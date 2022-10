Europejskie akcje zamkną się, dane o inflacji w USA

Rynki europejskie zmierzały w czwartek do niższego otwarcia, ponieważ inwestorzy z całego świata przygotowywali się na najnowsze dane o inflacji w USA.

Według danych IG, brytyjski indeks FTSE ma spaść o 12 punktów do 6812, niemiecki DAX o 41 punktów do 12150, francuski CAC o 23 punkty do 5803, a włoski FTSE MIB o 40 punktów do 20 324.

Mniejsza otwartość w Europie wynika z mieszanych nastrojów globalnych, przed ostatnią miarą inflacji w USA. kontrakty terminowe na akcje w USA Kilkoro obudziło się w nocy Rynki były mieszane w regionie Azji i Pacyfiku Inwestorzy czekają na dane.

Wyniki konsensusu Dow Jones CPI wzrósł o 0,3% we wrześniu z 0,1% w sierpniu. To sprowadziłoby roczne tempo inflacji do 8,1% z 8,3%.

Środowe dane pokazały, że wzrost indeksu cen konsumpcyjnych nastąpił po lepszych niż oczekiwano danych o cenach producenta. The Indeks cen producenta w USAWedług Dow Jones, ceny zagregowane, będące miarą popytu końcowego, wzrosły we wrześniu o 0,4%, pokonując konsensus szacowany na 0,2% wzrostu.

Rynki trawią opublikowane w środę protokoły z wrześniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej Oczekuje się, że bank centralny będzie podnosić stopy procentowe, dopóki inflacja nie zacznie spadać.

Jeden pogląd jest taki, że niektórzy uważają, że bank centralny może obniżyć podwyżki stóp, jeśli na rynkach finansowych nadal panować będzie zamieszanie.

Na froncie danych w Europie Niemcy publikują ostateczne dane o inflacji za wrzesień.

– Holly Elliott