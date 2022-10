Wyciek z rurociągu Drushpa odcina dopływ rosyjskiej ropy do Niemiec

Wyciek został wykryty przez Polskę pod koniec wtorku

Polska twierdzi, że wyciek był przypadkowy, a nie sabotażowy

Niemcy twierdzą, że ich zmniejszona podaż ropy jest wystarczająca

Rafineria Schwedt obsługująca Berlin ma kilka alternatyw

WARSZAWA, 12 października (Reuters) – Niemcy poinformowały w środę, że uzyskują mniej ropy, ale wciąż mają wystarczające dostawy, po polskim wycieku w rurociągu Drużba, który dostarcza ropę z Rosji do Europy. paskudna robota.

Operator PERN poinformował, że we wtorek wieczorem odkryto wyciek na głównej linii transportującej ropę do Niemiec, ponieważ Europa coraz bardziej obawiała się o swoje bezpieczeństwo energetyczne w wyniku odcięcia dostaw gazu po inwazji Moskwy na Ukrainę.

Nagrania z drona pokazały wyciek ropy z podziemnego rurociągu rozchodzącego się po polach uprawnych i otoczony przez wozy strażackie i inne ekipy ratunkowe.

„Bezpieczeństwo dostaw w Niemczech jest obecnie gwarantowane” – powiedział Reuterowi rzecznik ministerstwa gospodarki. „Rafinerie w Schwedt i Leuna nadal otrzymują ropę naftową rurociągiem Drużba”.

Rafineria w Schwedt, która dostarcza 90% berlińskiego paliwa, poinformowała, że ​​dostawy są realizowane, ale z ograniczoną wydajnością.

Niemcy poinformowały, że wkrótce spodziewają się z Polski więcej informacji o przyczynie wycieku i sposobach jego naprawy.

Od czasu odkrycia w zeszłym miesiącu poważnych wycieków w gazociągach Nord Stream 1 i 2 biegnących z Rosji pod Morzem Bałtyckim do Europy, Europa jest w stanie wysokiej gotowości na temat bezpieczeństwa swojej infrastruktury energetycznej. Zarówno Zachód, jak i Rosja oskarżyły ją o sabotaż.

Rzecznik polskich służb bezpieczeństwa Stanisław Zarin powiedział Reuterowi, że rozważane są wszystkie możliwe przyczyny wycieku.

Mateusz Berger, najwyższy urzędnik odpowiedzialny za polską infrastrukturę energetyczną, powiedział, że to głównie „przypadkowe uszkodzenie”, dodając, że na tym etapie „nie ma dowodów”, by sądzić, że to sabotaż.

Berger powiedział, że wyciek miał miejsce 70 km (44 mile) na zachód od bloku, gdzie znajduje się największa polska rafineria, należąca do PKN Orlan. W rezultacie część przepustowości rurociągu w kierunku Niemiec jest niedostępna, powiedział, dodając, że naprawy „nie potrwają długo”.

Rosja jest dostawcą numer jeden niemieckiej ropy

Na tym zdjęciu pliku z 4 stycznia 2020 r. widać model rurociągu przy głównym wejściu do przepompowni ropy Komal Transnieft, która porusza się na zachód przez rurociąg Druschba Północna do Polski i Europy, w pobliżu Mosir na Białorusi. REUTERS/Wasilij Fedosenko Czytaj więcej

Rurociąg Drushba, co po rosyjsku oznacza „przyjaźń”, jest jednym z największych na świecie, dostarczającym rosyjską ropę do znacznej części Europy Środkowej, w tym do Niemiec, Polski, Białorusi, Węgier, Słowacji, Czech i Austrii.

Rosyjski państwowy monopolista rurociągowy Transnieft zapowiedział, że będzie nadal pompował ropę do Polski.

Polski PKN Orlan (PKN.WA) Czeski operator rurociągów MERO powiedział, że nie zauważył zmian w przepływach z Czech, ale powiedział, że dostawy do jego rafinerii blokowej nie zostały przerwane.

„Głównym działaniem (które podejmujemy) jest spuszczenie płynu, znalezienie wycieku i zatrzymanie go” – powiedział rzecznik straży pożarnej Karol Kierzkowski na antenie TVP Info, dodając, że nie ma zagrożenia dla społeczeństwa.

Strażacy w środkowo-północnym województwie kujawsko-pomorskim powiedzieli, że wypompowali około 400 metrów sześciennych ropy i wody z miejsca pośrodku pola kukurydzy.

Berno poinformowało, że druga nitka rurociągu Drushba działa normalnie.

Łączna przepustowość zachodniej części dwóch linii, którymi ropą z centralnej Polski do Niemiec jest 27 mln ton ropy naftowej rocznie.

Niemiecka rafineria Schwedt, która obsługuje Berlin, ma niewiele alternatyw, by zaspokoić swoje potrzeby naftowe, więc Drużba byłaby mocno naciskana, gdyby przerwano dostawy.

Niemiecki rząd dąży do wyeliminowania do końca roku importu ropy z Rosji w ramach unijnych sankcji. Jednak w pierwszych siedmiu miesiącach roku Rosja nadal była jej głównym dostawcą, odpowiadając za zaledwie 30% importu ropy.

Drużba odegra kluczową rolę w dostarczaniu ropy przez polski port Gdańsk, podczas gdy Niemcy szukają alternatywnych dostaw dla Schwedt.

Niemiecki rząd prowadzi rozmowy, aby sprowadzić ropę z Kazachstanu do Shvet, ale ta ropa musi również płynąć do Niemiec rurociągiem Drushpa.

Berlin odrzucił propozycję rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, aby tej zimy dostarczać gaz do Europy przez Nord Stream 2 – odmawiając Niemcom obsługi nowego gazociągu. Jeśli Rosja chce przesyłać gaz, może to zrobić przez Nord Stream 1, powiedział rzecznik rządu.

sprawozdawczość Biura Reutera Alana Charlisha i Marka Streleckiego; Montaż przez Johna Harveya i Elaine Hardcastle

