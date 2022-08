Salman Rushdie dźgający nożem: Podejrzany Hadi Mather nie przyznaje się do winy za usiłowanie zabójstwa i napaści

75-letni autor odniósł trzy rany kłute szyi, cztery rany kłute brzucha, rany kłute prawego oka i klatki piersiowej oraz rany szarpane w prawym udzie, powiedział pod koniec ubiegłego tygodnia prokurator okręgowy Chautauqua County Jason Schmidt. Prokurator okręgowy powiedział wtedy, że Rushti straci wzrok w prawym oku.

Inny mówca podczas wydarzenia, Ralph Henry Reese, został ranny w ataku, podała policja. Został przewieziony karetką do szpitala i zwolniony z obrażeniami twarzy.

Do poniedziałku Rushdie był hospitalizowany Czujny i „przejrzysty” w rozmowach ze śledczymi. Funkcjonariusz organów ścigania mający bezpośrednią wiedzę na temat śledztwa powiedział CNN.

Władze nie podały motywu ataku.

Wielka ława przysięgłych oskarżyła Mathera, biuro prokuratora okręgowego i jego obrońca powiedział wcześniej w czwartek. Mather miał Pod koniec zeszłego tygodnia nie przyznał się do wstępnych zarzutów

Według policji stanu Nowy Jork, rankiem 12 sierpnia Matter wskoczył na scenę w Chautauqua Institution, około 70 mil na południowy zachód od Buffalo w stanie Nowy Jork, rzucił się na Rushdiego i wielokrotnie go dźgnął. Świadkowie i pracownicy zatrzymali podejrzanego i powalili go na ziemię, dopóki nie został aresztowany przez funkcjonariuszy stanowych.

W czwartek w sądzie prokurator powiedział, że Matar udał się do Chautauqua z kilkoma nożami, fałszywym dokumentem tożsamości, gotówką i przedpłaconymi kartami Visa.

Władze uważają, że Mather, który mieszkał w Fairview w stanie New Jersey, pojechał autobusem do Buffalo i skorzystał z aplikacji umożliwiającej wspólne przejazdy, aby dotrzeć do Chautauqua dzień przed atakiem. Funkcjonariusz organów ścigania zaznajomiony ze śledztwem który rozmawiał z CNN w tym tygodniu.