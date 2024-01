Wszystko, co musisz wiedzieć o play-offach NFL, od sposobu oglądania po rozstrzyganie remisów

Trzy… dwa… jeden… Szczęśliwych play-offów NFL 2024!

Jeśli wśród Twoich postanowień noworocznych jest oglądanie większej liczby meczów piłkarskich, jesteś świetnym specjalistą od wyznaczania celów i przy tym masz szczęście. Faza play-off NFL rozpoczyna się 13 stycznia, a runda z dziką kartą kończy się 15 stycznia. Zaznajomienie się z ligą i podekscytowanie jej zajmuje tydzień, ale na szczęście zaczyna się tutaj, mając zaledwie kilka minut i wszystko, czego potrzebujesz. wiedzieć

Ostrzeżenie: zwiększenie oglądalności meczów piłkarskich może skutkować częstszym wrzaskiem na obiekty nieożywione, takie jak telewizor.

Ile drużyn bierze udział w rozgrywkach posezonowych?

Czternaście z 32 drużyn ligi ma szansę na zdobycie trofeum Vince Lombardi Trophy, a siedem drużyn – czterech zwycięzców lig i trzy drużyny z dziką kartą – z każdej konferencji pozostało w 18. tygodniu.

Każda z drużyn z najlepszymi wynikami w AFC i NFC zajęła pierwsze miejsca i obie odniosły zwycięstwa w 17. tygodniu. Baltimore Ravens (13-3) wyprzedzili Miami Dolphins i zajęli pierwsze miejsce w AFC. Zwycięstwo 49ers nad Washington Commanders, pierwsze od 2019 roku, oraz zdenerwowanie drużyny Arizona Cardinals nad Philadelphia Eagles zapewniło San Francisco (12-4) dominację NFC.

Jako czołowe drużyny, Ravens i 49ers mają pożegnanie w pierwszej rundzie – z wyłączeniem rundy z dziką kartą – i przewagę na własnym boisku.

Rozstawienia nr 2 ze zwycięzcami dywizji sdrugie najlepsze rekordy i nie. Rozstawieni z miejscami 3 i 4 są zwycięzcami dywizji z trzecim i czwartym najlepszym rekordem.

Miejsca od piątego do siódmego trafiają do drużyn z dzikimi kartami, które nie wygrały swoich dywizji, ale miały kolejne najlepsze rekordy we wszystkich konferencjach. Pozostałe rozstawienia uzupełniają w porządku chronologicznym: drużyna z najlepszym bilansem spośród trzech drużyn z dziką kartą nr. 5 miejsc, drugie miejsce to nr. 6 cali i trzeci najlepszy wynik to nr. W 7.

Jakie są rozstrzygnięcia w fazie play-off?

A co by było, gdyby pretendenci do play-offów mieli taki sam rekord? Kto wchodzi?

To zespół z najlepszym bilansem. Ale jeśli nawet i w tym przypadku będzie remis, zespół składający ofertę po sezonie…

Najlepszy procent wygranej-przegranej-parzystej w grach konferencyjnych Najlepszy procent wygranych, przegranych i parzystych w popularnych sportach, co najmniej cztery. Najlepsza siła zwycięstwa we wszystkich grach. Najlepsza siła stołu we wszystkich dyscyplinach sportowych. Najlepszy łączny ranking drużyn konferencyjnych pod względem punktów zdobytych i dozwolonych we wszystkich meczach. Najlepszy łączny ranking wszystkich drużyn pod względem zdobytych punktów i punktów dozwolonych we wszystkich meczach. Najlepsze punkty netto w grach konferencyjnych. Najlepsze punkty netto we wszystkich meczach. Najlepsze przyłożenia do siatki we wszystkich meczach.

Jeśli w jakiś sposób wszyscy zakończy się remisem, następuje głupi, skończony remis: rzut monetą.

Liderzy… wasza drużyna zdobywa ofertę w fazie play-off! Tails… twój biedny, biedny telewizor.

Oto jak wygląda aktualny obraz play-offów

Nadszedł krytyczny czas w NFC…

Bilety 49ers, Detroit Lions, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles i Los Angeles Rams zajmują dwa miejsca w 18. tygodniu.

49ers wygrali NFC West, a Lions wygrali NFC North. NFC East i South są nieodebrane.

Tampa Bay Buccaneers (8-8), Green Bay Packers (8-8), Seattle Seahawks (8-8), New Orleans Saints (8-8), Atlanta Falcons (7-9) i Minnesota Vikings (7-9) ), podczas gdy Cardinals, Commanders, New York Giants, Carolina Panthers i Chicago Bears zostały wyeliminowane i mają jeden mecz, aby zapewnić sobie bilet do play-offów.

