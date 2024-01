Alaska Airlines uziemiają Boeinga 737-9 Max

01:41 – Źródło: CNN Analityk ruchu CNN opisał, jak część samolotu zaginęła





Linie lotnicze Alaska Airlines tymczasowo uziemiły swoją flotę samolotów Boeing 737-9 Max po tym, jak w piątek awaryjnie lądowały w Oregonie – poinformowały władze po tym, jak pasażer stwierdził, że eksplodował panel i okno w samolocie.

Lot 1282 linii Alaska Airlines, na trasie z Portland do Ontario w Kalifornii, „powrócił bezpiecznie na międzynarodowe lotnisko w Portland około godziny 17:00 po tym, jak załoga zgłosiła problem z ciśnieniem” – podała Federalna Administracja Lotnictwa.

Panel kadłuba, w tym okno, został odsłonięty wkrótce po starcie – powiedział CNN pasażer Kyle Ringer.

„To było naprawdę nagłe. Odurzyłem się, okno/ściana po prostu odpadły i zauważyłem to dopiero, gdy zdjęto maski tlenowe” – powiedział Ringer.

Strażacy zostali wezwani w celu oceny drobnych obrażeń po wylądowaniu i nie zgłoszono żadnych poważnych obrażeń – podała straż pożarna w Portland.

podróżnika Wideo Opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawia boczną część samolotu, w której brakowałoby okna – wystawiając pasażerów na działanie powietrza zewnętrznego. Na nagraniu wideo z kilku rzędów po incydencie widać, że w całym samolocie rozłożono maski tlenowe i co najmniej dwie osoby siedziały w pobliżu i tuż za brakującą sekcją.

W oświadczeniu wydanym pod koniec piątku linie Alaska Airlines oświadczyły, że współpracują z Boeingiem, aby zrozumieć, co stało się podczas lotu 1282.. Samolot to 737-9 Max, który otrzymał świadectwo zdatności do lotu 25 października 2023 roku. Według FAA.

Linia lotnicza podała, że ​​65 uziemionych Boeingów 737-9 przejdzie w ciągu najbliższych kilku dni pełne kontrole techniczne i bezpieczeństwo, zanim powrócą do eksploatacji.

Dyrektor generalny Alaska Airlines, Ben Minicusi, powiedział: „Jestem całym sercem z pasażerami tego lotu – naprawdę przepraszam za to, czego doświadczyliście. powiedział W oświadczeniu.

Chociaż linia lotnicza potwierdziła incydent, który miał miejsce w piątkowym locie 1282, nie wyjaśniła szczegółowo, na czym polegał ten incydent. Samolot wylądował bezpiecznie na międzynarodowym lotnisku w Portland ze 171 gośćmi i sześcioma członkami załogi na pokładzie. powiedział.

Według Świadomość lotu, samolot leciał w powietrzu przez około 20 minut. Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska w Portland o 17:07 czasu lokalnego i wylądował o 17:27.

„Naprawdę głośny hałas… i straszny hałas”



Evan Smith, pasażer samolotu, powiedział partnerowi CNN KPTV Siedział co najmniej sześć rzędów przed miejscem zdarzenia. „Nastąpił naprawdę głośny huk i huk w stronę tyłu samolotu, po czym opadły wszystkie maski” – powiedział Smith.

Inna pasażerka, Emma Wu, spała i obudziła się i stwierdziła, że ​​maski ratunkowe spadają – powiedziała CNN podczas rozmowy telefonicznej. Najwyraźniej obudziła się po wyjściu panelu; Nie jest jasne, jak blisko była zaginionej grupy.

Wu powiedziała, że ​​wysłała rodzicom hasło określające sytuację alarmową, aby poinformować ich o zdarzeniu. „Nigdy wcześniej nie musiałem z tego korzystać, ale wiedziałem, że to jest ten moment” – powiedział Wu.

Ludzie siedzący po obu jej stronach pocieszali ją. „Stewardesa podeszła i powiedziała, że ​​wszystko będzie dobrze” – powiedział Wu. „Wszyscy byli w szoku, a fakt, że poświęciła tyle czasu, sprawił, że poczułem się, jakbym był jedynym pasażerem. Szczerze mówiąc, naprawdę miło było”.

Vu powiedział, że planuje polecieć kolejnym lotem do miejsca docelowego w sobotę rano.

Obie agencje oświadczyły, że FAA i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zbadają incydent.

Boeing oświadczył w oświadczeniu dla CNN, że jest świadomy incydentu z udziałem lotu 1282 linii Alaska Airlines i pracuje nad zebraniem większej liczby informacji.

CNN zgłoszono w zeszłym miesiącu Boeing zwrócił się do linii lotniczych Poznaj wszystkie odrzutowce 737 MAX Po tym, jak linia lotnicza odkryła potencjalny problem z kluczowym elementem w dwóch samolotach, prawdopodobnie poluzowała się śruba w układzie steru.

Analityczka CNN ds. ruchu drogowego, Mary Schiavo, powiedziała w sobotę, że piątkowy incydent nie ma nic wspólnego ze sprawą. Jednak łącznie kwestie te rodzą poważne pytania dotyczące kontroli jakości Boeinga, które powinna zbadać FAA, powiedział Schiavo.

Boeing ma problemy inżynieryjne i jakościowe przedstawił ogromne wyzwania do firmy. Rozbiły się dwa z samolotów 737-8 Max Zabicie wszystkich 346 osób Sparaliżowani w samolotach 20 miesięcy lądowania samolotu. Była to jedna z najbardziej kosztownych tragedii korporacyjnych w historii, kosztująca więcej niż Boeing 20 miliardów dolarów.

Samoloty Max wróciły do ​​przewozu pasażerów na większości rynków na całym świecie Koniec grudnia 2020. Stanęła jednak w obliczu innych problemów, m.in. w kwietniu, kiedy Boeing oznajmił, że odkrył w niektórych przypadkach problemy produkcyjne. 737 to maksymalny lot Po użyciu przez dostawcę „Wadliwy proces produkcyjny„Podczas montażu dwóch elementów mocujących w tylnej części kadłuba – pomimo nalegań Boeinga – problem nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa.

To rozwijająca się historia, która będzie aktualizowana.

Wkład w powstanie tego raportu wniosły wkład Paradise Afsher i Tina Burnside z CNN.