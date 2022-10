Świadek Mar-a-Lago powiedział FBI, że pudełka zostały przeniesione w kierunku Trumpa

Pracownik Trumpa powiedział agentom federalnym o przenoszeniu pudeł z dokumentami w Mar-a-Lago w konkretnym kierunku byłego prezydenta, mówią ludzie zaznajomieni ze śledztwem, a relacja świadka – w połączeniu z nagraniami z kamer bezpieczeństwa – to kluczowe ustępstwa. Dowody na zachowanie Donalda Trumpa, gdy śledczy próbowali wycofać tajne materiały.

Relacja świadka i materiał filmowy opisany w Washington Post skłonił FBI do przeszukania rezydencji i prywatnego klubu na Florydzie 8 sierpnia, dostarczając relacji z pierwszej ręki na temat działań i instrukcji Trumpa. Potencjalne wykroczenia obejmują embargo, zniszczenie akt rządowych lub niewłaściwe obchodzenie się z informacjami niejawnymi.

Osoby zaznajomione ze śledztwem powiedziały, że agenci zbierali relacje świadków Po tym, jak doradcy Trumpa otrzymali w maju wezwanie do sądu w sprawie tajnych dokumentów pozostawionych w Mar-a-Lago, Trump powiedział ludziom, aby przenieśli pudła do jego mieszkania. Ten opis wydarzeń został potwierdzony nagraniem z kamer bezpieczeństwa, na którym widać było poruszających się pudeł, Ludzie powiedzieli, mówiąc pod warunkiem zachowania anonimowości, aby omówić toczące się śledztwo.

Rzecznicy Departamentu Sprawiedliwości i FBI odmówili komentarza.

Rzecznik Trumpa Taylor Pudovich odmówił odpowiedzi na szczegółowe pytania do tego artykułu. „Administracja Bidena uzbroiła organy ścigania w broń i sfabrykowała mistyfikację dokumentów w desperackiej próbie utrzymania władzy politycznej”, powiedział Budovich w oświadczeniu. „Ponieważ prezydent ma najwyższe uprawnienia do odtajniania akt i materiałów, które należy utajnić, każdy inny prezydent ma czas i szacunek w związku z administrowaniem dokumentami”.

Mówi się, że agenci szukają dokumentów, które naruszają ustawę o szpiegostwie, nakaz zezwalający na przeszukanie domu byłego prezydenta Donalda Trumpa. (Wideo: Adriana Euro/The Washington Post)

Departament Sprawiedliwości oskarżył Budowicza o „nieustanne starania, by w fałszywych wiadomościach ujawnić fałszywe i wprowadzające w błąd informacje partyzanckim sojusznikom”. Mówiąc najprościej, to jest nieamerykańskie.

Pracownik Mar-a-Lago współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości i był wielokrotnie przesłuchiwany przez agentów federalnych, którzy znając sytuację odmówili identyfikacji pracownika.

W pierwszym przesłuchaniu świadek zaprzeczył, jakoby osoby te miały do ​​czynienia z ważnymi dokumentami lub skrzynkami zawierającymi takie dokumenty. Gdy zebrali dowody, agenci postanowili ponownie przesłuchać świadka, a historia świadka zmieniła się dramatycznie, powiedzieli ci ludzie. W drugim wywiadzie świadek opisał przenoszenie pudeł na prośbę Trumpa.

Świadek, obecnie uważany za kluczową część śledztwa w sprawie Mar-a-Lago, powiedział, że ludzie przekażą podwładnym szczegółowe informacje na temat rzekomych działań byłego prezydenta i instrukcji, prawdopodobnie w celu udaremnienia żądań władz federalnych dotyczących wycofania tajnych materiałów. oraz dokumenty rządowe.

Wielu świadków powiedziało FBI, że Trump próbował namówić Krajową Administrację Archiwów i Akt do współpracy, ponieważ agencje te od miesięcy próbowały odzyskać poufne lub historyczne akta rządowe.

Ale prośby doradców i prawników wzywające Trumpa do przekazania tych dokumentów spotkały się z głuchotą Trumpa, który przemawiał pod warunkiem zachowania anonimowości w celu omówienia prywatnych rozmów. Trump był wściekły tej wiosny Wszczęto śledztwo Komisji Nadzoru nad Domem, mówiąc doradcom, że „odwrócą” sytuację, według osób, które prosiły o jego komentarze. „To są moje dokumenty” – powiedział Trump, według doradcy, który z nim rozmawiał.

Szczegóły udostępnione The Post ujawniają dwie kluczowe części śledztwa kryminalnego, które do tej pory były owiane tajemnicą: relację świadka, który pracował dla Trumpa i otrzymał instrukcje, oraz dostępność materiału filmowego Mar-a-Lago. Odegrał ważną rolę w potwierdzaniu relacji świadków.

Dowody te pomogły przekonać FBI i Departament Sprawiedliwości do przeprowadzenia zatwierdzonego przez sąd przeszukania domu, biura i magazynu Trumpa w Mar-a-Lago, co doprowadziło do zajęcia 103 tajnych i przechowywanych dokumentów. Maj nie został przekazany rządowi w odpowiedzi na wezwanie do sądu. Niektóre dokumenty Opisuje najbardziej strzeżone operacje USA na świecie Wielu wysokich rangą urzędników bezpieczeństwa narodowego nie wie o nich. Przeszukanie z 8 sierpnia przyniosło około 11 000 niesklasyfikowanych dokumentów.

