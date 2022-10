Warner Bros. Pipeline pokazuje scenarzystom, reżyserom, aby zamknęli – The Hollywood Reporter

Warner Bros. Odkrycie Jej wieloletnie Warsztaty Telewizyjne Scenarzystów i Reżyserów zostaną zamknięte z końcem bieżącego sezonu 2022-23, Hollywoodzki reporter nauczył się

Chociaż nie są to wyłącznie programy różnorodności dla uczestników z historycznie wykluczonych środowisk, Warner Bros. Telewizja Warsztaty były postrzegane jako ważna okazja dla artystów, którzy chcieli wejść do biznesu. The Writers’ Workshop istnieje od ponad 40 lat, z wybitnymi absolwentami, w tym Akela Cooper.Łukasz KlatkaBlumhouse nadchodzi M3GAN), Zacha Schwartza (Wu-Tang: amerykańska sagaTNT Snowpiercer) i LaToya Morgan (Żywe Trupy, W Badlands) absolwenci Warsztatu Reżyserskiego Jude Weng (Zabójstwa tylko w budynku, Odnalezienie Ohany), Jafar Mahmood (Uruchom ponownie, Młody Sheldon) i Regina King.

W zeszłym miesiącu, WBD Zrestrukturyzował swój zespół ds. różnorodności, równości i integracjiwraz ze starszym wiceprezesem Karen Horne, która wcześniej nadzorowała projekty rurociągów w ramach WarnerMedia, awansowano do nadzorowania DEI dla regionu Ameryki Północnej. Na jego miejsce Grace Anne Moss została wyznaczona do nadzorowania projektów rurociągów na poziomie wiceprezesa.

Firma zamyka Stage 13, swoje krótkie studio treści cyfrowych, z projektami w Warner Bros. Television nadzorującymi rozwój i programowanie Stage 13 od 2020 roku. Częścią tego było założenie Stage 13, oddziału ówczesnej Warner Bros. Digital Networks i produkcja seriali dla Netflix. SpecjalnyDoświadczenia Ryana O’Connella jako młodego geja z porażeniem mózgowym i stworzonego przez antologię The CW/Netflix Dwuzdaniowe opowieści grozyZostał stworzony przez Verę Miao i służył jako prezentacja dla reżyserów z różnych środowisk.

Ważną częścią tego jest decyzja o zamknięciu Level 13 oraz Warsztatów Scenarzystów i Reżyserów WBTV. Runda zwolnień Dziś Warner Bros. Odbywa się w TV Group. Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslau, powiedział, że dodatkowe zwolnienia mają nastąpić w ramach większego wysiłku, aby znaleźć 3 miliardy dolarów oszczędności w kosztach nowo połączonej firmy. Dział HBO i HBO Max Casey Bloys doznał podobnych zwolnień w sierpniu. Oczekuje się cięć kadrowych w innych oddziałach WBD, ponieważ Jaslau i jego najlepsi porucznicy dążą do wyeliminowania zwolnień personelu i przekształcenia różnych oddziałów. W ramach większego wysiłku HBO Max i Discovery+ połączą się w przyszłym roku, ponieważ kierownictwo nadal będzie dyskutować nad nową nazwą usługi.