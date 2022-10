Sąd Najwyższy odrzucił wniosek Trumpa o przystąpienie do sprawy Mar-a-Lago

WASZYNGTON (AP) — Sąd Najwyższy w czwartek odrzucił ofertę byłego prezydenta Donalda Trumpa o zaprzestaniu legalnej batalii o przeszukanie przez FBI posiadłości na Florydzie. .

Sędziowie nie skomentowali inaczej, odrzucając apelację Trumpa.

Trump naciskał na sąd w sprawie tajnych dokumentów skonfiskowanych podczas przeszukania Mar-a-Lago, autoryzowanego przez sędziego federalnego.

Zespół Trumpa poprosił sędziów o uchylenie orzeczenia sądu niższej instancji Pozwól niezależnemu arbitrowi lub specjalnemu prawnikowi przejrzeć około 100 dokumentów z tajną tożsamością skonfiskowaną podczas przeszukania Mar-a-Lago 8 sierpnia.

Wydaje się, że czwartkowe posunięcie znacznie ograniczy potencjalny wpływ specjalnego procesu prawyborów na bieżące dochodzenia sądowe dotyczące dokumentów niejawnych.

Federalny sąd apelacyjny przywrócił już departamentowi dostęp do dokumentów niejawnych , który był głównym celem badaczy. Orzeczenie Sądu Najwyższego gwarantuje, że specjalny mistrz nie może uzyskać dostępu do tych samych akt, które ocenia FBI i Departament Sprawiedliwości, jeśli zarzuty karne są uzasadnione.

W zeszłym miesiącu panel trzech sędziów Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych z siedzibą w Atlancie dla 11. Okręgu ograniczył przegląd specjalnego mistrza do znacznie większej transzy niesklasyfikowanych dokumentów. Sędziowie, w tym dwóch nominowanych przez Trumpa, stanęli po stronie Departamentu Sprawiedliwości, który argumentował, że nie ma podstawy prawnej, aby specjalny mistrz przeprowadzał własną kontrolę tajnych akt.

Jednak adwokaci Trumpa powiedzieli w sądzie Najwyższym, że „dostęp do specjalnych tajnych rejestrów podstawowych jest niezbędny do ustalenia, czy dokumenty opatrzone znakami klasyfikacyjnymi są rzeczywiście tajne i czy te rejestry są aktami osobowymi”. lub akta prezydenckie”.

Departament Sprawiedliwości złożył wniosek do Sądu Najwyższego, że roszczenie Trumpa jest bezpodstawne.

FBI twierdzi, że podczas przeszukania skonfiskowało około 11 000 dokumentów. Zespół Trumpa poprosił sędzię Eileen Cannon na Florydzie o wyznaczenie specjalnego mistrza do niezależnego przeglądu zapisów.

Cannon następnie wyznaczył starszego sędziego z Brooklynu, Raymonda Deary’ego, do przeglądu akt i oddzielenia tych, które mogłyby być chronione przez tajemnicę prawnika-klienta i roszczenia administracyjne. Departament Sprawiedliwości sprzeciwił się zdolności Deary’ego do przeglądania tajnych zapisów, co skłoniło 11. Okręg do opowiedzenia się po stronie departamentu.

Departament odwołuje się od całego orzeczenia Cannona do 11. Okręgu.

Redaktor Associated Press, Eric Tucker, przyczynił się do powstania tego raportu.