezydent Trump zachęcał Republikanów do „wywiązania się z zobowiązań”, jeśli nie dostaną od Bidena wszystkiego, czego chcą.

„To wymaga ponadpartyjności” – powiedział Schumer w środę. „To jedyna droga”.

Jako wsparcie w środę, demokratyczny przywódca Izby Reprezentantów, Hakeem Jeffries, rozpoczął proces wymuszania głosowania w celu podniesienia pułapu zadłużenia.

To skomplikowany proces legislacyjny, ale Jeffries wezwał Demokratów Izby Reprezentantów do podpisania środka w nadziei na zgromadzenie 218 współsponsorów większości, w tym Republikanów.

„Wychodząc ze spotkania w Białym Domu, wierzę, że istnieje realna droga do znalezienia akceptowalnego, dwustronnego rozwiązania, które zapobiegnie niewypłacalności” – napisał Jeffries w liście do kolegów.

„Jednak biorąc pod uwagę zbliżający się termin 1 czerwca i pilność chwili, ważne jest, aby wykorzystać wszystkie opcje legislacyjne w przypadku braku porozumienia”.