Niepowodzenie lub potencjalna odmowa zwrotu niejawnych dokumentów w odpowiedzi na wezwanie do sądu znajduje się w centrum dochodzenia Mar-a-Lago Departamentu Sprawiedliwości, które jest jednym z nich. Wiele trwających studiów na wysokim poziomie Trump jest w to zamieszany. Były prezydent pozostaje bardzo wpływową postacią w Partii Republikańskiej i otwarcie mówił o ponownym kandydowaniu do Białego Domu w 2024 roku.

W orbicie Trumpa były miesiące sprzecznych oskarżeń i teorii na temat tego, kto może współpracować z rządem federalnym. Niektórzy najbliżsi doradcy byłego prezydenta nadal współpracują z Trumpem, a agenci FBI są widywani w ich domach, aby przesłuchiwać ich i obsługiwać wezwania.

W Departamencie Sprawiedliwości i FBI relacje świadków są utrzymywane w tajemnicy, ponieważ agenci nadal zbierają dowody w głośnych śledztwach. Oprócz chęci ukrycia informacji, które do tej pory zgromadzili, urzędnicy obawiają się, że tożsamość świadka może zostać ujawniona lub że osoba może spotkać się z nękaniem lub groźbami ze strony zwolenników Trumpa.

We wtorkowym wniosku do Sądu Najwyższego prawnicy Departamentu Sprawiedliwości odnosili się do relacji świadków i nagrań wideo. Kiedy napisali: „FBI ujawniło dowody na to, że odpowiedź na wezwanie do sądu przed ławą przysięgłych była niekompletna, a tajne dokumenty mogły znajdować się w Mar-a-Lago i mogły zostać podjęte wysiłki, aby utrudnić śledztwo”.

Po przeszukaniu 8 sierpnia Trump zaoferował kilka publicznych obrony, dlaczego tajne dokumenty znajdują się w Mar-a-Lago — Opisał poufne dokumenty, sugerując, że FBI przechowywało dowody podczas przeszukania i że mógł mieć prawo do przechowywania tajnych dokumentów jako były prezydent. Są eksperci od prawa bezpieczeństwa narodowego Takie twierdzenia zostały w dużej mierze odrzuconeZ daleka brzmią głupio.

Urzędnicy z Archiwum Narodowego rozpoczęli odzyskiwanie dokumentów w zeszłym roku Niektóre z prezydenckich zapisów administracji Trumpa – takie jak listy od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una – pozostają nieznane i uważa się, że prawdopodobnie są w posiadaniu Trumpa.

Po miesiącach nieustannej wymiany Trump poddał się w styczniu Odwróć 15 pudełek materiału. Kiedy archiwiści zbadali materiał, 184 dokumenty zostały oznaczone jako niejawne, w tym 25 ściśle tajnych. Zgodnie z aktami sądowymi, pudełka są porozrzucane w dowolnej kolejności.

To odkrycie sugerowało urzędnikom, że Trump nie przekazał wszystkich tajnych dokumentów, które posiadał. W maju sąd przysięgłych zażądał zwrotu tajnych dokumentów z różnymi rodzajami identyfikacji, w tym tych, które są wykorzystywane w przypadku tajemnic dotyczących broni nuklearnej.

Według dokumentów sądowych doradcy Trumpa spotkali się z agentami rządowymi i prokuratorami w Mar-a-Lago na początku czerwca i przekazali zapieczętowaną kopertę zawierającą 38 tajnych dokumentów. Przedstawiciele Trumpa, według dokumentów rządowych Powiedział na spotkaniu, że prowadzone są intensywne poszukiwania Dla wszystkich dokumentów niejawnych w klubie.

To spotkanie, które obejmuje wizytę Doradcy Trumpa powiedzieli, że pudła z dokumentami były przechowywane w magazynieWedług dokumentów z sądu rządowego nie zadowoliły śledczych, że nie wolno im było skontrolować pudeł, które widzieli w magazynie.

Pięć dni później wysoki rangą urzędnik Departamentu Sprawiedliwości Jay Pratt napisał do prawników Trumpa, aby przypomnieć im, że Mar-a-Lago „nie posiada zatwierdzonej bezpiecznej lokalizacji do przechowywania tajnych informacji”. Pratt napisał, że tajne dokumenty „nie były odpowiednio obsługiwane lub przechowywane w odpowiednim miejscu”.

„W związku z tym prosimy, aby pomieszczenie w Mar-a-Lago, w którym były przechowywane dokumenty, zostało zachowane i aby wszystkie pudła przeniesione z Białego Domu do Mar-a-Lago (wraz z innymi przedmiotami w tym pomieszczeniu) były zachowane w tym pomieszczeniu do odwołania powinny być zachowane w obecnym stanie.

Agenci nadal zbierali dowody na to, że Trump nie zastosował się do rządowych żądań lub wezwań do sądu. Po głębszych namysłach, Wiedząc, że przeszukanie domu byłego prezydenta jest bardzo nietypowe dla agentów federalnych, postanowili uzyskać na to zgodę sędziego.