Światłowód i sztuczna inteligencja mogą zwolnić do 55 000 miejsc pracy do 2030 r

LONDYN, 18 maja (Reuters) – Największy brytyjski dostawca usług szerokopasmowych i telefonii komórkowej BT Group (BT.L) zwolni 55 000 miejsc pracy do 2030 r., w tym wykonawców – ponad 40% siły roboczej – w miarę jak zakończy wdrażanie światłowodów i dostosuje się do nowych technologii jak AI. .

Pod kierownictwem szefa Philipa Johnsona firma pracuje nad planem transformacji, aby zbudować krajową sieć światłowodową i wdrożyć szybkie usługi mobilne 5G.

Były monopolista państwowy w czwartek odnotował wzrost przychodów pro forma i przychodów podstawowych po raz pierwszy od sześciu lat do końca marca. W porannym handlu jego akcje spadły o 7%.

Po zakończeniu wdrażania światłowodów, cyfryzacji sposobu działania, wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI) i uproszczeniu architektury, BT będzie polegać na znacznie mniejszej sile roboczej i znacznie obniżonej bazie kosztowej do końca lat 20. XX wieku.

„Nowa Grupa BT będzie szczupłym biznesem ze świetlaną przyszłością” – powiedział.

Powiedział, że całkowita siła robocza grupy spadnie ze 130 000 do 75 000 do 90 000 do roku podatkowego 2030. Około 30 000 jej obecnych pracowników to kontrahenci.

Johnson powiedział, że obecne redukcje zatrudnienia w BT przyspieszą, gdy BT ukończy swoją infrastrukturę światłowodową i wyłączy 3G.

„To plan kroczący (cięć), ale jest to strefa lądowania na pięć do siedmiu lat” – powiedział dziennikarzom.

Związek Pracowników Komunikacji (CWU) stwierdził, że redukcja miejsc pracy „nie jest zaskoczeniem”, biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany w infrastrukturze i technologii. Związek powiedział, że rozmowy między BT a CWU są konieczne, aby zapewnić płynne przejście na tym froncie, mówiąc, że BT powinno dążyć do utrzymania bezpośrednich miejsc pracy i ograniczenia wykonawców.

Rywal BT, Vodafone (VOD.L), powiedział we wtorek, że zwolni 11 000 miejsc pracy na całym świecie, aby spróbować przywrócić swoją konkurencyjność.

Do obsługi sieci cyfrowych potrzebnych jest około 10 000 inżynierów sieciowych mniej, a technologie takie jak automatyzacja i sztuczna inteligencja zastąpią kolejne 10 000, powiedział Johnson.

Powiedział, że istnieją „ogromne możliwości” wykorzystania sztucznej inteligencji, dodając, że sztuczna inteligencja może być krokiem naprzód, aby rywalizować z pojawieniem się smartfona w dużych modelach językowych.

Powiedział, że BT użyje sztucznej inteligencji, aby zapewnić lepszą obsługę klienta w oparciu o potrzeby klientów, a także wykorzystać inne możliwości biznesowe.

„Nie będziemy w sytuacji, w której ludzie poczują się, jakby mieli do czynienia z robotem” – powiedział. „Jesteśmy wielokanałowi, jesteśmy online, mamy 450 sklepów i nie planujemy tego zmieniać”.

W wynikach całorocznych Johnson powiedział, że firma BT poczyniła duże postępy w „wyjątkowej sytuacji makroekonomicznej”.

Spełnił oczekiwania rynku, odnotowując 5% wzrost skorygowanych przychodów podstawowych do 7,9 mld funtów (10 mld USD) po tym, jak wzrost w sieciach i firmach konsumenckich zrekompensował spadki w firmie.

Ale wolne przepływy pieniężne (FCF) spadły o 5% do 1,3 miliarda funtów, na dolnym końcu swojej prognozy, z powodu zwiększonych wydatków kapitałowych w gotówce. Prognozy dotyczące wolnych przepływów pieniężnych do 2024 r. również były niższe niż oczekiwali analitycy.

Dyrektor finansowy Simon Lowth powiedział, że BT zainwestuje wpływy z nowej opłaty brytyjskiego rządu w budowę swojej sieci i podłączenie klientów do światłowodu.

Spowoduje to wolne przepływy pieniężne w wysokości 1,0-1,2 miliarda funtów w tym roku, poniżej oczekiwań rynku na poziomie 1,22 miliarda funtów, powiedział.

OpenReach, dział sieciowy grupy, potwierdził swój cel, jakim jest dotarcie do 25 milionów lokali z szybkimi łączami światłowodowymi do końca 2026 roku.

Rywal Virgin Media dużo inwestuje, aby zbudować swoją sieć światłowodową szybciej niż O2 i mniejsze „sieci alternatywne”.

Firma BT spodziewa się, że w tym roku pro forma zwiększy zarówno przychody, jak i podstawowe zyski.

(1 USD = 0,7923 funta)

Reportaż Paula Chandle'a; Edytowanie przez Jamesa Daveya

