Brytyjski funt piły po mieszanych wieściach z Banku Anglii

The funt brytyjski Odrobił straty po raporcie Financial Times w środę rano Bank Anglii wyraził zainteresowanie rozszerzeniem swojego prywatnego programu awaryjnego skupu obligacji.

Raport, w którym cytowano anonimowe źródła, został oparty na komentarzach gubernatora BOE Andrew Baileya. Bank centralny zakończy program ratunkowy w piątek Jak planowano.

Przemawiając na spotkaniu zorganizowanym przez Institute of International Finance w Waszyngtonie we wtorek, Bailey powiedział, że „częścią istoty interwencji w stabilność finansową jest to, że jest ona wyraźnie tymczasowa”.

Bank Anglii nie odpowiedział od razu na prośbę CNBC o komentarz do raportu FT poza godzinami pracy.

The funt W porannym handlu w Azji spadł on do 1,0922 USD po opublikowaniu raportu FT. W środę o 6 rano czasu londyńskiego handlowano na 1,0988 USD.