Ten inwestor zarobił 110 milionów dolarów Trading Bed Bath & Beyond — a on jest 20-letnim studentem

Co najmniej jeden inny inwestor niż prezes GameStop Ryan Cohen opuścił Bed Bath & Beyond.

Jake Freeman, 20-letni student, zarobił 110 milionów dolarów poza ulubionymi memami Bed Bath & PPPY, dokumentami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

+11,77% .

Freeman nabył 6,2% udziałów w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego w lipcu – prawie 5 milionów akcji o wartości około 25 milionów dolarów, czyli 5,50 dolarów za akcję.

We wtorek Freeman sprzedał akcje o wartości 130 milionów dolarów, wynika z dokumentów.

„Nie spodziewam się wzrostu cen” – powiedział Freeman MarketWatch. „Spodziewałem się, że wartość zostanie odblokowana, gdy BBBY lepiej ustrukturyzuje swój bilans. Czułem, że na tych wysokich poziomach BBBY nie było tego warte z punktu widzenia ryzyka/nagrody.

Akcje Bed Bath & Beyond spadły o ponad 18% w handlu po godzinach pracy w środę Cohen ujawnił plany sprzedaży swojego dużego udziału w firmie kilka miesięcy po jego zakupie.

Jest studentem Uniwersytetu Południowej Kalifornii i według pierwszego raportu Z Financial TimesPierwsze pieniądze zebrał od przyjaciół i rodziny.

Freeman spędził kilka lat na stażu w funduszu hedgingowym New Jersey Volaris Capital, zgodnie z jego profilem na LinkedIn. Według FT Freeman i jego wujek dr Scott Freeman, były dyrektor farmaceutyczny, niedawno zgromadzili aktywistyczne udziały w firmie farmaceutycznej Mind Medicine MNMD.

+10,15% .

Freeman powiedział MarketWatch, że planuje skupić się na „konstruktywnym” dialogu z Zarządem Medycyny Umysłu, prowadząc badania nad złożoną analizą i statystyką matematyczną w USC. Obecnie studiuje na GRE z matematyki.

Po przejęciu Freeman Bed Bath & Beyond przez Freeman Capital Management w lipcu, fundusz zarejestrowany w Wyoming Zgłoszenia do SECWysłał list do kierownictwa.

Doradził zarządowi „zmniejszenie wskaźnika wykorzystania gotówki, radykalne poprawienie struktury kapitałowej i zwiększenie gotówki”. Zaleca wykorzystanie implikowanej zmienności akcji poprzez konwersję długu, a następnie emisję obligacji zamiennych.