Jak każdy może zdobyć miejsce w fazie playoff:

Korsarze: Jedno zwycięstwo (zdobył tytuł dywizji NFC South) Lub Par Lub Remis + porażka Seahawks + porażka/remis Packers.

Piekarze: Zwycięstwo Lub Remis + porażka/remis Seahawks + porażka/remis Saints Lub Remis + porażka Seahawks + porażka Buccaneers Lub Remis + remis Seahawks + porażka/remis Buccaneers Lub Przegrana/remis Wikingów + Przegrana Seahawks + Przegrana Buccaneers Lub Przegrana/remis Wikingów + Przegrana Seahawks + Przegrana Świętych.

Jastrzębie Morskie: Jedno zwycięstwo + porażka/remis Packers Lub Remis + porażka Packers + porażka/remis Buccaneers Lub Remis + porażka Packers + porażka/remis Saints.

Święci: Zwycięstwo + porażka/remis Buccaneers Lub Remis + porażka Buccaneers Lub Zwycięstwo + porażka/remis Seahawks + porażka/remis Packers Lub Remis + porażka Seahawks + porażka Packers.

Sokoły: Zwycięstwo + Strata korsarzy.

Wikingowie: Zwycięstwo + porażka Packers + porażka Seahawks + porażka Buccaneers Lub Zwycięstwo + porażka Packers + porażka Seahawks + porażka Saints.

Tymczasem w AFC…

Drabinę play-off uzupełniają Ravens, Kansas City Chiefs, Dolphins i Cleveland Browns. Na trzy miejsca przed końcem pukają do walki Buffalo Bills (10-6), Jacksonville Jaguars (9-7), Indianapolis Colts (9-7), Houston Texans (9-7) i Pittsburgh Steelers (9-7). Drzwi dla drużyn Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Los Angeles Chargers, New York Jets, New England Patriots, Tennessee Titans i Las Vegas Raiders są zamknięte.

Ravens kontrolują AFC North, a Chiefs – AFC West. Niedzielny pojedynek Billsów z Dolphins zadecyduje o tytule AFC East. Miej jednak oko na AFC South podczas trzymeczowego wyścigu w 18. tygodniu, a większość dramatu jeszcze się nie rozegrała.

Jak każdy może zdobyć miejsce w fazie playoff:

Rachunki: Jedno zwycięstwo (zdobył tytuł AFC East Division) Lub Krawat Lub Przegrana/remis Steelers Lub Przegrana/remis Jaguarów Lub Krawat Texans-Colts.

Jaguary: Jedno zwycięstwo (zdobył tytuł AFC South Division) Lub Remis + remis Colts-Texans (zdobywa tytuł dywizji AFC South) Lub Remis + porażka/remis Steelers Lub Przegrana Steelers + porażka/remis Broncos + Colts-Texans nie kończą się remisem.

Ogiery: Jedno zwycięstwo + porażka/remis Jaguara (zdobył tytuł dywizji AFC South) Lub Remis + porażka Jaguarów (zdobywa tytuł AFC South Division) Lub Zwycięstwo Lub Remis + porażka/remis Steelers.

Teksańczycy: Jedno zwycięstwo + porażka/remis Jaguara (zdobył tytuł dywizji AFC South) Lub Zwycięstwo Lub Remis + porażka Jaguarów + porażka/remis Steelers.

Stalowcy: Wygrana + strata rachunków Lub Jedno zwycięstwo + porażka/remis Jaguarów Lub Zwycięstwo + remis Colts-Texans Lub Remis + porażka Jaguarów + Colts-Texans nie kończy się remisem Lub Przegrana Jaguarów + zwycięstwo Broncos + Colts-Texans bez remisu.

Harmonogram play-offów, informacje telewizyjne

Runda z dziką kartą (cały czas wschodni)

Sobota, 13 stycznia

Mecz 13:4:30 (NBC)

Mecz 14:20:15 (Paw)

Niedziela, 14 stycznia

Mecz 3: 13:00 (do ustalenia)

Mecz 16:4:30 (do ustalenia)

Mecz 5: 20:15 (do ustalenia)

Poniedziałek, 15 stycznia

Mecz 6: 20:15 (ABC, ESPN)

runda dywizji

Stawka wzrośnie po dwóch meczach rozegranych 20 i 21 stycznia. Czasy i sieci do ustalenia.

Mistrzostwa Konferencji

Obydwa mecze o mistrzostwo konferencji odbędą się w niedzielę, 28 stycznia.

Super Bowl LVIII

Super Bowl rozpocznie się 11 lutego i w tym roku będzie transmitowany przez telewizję CBS. Tegoroczny mecz odbędzie się na stadionie Allegiant, stadionie drużyny Las Vegas Raiders.

Wymagana lektura

(Zdjęcie: Christian Peterson/Getty Images)