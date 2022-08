Andrew Warren, który został zwolniony przez gubernatora DeSantisa za odmowę ścigania przestępstw aborcyjnych, ma zostać przywrócony do pracy.

Symbol zastępczy, gdy ładowane są akcje artykułu

Prokurator stanu Floryda pozywa gubernatora Rona DeSantisa (R) o przywrócenie do pracy. usunięty ze swojego postu za obietnicę nierozpatrywania spraw wynikających z: 15-tygodniowy zakaz aborcji na Florydzie oraz potencjalne bariery w opiece uwzględniającej płeć. Adwokat Stanowy Hillsborough, Andrew Warren (D), argumentował 4 sierpnia, że ​​jego zawieszenie było nielegalne na mocy Pierwszej Poprawki i określił DeSantis jako „odwet” wobec krytyka i rywala politycznego, zgodnie ze skargą federalną. Wniesiony Środa w Północnym Dystrykcie Florydy.

W wiadomości wideo Warren powiedział, że oprócz naruszenia jej prawa do wolności słowa, złamała prawo Florydy.

„Naruszył Konstytucję Florydy, usunął mnie z urzędu bez żadnego prawnego uzasadnienia i odrzucił wyniki uczciwych i wolnych wyborów” – powiedział Warren.

Biuro DeSantis odrzuciło federalną skargę Warrena jako „bezpodstawną”.

„Nic dziwnego, że Warren, który został zawieszony za odmowę przestrzegania prawa, złożył bezpodstawny pozew kwestionujący jej zawieszenie. Czekamy na odpowiedź w sądzie” – powiedział rzecznik DeSantis w oświadczeniu.

Warren sprawuje urząd od 2016 r. i został ponownie wybrany w 2020 r., zdobywając ponad 53 procent głosów.

Louis Virelli, profesor prawa w Stetson University College of Law, powiedział The Washington Post, że DeSantis zawieszając Warrena i zastępując go kimś, kogo wybierze, nadaje ton demokracji na Florydzie.

„Mały krok stąd, jako gubernator, jeśli sądzę, że prokurator nie jest wystarczająco surowy w sprawie konkretnego przestępstwa, przeniosę ci osobę, którą lubię” – powiedział Virelli. „To sprzeciwia się woli wyborców”.

Virelli powiedział, że skarga jest jedną z niewielu opcji, jakie Warren ma, jeśli chce zachować pracę.

Częścią argumentu Warrena w skardze jest to, że Konstytucja Florydy definiuje usunięcie jako faktyczną niezdolność lub niezdolność do pracy i naruszenie ustawowych obowiązków.

„Warren jest karany za to, co powiedział, a nie za to, co zrobił” – powiedział Virelli.

Wkrótce po zawieszeniu Warrena, dyrektorowi ds. komunikacji w jej biurze powiedziano, że musi zrezygnować i zapłacić pełny miesiąc – albo zostać zwolniona na miejscu.

Melanie Snow-Waxler, która została zwolniona w biurze prokuratora stanowego w maju, została zwolniona 12 sierpnia.

„To nielegalne strzelanie było częścią złożonego schematu zemsty” – powiedział jego adwokat Ryan Barrack w oświadczeniu z tego tygodnia.

DeSantis i Warren są ideologicznymi rywalami w kwestiach takich jak aborcja, ograniczenia Covid oraz wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i prawa osób transpłciowych.

Czerwiec, ten dzień Topy v. Jackson Orzeczenie, które skutecznie zakończyło federalne prawo dostępu do aborcji, zostało podpisane przez Warrena wraz z dziesiątkami innych prawników w całym kraju. zastaw Będą „unikać wykorzystywania ograniczonych zasobów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych do kryminalizacji indywidualnych decyzji medycznych”.

W 2021 r. Warren podpisał podobne wspólne oświadczenie z innymi wybranymi prokuratorami generalnymi, mówiąc, że decyzje dotyczące opieki zdrowotnej powinny być kwestią „prywatnej dyskrecji” i że „nie będą wykorzystywać swojego urzędu do promowania opieki zdrowotnej z afirmacją płci lub kryminalizacji osób transpłciowych”. ludzie.”

Administracja DeSantis prowadziła radykalną politykę, aby coraz bardziej ograniczać terapie medyczne, takie jak blokery dojrzewania i terapia hormonalna; W zeszłym tygodniu Rząd zabronił ludziom korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na opłacenie opieki potwierdzającej płeć.