Aktualizacje na żywo z próby Parkland: Nikolas Cruz unika kary śmierci

Adwokaci Cruza wezwali ławę przysięgłych do skazania go na dożywocie. Obrona przyznała, że ​​Cruz był odpowiedzialny za swoje czyny i zaplanował strzelaninę do szkoły, ale Cruz doznał opóźnień rozwojowych, zdiagnozowanych jako zaburzenia spektrum płodowego.

„Skazanie Nicholsa na śmierć jest absolutnie niezmienne” – powiedziała adwokat Melissa McNeil w końcowych argumentach. „To nie przywróci tych 17 niewinnych ofiar, które brutalnie zamordował”.

Prokuratorzy, opowiadając się za karą śmierci, powiedzieli przysięgłym, że Cruz badał poprzednie masowe strzelaniny i planował „systematyczną masakrę”.

„Niektóre słowa, które oskarżony napisał na swoim YouTube, brzmiały: »Bez litości, żadnych pytań, podwójne dotknięcie. Zamierzam zabić dzieci.[…]Chcę widzieć krzywdę rodzin«” – powiedział prokurator Michael Chadz w końcowych argumentach.

„Myśli przyszłościowo”, powiedział Chadz, „nie tylko zadając ból ofiarom”, ale także „przewidując, jak ten ból, strach i śmierć… wpłyną na rodziny”.