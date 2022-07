Alibaba dąży do wejścia na giełdę w Hongkongu, wabiąc chińskich inwestorów po represjach

HK spodziewa się dodać główną listę do końca 2022 r., Zachowaj listę NYSE

Akcje HK rosną o prawie 6%; Ten ruch zdywersyfikuje bazę inwestorów – CEO

Główny inwestor w Chinach może zobaczyć zwiększony dostęp do akcji Alibaba

Ten ruch oznacza również wycofanie się dyrektorów grup rocznych z partnerstwa z Alibaba

SZANGHAJ/HONG KONG, 26 lipca (Reuters) – Alibaba (9988.HK) Planuje dodanie głównej giełdy w Hongkongu do swojej obecności w Nowym Jorku, skierowanej do inwestorów w Chinach kontynentalnych, ponieważ stanie się pierwszą dużą firmą, która wykorzysta zmianę zasad w centrum finansowym, aby przyciągnąć chińskie firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami.

Posunięcie giganta e-commerce, ogłoszone we wtorek, nastąpiło, gdy zarówno Waszyngton, jak i Pekin uważnie przyglądają się notowaniom chińskich firm po niszczycielskiej represji regulacyjnej w Chinach, która nałożyła na Alibaba grzywnę w wysokości 2,8 miliarda dolarów i zniweczyła pierwszą ofertę publiczną (IPO). Jego zależna grupa mrówek.

Ma to miejsce w kontekście sporu o audyt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, który grozi wypędzeniem setek chińskich spółek notowanych w Nowym Jorku.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Analitycy twierdzą, że zmiana ułatwi głównym chińskim inwestorom dostęp do akcji poprzez łącze do giełdy w Hongkongu, znane jako Stock Connect. Wtórne notowania w Hongkongu, takie jak obecne notowania Alibaby, nie mogą być przedmiotem transakcji fuzji kapitałowych. Czytaj więcej

Akcje wzrosły o 4,8% pod koniec handlu, podczas gdy benchmark w Hongkongu (.HSI) Zyskał 1,7%.

„Bycie na Stock Connect ostatecznie sprawi, że chińscy inwestorzy będą bardziej komfortowo kupować akcje, więc inwestorzy są podekscytowani, że mogą wskoczyć i kupić akcje w Hongkongu już dziś”, powiedział Louis Tse, dyrektor zarządzający Wealthy Securities.

Już na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu z drugorzędnym notowaniem od 2019 r. Alibaba powiedział, że spodziewa się, że pierwotne notowanie zostanie zakończone do końca 2022 r. Dyrektor generalny Daniel Zhang powiedział, że podwójna giełda będzie wspierać „szerszą i bardziej zróżnicowaną bazę inwestorów”.

Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu (HKEX) zmieniła swoje zasady w styczniu, aby umożliwić „innowacyjnym” chińskim firmom – tym zaangażowanym w działalność internetową lub inne przedsiębiorstwa high-tech – wdrożenie ważonych praw głosu lub podmiotów o zmiennym odsetku (VIE). Mistrzowskie aukcje w mieście.

W ramach struktury VIE chińska firma tworzy zagraniczny podmiot do celów notowań zagranicznych, który umożliwia zagranicznym inwestorom nabywanie akcji.

„Hongkong jest także platformą startową dla strategii globalizacji Alibaba, a my mamy pełne zaufanie do chińskiej gospodarki i przyszłości” – powiedział dyrektor generalny Alibaba Zhang w oświadczeniu.

Ogólna represja

Alibaba notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych we wrześniu 2014 roku, największa oferta publiczna w historii.

Mężczyzna przechodzi obok budynku biurowego Alibaba Group w Pekinie 9 sierpnia 2021 r. REUTERS/Tingshu Wang

Od 2020 r. cena akcji firmy spadła na obu rynkach, ponieważ masowe represje regulacyjne Pekinu uderzają w chińskie firmy technologiczne.

W tym samym czasie amerykańscy regulatorzy nasilili kontrolę rachunków chińskich spółek notowanych w Nowym Jorku, domagając się większej przejrzystości.

Mimo szerokiego zakresu, głównym celem chińskich represji były organy regulacyjne dążące do rozszerzenia nadzoru nad ofertami publicznymi.

W zeszłym roku chińskie władze wszczęły dochodzenie w sprawie firmy TT Global, która zajęła się jazdą, po tym, jak została ona notowana na giełdzie w Nowym Jorku, powołując się na obawy dotyczące prywatności danych.

Firma później notowała i rozpoczęła przygotowania do notowania w Hongkongu, a czołowi analitycy wyjaśniali, że badanie było napędzane pragnieniem Pekinu, aby firmy bogate w dane były notowane lokalnie.

Sekcja grupy mrówek

Alibaba znalazła się na podobnym rozdrożu, gdy organy regulacyjne nagle wstrzymały planowane przez Ant Group IPO o wartości 37 miliardów dolarów w Hongkongu i Szanghaju pod koniec 2020 roku.

Wraz z ogłoszeniem swojej podwójnej giełdy, Alibaba podała we wtorek w swoim rocznym raporcie finansowym, że kilku dyrektorów Ant Group zrezygnowało ze stanowisk w Alibaba Partnerships, czołowym organie decyzyjnym giganta e-commerce. Czytaj więcej

Odejścia są częścią trwającej dezinwestycji działu fintech z Alibaba. Czytaj więcej

Justin Tang, szef działu badań azjatyckich w doradcy inwestycyjnym United First Partners w Singapurze, powiedział, że decyzja Alibaba zwiększy akcje firmy ze względu na możliwość włączenia jej do Stock Connect.

„Podobnie jak w przypadku innych takich notowań technologicznych, będzie to poradnik dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem regulacyjnym, przed którym stoją chińskie firmy na amerykańskich giełdach”, powiedział.

Aby przejść na podwójne notowania na giełdzie podstawowej, spółki muszą mieć dobrą historię co najmniej dwóch pełnych lat finansowych notowanych za granicą, kapitalizację co najmniej 40 miliardów HKD (5,10 miliardów USD) lub wartość rynkową co najmniej 10 miliardów HKD w ostatnim rok finansowy i przychody w wysokości co najmniej 1 miliarda HKD.

(1 USD = 7,8493 dolarów hongkońskich)

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com Zarejestrować

Reportaż Josha Horwitza w Szanghaju i Scotta Murdocha w Hongkongu; Dodatkowe sprawozdania Anshuman Taka w Singapurze; Montaż przez Kennetha Maxwella

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.